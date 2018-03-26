电竞市场规模超650亿 新三板企业欲分羹

本文来自证券时报

证券时报记者 许擎天梅

2017年，电竞行业格外火爆，《王者荣耀》、“吃鸡”等移动电竞游戏，带动了电竞行业的起飞，吸引了众多资本的布局。相关新三板公司受益电竞产业的崛起，已提前瞄准“电竞+区块链”等细分领域。

市场规模超650亿

近日，多家互联网巨头对电竞“感兴趣”，相继布局电竞产业。

3月15日，新浪宣布授权上海竞综文化传媒有限公司布局电竞产业，并组织建立微博战队；3月16日，阿里体育宣布与MOBA手游《虚荣》开发商Super Evil Megacorp达成合作，将《虚荣》列为第三届世界电竞运动会（WESG）的正式比赛项目，这也是WESG首次纳入手游项目；3月17日，由京东游戏和腾讯游戏联合举办的“2018京东杯电子竞技大赛”正式启动报名。

在互联网巨头的加持背后，是日益高速发展的电竞行业。根据艾瑞咨询发布的《2018年中国电竞行业研究报告》，2017年中国整体电竞市场规模突破650亿元，同比增长59.4%。其中，端游电竞游戏市场规模为301亿元，移动电竞游戏市场规模为303亿元，电竞生态市场规模为50亿元。

电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。移动电竞游戏市场规模由2016年的112亿元增长至2017年的303亿元，在中国电竞整体市场规模的占比由27.3%提升至46.3%。从用户规模看，2017年中国电竞用户规模达到2.6亿元，同比增长约1倍。电竞用户规模的增长得益于爆款产品的推广与普及，新增用户主要是以前未曾有电竞游戏经历的新用户。该报告预计2019年中国电竞整体市场规模将达到993亿元。

电竞行业在飞速发展的同时，越来越受到社会的关注和认可。申万宏源研报显示，2003年，国家体育总局将电竞列为第99个体育项目；2017年，亚洲奥林匹克理事会正式宣布将电子竞技列为比赛项目，首次比赛将于2022年杭州亚运会举行。

电竞教育也在近年崛起。据媒体报道，截至2017年11月份，全国已经有18所高职类院校开设电竞专业，3所本科院校开设了电竞方向。如新三板公司英雄互娱（430127）披露，其与北京大学合作开设了《跨媒介创意写作实践》课程，该课程面向北大中文系创意写作方向研究生设立，内容包括游戏行业的研发、渠道、市场和运营四大板块业务的理论学习及实习。

新三板公司

瞄准“大蛋糕”

电竞产业走红，不止上市公司，新三板公司也瞄准了这块“大蛋糕”。从电竞产业链上游的游戏研发运营，到中游的赛事，再到下游的衍生业务，新三板公司均有涉足。

据不完全统计，新三板游戏公司有80余家，英雄互娱可以称得上是其中的“佼佼者”。该公司主要从事移动电竞游戏的研发和发行，自研或代理发行的游戏包括《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《一起来飞车》等。英雄互娱背靠上市公司华谊兄弟，后者持有英雄互娱20.17%股权，是公司的第二大股东；红杉资本持股6.89%，为第四大股东。此外，根据科技部最新发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》，英雄互娱以20亿美元估值排名第46位。不过，新三板似乎留不住这只“独角兽”。据披露，英雄互娱正筹备上市，已与国泰君安签订IPO服务协议。同时，3月22日，英雄互娱发布2017年业绩快报，营业收入10.36亿元，同比增长11%；净利润9.11亿元，同比增长90%。英雄互娱解释，业绩上升的主要原因是2017年公司继续投入研发、开发并代理多项新产品，销售收入稳步增长；另外，公司处置下属公司部分股权导致投资收益增加。

电竞赛事是电竞游戏的重要推广运营手段，可以有效增强游戏知名度和影响力、吸引新用户、刺激用户消费。网映文化（834902）的业务主要集中在电子竞技专业赛事运营及直播，属于电子竞技行业头部内容，公司多次成为世界电子竞技大赛WCG的中国区主办方，主要客户有腾讯、网易等头部游戏厂商。2017年，网映文化实现营业收入1.74亿元，同比增长1倍左右；归属于挂牌公司股东的净利润为1699万元，同比增长173%。公司称，业绩增长得益于报告期内，公司与主要客户深入合作，同时，电竞行业的快速发展也推动了公司业绩的上涨。

爵维科技（838649）的业务处于电竞产业链的下游，其通过销售电竞外设产品获得收入。该公司是机械键盘品牌Cherry在亚洲的独家运营商。为了扩大Cherry在亚洲区的影响力，爵维科技通过赞助电竞赛事、明星选手等营销手段打开市场。2017年半年报显示，爵维科技的营业收入为6970万元，净利润为648万元。据披露，公司已与世界最佳战队之一的KT战队签约，成为战队赞助商。另外，为配合韩国市场开拓，公司即将在2017年成立控股韩国子公司。

诸多细分领域受青睐

电子竞技元素对于游戏行业的渗透，带动了诸多相关细分行业的发展。区块链技术是2018年最炙手可热的概念之一，区块链携手电竞概念，也是多家公司关注的方向。

3月6日晚间，上市公司恺英网络公告正与英雄互娱进行区块链项目投资事项的洽谈工作。按照恺英网络披露的信息，该项目主要基于区块链开源社区代码，打造能为用户提供信息流、游戏平台、内容社区等为一体的全新综合服务平台。平台包括游戏App、资讯、社区、商品等内容，通过用户的高度自制和全程参与共创内容，再根据用户的行为来实现价值共享。其中，用户所有行为均将产生价值，并通过写入区块链由智能合约分配对等的权益回报。

恺英网络对该项目盈利模式的描述是：以广告、游戏和付费分成为主，现阶段以快速发展用户规模为主要目标，项目使用区块链技术来记录用户的价值，建立可以信赖的价值网络。不过，恺英网络称，现阶段有关本次合作的具体投资方式、投资比例及投资金额等尚在协商中，尚未产生直接经济收益。英雄互娱相关负责人告诉记者，此次合作还在探索，具体细节暂不对外披露。

新三板公司巨灵信息也瞄准了区块链。根据公告，公司于2018年成立区块链实验室，公司研发的区块链游戏《十二生肖》已于2月9日启动预售。

业内人士称，除了“电竞+直播”这种大热投资方向，“电竞+博彩”或是被主流忽视的一块。

根据市场研究公司Newzoo的2017年电竞报告：电子竞技是目前全球投注量排名第七的项目，定位在高尔夫球和网球之上。因其不需要电竞公司来参与组织，不少博彩公司都将电竞博彩方向视为蓝海，目前已有多家大型国际博彩公司在全世界的范围内开展了业务。并且，Newzoo推测“电竞博彩将有很大的机会产生比电竞经济本身更大的市场规模”。

不过，博彩行业在国内面临政策问题。前述人士称，如果能划分合法的“电竞彩票”经营性领域，电竞博彩是一个值得提前规划布局的周边产业。