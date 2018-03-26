新浪科技> 互联网 > 正文

脸书泄露用户资料丑闻发酵 市值一周内蒸发580亿美元

脸书泄露用户资料丑闻发酵 市值一周内蒸发580亿美元
2018年03月26日 01:44 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自经济参考报

　　脸书泄露用户资料丑闻持续发酵，其公司市值在刚刚过去的一周内蒸发了580亿美元。

　　22日，脸书创始人扎克伯格就此事进行道歉，保证不会再度发生类似的事件，然而这样的解决方案显然无法让外界满意。公司股价从周一（19日）的176.80美元跌至周五（23日）晚上约159.30美元。

　　脸书在2012年首次公开发行时发行价为每股38美元，当时该公司市值接近1040亿美元。随着脸书用户的稳定增长和数字广告植入带来巨额利润，脸书股价在今年2月份攀升至190美元。

　　据脸书最近公布的2017年年报显示，脸书2017财年来自于广告业务的营收为399.42亿美元，占总营收比例达98.25%，同比增长49%。美国有线电视新闻网（CNN）指出，对用户数据“挖掘”，已经写入脸书的“基因”，而这样做的目的就是为了获利。

　　英国著名的投资平台哈格里夫斯·兰斯多恩公司的高级分析师莱思表示，数据泄漏是脸书历史上的“破坏性事件”。他还表示，脸书之所以成功，是因为使用的人越多，时间越长，人们对脸书的依赖程度就越高。但不幸的是，如果因为这个丑闻而失去了大量的用户，那么所带来的损失同样也是巨大的。

　　美国市场研究公司Pivotal Research的高级分析师布莱恩·威瑟表示，目前他对脸书的股价持最悲观的看法。威瑟表示，股价暴跌表明投资者对增加监管和用户离开平台的行为持谨慎态度，但广告商离开脸书的可能性很小。

　　舆论普遍认为，创建14年的脸书公司，正面临自创建以来最大的危机。在5000万用户数据信息泄露的消息传出并遭监管机构介入调查后，不仅导致脸书股价暴跌，更加严重的是，信息泄露事件动摇了用户对脸书的信任，“删除脸书”已经成为社交媒体上的一大话题标签。

　　目前，已有多名美国国会议员要求脸书首席执行官马克·扎克伯格就这一事件到参议院司法委员会接受质询。英国议会下院数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安·柯林斯也要求扎克伯格向英国议会提供相关证据。欧盟也要传唤扎克伯格进行解释。

　　就脸书用户数据泄露，英国信息监管局向法庭申请了搜查令，获准后派遣调查人员进入剑桥分析公司位于伦敦的办公地点。英国信息监管局一名发言人说：“此次调查只是一小部分，整个调查将涉及个人数据被分析利用于政治目的。我们现在需要搜集资料、评估和审视证据，才能得出最后结论。”

　　□记者 秦天弘 综合报道

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有