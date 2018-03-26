扎克伯格在英美9家报纸登报道歉 正式为泄密说Sorry

扎克伯格在英美9家报纸登报道歉，正式为泄密说了Sorry

澎湃新闻记者 承天蒙

Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在9家周日报纸上为“信任的违背”登报道歉。

据外媒统计，扎克伯格当地时间3月25日，在6份英国报纸和3份美国报纸上，采用道歉信形式为5000万Facebook用户信息被数据公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）泄露和利用一事道歉。页面占据报纸广告页整版，采用简单的白底黑字，附有扎克伯格的签名和Facebook的蓝色标志。

在信中，扎克伯格直接对用户表示了道歉，称：“这是对信任的违背，我很抱歉（sorry）我们没有在当时做得更多。”扎克伯格还称，“我承诺会为你们做得更好。”

报纸页面上还用较大字体写着，“我们有责任保护你们的信息。如果做不到，我们就不配提供服务。”

信件中还再次重申，Facebook已经禁止让第三方app“获取过多信息”，而且Facebook已经开始“限制app在用户登录时的信息获取。”

此前的3月17日，媒体曝光Facebook上超5000万用户信息在用户不知情的情况下，被政治数据公司“剑桥分析”获取并利用，向这些用户精准投放广告内容，帮助2016年特朗普团队参选美国总统。而且，Facebook在两年前就知晓事件的情况下，并未及时对外披露这一信息。

事件曝光后引发了国际关注，Facebook和扎克伯格也陷入了舆论风暴的中心。但直到5日后的3月21日，扎克伯格才在自己的Facebook页面上发布声明，并在CNN电视节目上出面接受访问，承认了平台所犯的错误，并提出今后将做出的举措。

不够及时的回应令舆论对扎克伯格的不满仍在持续升温。英国金融时报3月22日报道中称，扎克伯格的回应不足以平息Facebook所面临的政治压力。扎克伯格承认犯了错误，却看上去不够积极，而且也没有说“对不起”（Sorry）。批评家认为，扎克伯格的回应还是不够深入。扎克伯格提出了一个6步走计划，改善用户的隐私保护状况，但他依旧没有解释为什么Facebook在2015年得知数据泄露时没有做得更多。

在类似微博的社交媒体推特（Twitter）上，“删除Facebook“的话题下参与者仍在持续增加。特斯拉和SpaceX的创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）也参与了这个话题，并删除了特斯拉和SpaceX的Facebook官方主页。

继先前的声明和访谈后，扎克伯格在报纸上的此次道歉比先前更加明确。

据CNN当地时间3月25日报道，这份声明刊登的英国报刊包括《观察者报》（卫报周日版），《泰晤士报周日版》，《星期日邮报》、《镜报周日版》、《每日快报周日版》和《星期日电讯报》；美国报刊包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》。

附扎克伯格报纸上的道歉信全文翻译：

我们有责任保护你们的信息。如果做不到，我们就不配提供服务。

你们可能已经听说，一位大学研究者开发的一个测试app于2014年泄露了上千万Facebook用户的数据。这是对信任的违背，我很抱歉我们当时没有做得更多。现在我们正采取行动保证此事不会再次发生。

我们已经禁止像这样的app获取过多信息。现在我们也限制了当用户用Facebook登录时app的信息获取。

我们同样也在调查在我们做出修复之前能够获取大量数据的每一个app。我们认为会有其它类似的app。找到后我们会禁用它们，并告知每一个受到影响的用户。

最后，我们会提醒大家，哪些app你们授予了获取个人信息的权限，这样大家可以关掉不想要的授权。

感谢你们对这个社区的信任。我承诺会为你们做得更好。

马克·扎克伯格