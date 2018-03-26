脸书泄露用户资料丑闻发酵 市值一周内蒸发580亿美元

本文来自经济参考报

脸书泄露用户资料丑闻持续发酵，其公司市值在刚刚过去的一周内蒸发了580亿美元。

22日，脸书创始人扎克伯格就此事进行道歉，保证不会再度发生类似的事件，然而这样的解决方案显然无法让外界满意。公司股价从周一（19日）的176.80美元跌至周五（23日）晚上约159.30美元。

脸书在2012年首次公开发行时发行价为每股38美元，当时该公司市值接近1040亿美元。随着脸书用户的稳定增长和数字广告植入带来巨额利润，脸书股价在今年2月份攀升至190美元。

据脸书最近公布的2017年年报显示，脸书2017财年来自于广告业务的营收为399.42亿美元，占总营收比例达98.25%，同比增长49%。美国有线电视新闻网（CNN）指出，对用户数据“挖掘”，已经写入脸书的“基因”，而这样做的目的就是为了获利。

英国著名的投资平台哈格里夫斯·兰斯多恩公司的高级分析师莱思表示，数据泄漏是脸书历史上的“破坏性事件”。他还表示，脸书之所以成功，是因为使用的人越多，时间越长，人们对脸书的依赖程度就越高。但不幸的是，如果因为这个丑闻而失去了大量的用户，那么所带来的损失同样也是巨大的。

美国市场研究公司Pivotal Research的高级分析师布莱恩·威瑟表示，目前他对脸书的股价持最悲观的看法。威瑟表示，股价暴跌表明投资者对增加监管和用户离开平台的行为持谨慎态度，但广告商离开脸书的可能性很小。

舆论普遍认为，创建14年的脸书公司，正面临自创建以来最大的危机。在5000万用户数据信息泄露的消息传出并遭监管机构介入调查后，不仅导致脸书股价暴跌，更加严重的是，信息泄露事件动摇了用户对脸书的信任，“删除脸书”已经成为社交媒体上的一大话题标签。

目前，已有多名美国国会议员要求脸书首席执行官马克·扎克伯格就这一事件到参议院司法委员会接受质询。英国议会下院数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安·柯林斯也要求扎克伯格向英国议会提供相关证据。欧盟也要传唤扎克伯格进行解释。

就脸书用户数据泄露，英国信息监管局向法庭申请了搜查令，获准后派遣调查人员进入剑桥分析公司位于伦敦的办公地点。英国信息监管局一名发言人说：“此次调查只是一小部分，整个调查将涉及个人数据被分析利用于政治目的。我们现在需要搜集资料、评估和审视证据，才能得出最后结论。”

□记者 秦天弘 综合报道