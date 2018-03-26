互联网基金违规销售乱象：巧立名目送红包、送份额

从“学基金知识就送奖学金”到“赎回基金就送20%（年化收益）体验”，虽然证监会出台措施严厉监管基金销售送“红包”等现象，但是北京青年报记者调查发现一些第三方基金销售平台和基金公司仍然顶风作案，而且名目繁多。

尽管证监会早就明令禁止基金销售采取回扣、送红包等诱导手段，但是北京青年报记者调查发现，目前送红包、送基金份额已成为互联网基金销售平台普遍采取的促销手段，且巧立名目、五花八门，反正是吃定了投资者的“薅羊毛”心态。《证券基金销售管理办法》中规定，基金销售机构从事基金销售活动，不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金。

调查

互联网基金促销“红包”名目繁多

在一些互联网基金销售平台上常见的各种红包形式五花八门，名目繁多，已涉监管雷区。据北青报记者调查，目前基金促销“红包”大致被包装成以下几种形式：

奖学金：打开某金融APP，投资者们就能立即发现，在这里学习基金基础知识还能获得200元奖学金，广告语打在首页，十分抢眼。关键是获奖条件特别简单：“完成学习基金小知识，即可获得优惠券，数量有限，先到先得。”其中，奖学金分为5元、15元、108元、188元人民币四个等级，申购专属基金额度越高，可得到的奖学金额度就越大。

承诺保本保息：同花顺爱基金APP首页宣传语是“怎么样都赚”“保本保息 还有额外高收入”。在产品历史业绩介绍页面上显示，有一款GIG014产品最终年化收益率为29.5%。在同花顺精选好基金目录里，有一款年化18.10%的基金宣传语是，“基金经理连续六年都赚钱，基金经理任职期间100%都赚钱”，这写信息对于投资者来说真是相当之诱人。

送体验奖励：同花顺爱基金同时还推出了“送20%（年化收益）”体验奖励，为方便后续奖励发放，同花顺爱基金要求报名者将体验同花顺钱包的基金账号与同花顺账号绑定，报名后在活动期间，赎回任意金额基金到同花顺钱包，就可获得1天年化收益20%的钱包赎回体验奖励，赎回金额可以累加，活动结束后，以基金份额的方式发放奖励。

送福利：不仅是第三方基金销售平台，一些基金公司干脆直接在线上送福利。光大保德信基金正在搞促销活动，首页大标题就是“福利发派送 最高赢取100元”。投资者输入手机号码并分享给好友，即可领取100元红包，信息提示该红包在购买基金产品时使用。

分析

互联网基金平台为何“顶风作案”

虽然证监会出台措施严厉监管基金销售送“红包”等现象，但是一些第三方基金销售平台和基金公司仍然顶风作案。据基金市场业内人士分析，主要原因首先是互联网金融普遍存在“红包获客”现象。“其他行业互联网+的过程中，获客时多会以赠送红包或现金形式，因此在基金销售互联网+的过程中，会将此打法复制，但公募基金行业监管严格。”

北青报记者在随后的调查中也确实发现，与基金红包相比，一些P2P网贷公司的红包力度更大，以宜人贷为例，新手即可获得1000元红包礼和100元宜人币，且参考年回报率9.9%。

其次是互联网基金竞争十分激烈，基金公司为了促销使尽浑身解数，甚至出现了0元申购费率，发红包也是为了促销。据了解，公募基金销售利润极其微薄，申购费的低折扣竞争等恶性竞争都增加了公司的财务压力。目前几乎所有基金申购费率已经全面实行1折优惠，以吸引投资者。部分基金公司更是打出0元申购费率的广告语，做出完全让利于投资者的低门槛姿态。

第三是公司利润下滑。低增速、高成本的现状下，导致了公司利润的持续下滑。部分龙头盈利压力尤为明显，同花顺2017年年报数据显示，基金销售及大宗商品交易手续费等其他业务营业收入比上年下降61.2%。对于盈利下滑的原因，同花顺给出的解释就包括，证券市场活跃度不高，基金发行规模有所下降，基金代销市场竞争激烈，基金代销手续费有一定程度下降。

观点

应对互联网销售平台严格监管

据了解，各类互联网平台借高收益率、送红包吸引用户的同时，都在有意识地建立绑定资金信息的实名用户账号体系。为了狂揽实名账户，基金销售渠道恪守的宣传铁律已被完全抛在脑后。对此，金融法研究专家建议，出于对基金销售信息不对称中弱势一方即投资者的保护，法律对强势一方施加了信息披露、销售适当性等诸多监管要求，因此应对互联网平台所从事基金销售行为进行监管。

《证券基金销售管理办法》第三十五条中规定，基金宣传推介材料必须真实、准确，不得预测基金的证券投资业绩；夸大或者片面宣传基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的或者片面强调集中营销时间限制的表述。另据第八十二条中规定，基金销售机构从事基金销售活动，不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金。对于违规者，证监会将会责令其改正，单处或者并处警告、三万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，单处或者并处警告、三万元以下罚款。

此前，同花顺就因销售基金的行为存在违规受到浙江证监局处罚。2017年10月30日晚间，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（下称同花顺）发布公告称，因为公司全资子公司浙江同花顺基金销售有限公司（下称同花顺基金）销售基金的行为存在违规，遭浙江证监局处罚。根据同花顺的信息披露，浙江证监局核查发现，同花顺基金销售公司于2017年5月18日进行的“518理财节”活动存在以奖励基金份额方式销售基金的行为。

文/本报记者 赵新培