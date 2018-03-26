携程梁建章：机器人不会带来失业危机

本文来自新闻晨报

3月24日，“中国发展高层论坛2018年会”在北京钓鱼台国宾馆举行，论坛主题为“新时代的中国”。携程联合创始人兼董事长梁建章受邀出席，并大胆预测无需对人工智能可能导致的失业问题感到恐慌。

服务业需求吸纳剩余劳动力

梁建章当天出席了主题为“机器会取代人吗？”的分论坛，与美国麻省理工学院教授埃里克·布林约尔松就开展对话。梁建章就这个问题给出答案：未来必然有部分工作会受到人工智能影响，但机器人远不能完全取代人类工作。

此前曾有经济学家预测，当前50%的人类工作会被取代机器人取代。而梁建章认为，尽管部分行业会受到冲击，例如无人驾驶会导致部分司机失业。但从经济学上来讲，意味着社会生产力也会提高一倍，同样条件下生产效率和人们的薪资收入会增加。

梁建章分析指出，一方面这种就业冲击是渐进式的，这个变化会在二十甚至三十年内才会完成，因此平均到每年来看，对就业带来的冲击并不会很大，只有3%-4%左右。

“另一方面，未来有了更高的收入之后，人们又会去消费更好的教育、医疗、旅游和其他高端服务。”因此梁建章预测未来服务业工作需求将激增，完全吸收工作被人工智能取代的劳动力。

教育普及破解贫富差距陷阱

对于人工智能等新技术是否可能导致贫富差距加大的问题，梁建章提出，贫富差距加大不是一个新问题，解决办法还是要提高基本的社会保障和普及教育。

一方面教育的普及使得每个人都有机会成为技术创新者。在中国和美国，部分高中已经将编程和计算机技术纳入学校课程。亚洲国家例如中国、日本、韩国的高校基础教育也已经做得很好，大学毕业生甚至已经处于饱和状态，但依然会有成功者和失败者。

另一方面，未来技术方面的人才竞争仍然激烈，最终只有2%的社会劳动力从事创新性质的工作，剩余劳动者还是会从事体力和专业技能性质的工作。因此政府不仅要提供教育机会，还需要提供更完善的社保网络，同时在收入分配上发挥重要的作用，现场提问环节时，有嘉宾提出中国未来税制改革计划和财政收入预测将变得复杂，因为可以对人征税，但不能对机器征税。梁建章对此的回答是：“未来财税体系结构不应该局限考虑所得税问题，比如对低收入人口增税有失公平，对企业家增税则抑制创新动力。应着眼商品服务的流通消费环节，以增值税和消费税为主，更有利于高新技术企业发展。”