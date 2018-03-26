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抖音快手成假货橱窗 监管应转战流量入口

抖音快手成假货橱窗 监管应转战流量入口
2018年03月26日 02:06 新京报
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　　早几年，谁能想象到工商局打假要打到短视频头上呢？但是，既然抖音、快手等短视频平台被媒体曝光，已经成为“假货橱窗”，监管就应该及时跟进。

　　据报道，抖音、快手等短视频平台成了“假货橱窗”。一些视频制作者公然展示“自制”口红、粉底的过程，然后贴上名牌商标，通过留下微信号，转账发货，形成一条黑色产业链。除了自制“名牌”化妆品，在抖音、快手等平台，搜索“奢侈”、“名表”等关键词，还能找到大量展示山寨奢侈品的内容。

　　目前“微商”正在成为售假的重灾区。这些年《广告法》以及相关互联网法律日益严格，倒逼电商平台履行责任；图片分析、语义分析等监管技术的提升，也让电商平台上售假越来越难。如今，在电商平台，售假者如果上传了带有Chanel、Gucci等名牌logo的图片企图售假，很容易被平台的图片处理系统识破。所以，最近一两年售假者纷纷转型做“微商”，做社交营销。因为这些流量入口，之前属于娱乐、社交平台，没有对电子商务做出严格规范，监管也存在盲区。

　　就像这次媒体所揭露的事件，因为是跨平台违法，更容易形成监管真空，甚至不排除有的平台揣着明白装糊涂，“浑水养鱼”。在前一阶段集中整治短视频的暴力、色情乱象之后，短视频售假也该被纳入下一阶段的整治重点。

　　据记者的调查，部分疑似制假视频获得了平台“推荐”。互联网法律领域有著名的“红旗原则”，如果网络侵权的事实是显而易见的，就像是红旗一样飘扬，那么，网络服务商就不能装做看不见，或以不知道侵权的理由来推脱责任。况且，一些网络主播明明展示的是自己DIY的产品，却贴上名牌商标售卖，明摆着是制售冒牌奢侈品，为什么平台还是做了“推荐”？平台推荐就是对传播影响力的“赋权”，就要对其真实性、合法性负责。说到底，这些短视频平台已经触犯了“红旗原则”，属于明知故犯，不能再推脱责任。

　　短视频平台应该明白，自己的商业本质是流量入口，其实质相当于《广告法》规定的广告发布平台；按《侵权责任法》的规定，故意纵容他人利用平台售假，也可能被认定是共同侵权方，要承担连带责任。

　　据报道，抖音方面已经表态，会根据系统识别、人工审核以及站内外的举报等方式，对垃圾广告内容的创作者进行标注；涉嫌制假或有其他违规行为的用户停止推荐，如果情节严重的直接封号。希望平台及时亡羊补牢。

　　不过，随着售假从传统电商平台，转战娱乐平台、社交平台，国家职能部门的监管重点也应该及时切换。

　　两三年前，关于微商到底归不归《消法》管，归不归工商管，曾引发过很大的争议。的确，如今的微商、“直播主带货”等新商业模式，模糊了传统商业交易的边界，也溢出了传统的监管领域。早几年，谁能想象到工商局打假要打到短视频头上呢？但是，既然如今抖音、快手等短视频平台被媒体曝光，已经成为“假货橱窗”，监管就应该及时跟进，包括实施对短视频平台的“广告抽查”，倒逼平台履行监管责任，协同网信部门切断跨平台售假的产业链。特别是新的国家市场监督管理总局成立之后，整合了之前多个监管部门的职责，更容易实施全产业链的无死角监管。

　　毫无疑问，既然一些短视频平台成为了假货橱窗、售假的前端，相关的平台监管责任就必须落实，职能部门的监管也应该及时跟进。

　　□沈彬（媒体人）

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