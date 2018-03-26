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孙宏斌：乐视网有极大的退市风险

孙宏斌：乐视网有极大的退市风险
2018年03月26日 00:30 新浪综合
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　　本文来自北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）3月25日，孙宏斌在宣布辞去乐视网所有职务11天后首次接受媒体采访，并指出乐视网有极大的退市风险。

　　2017年1月，融创宣布向乐视网、乐视致新、乐视影业投资150亿元，孙宏斌于同年7月出任乐视网董事长。今年3月14日，孙宏斌宣布辞去乐视网所有职务。

　　孙宏斌透露，乐视网目前极度缺乏资金，已经资不抵债，75亿元债权今年很多要到期，其中大多都是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。“此外，版权摊销、利息每年就有20多亿元，怎么做都很困难，赚的钱根本不够覆盖利息和债务，就算变卖核心资产也不够还债。现金流没有，利润也没有。”

　　在他看来，乐视网要想解决困难，就必须引入百亿以上的资金，并且需要让钱合理合规地进来。能够想到的五条路中，有两条走不通：比如定向增发增资，引入新的股东，但是受乐视网2017年亏损的影响，按《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，需要连续两年盈利才能做，现在的情况不允许。

　　“因此只剩下三条路：第一是破产重整。这不影响上市地位，而且是成熟方案。但是这需要监管层、北京市政府、法院三方支持。第二是卖资产还债，维持上市地位，但是现在没有资产可卖，如果后面还亏损，结果可能还是退市。最后是退市还是不退市是依据创业板的退市规则，而现在乐视网的情况很有可能净资产为负，有极大的退市风险。”孙宏斌坦言。

　　对于不在上市公司体系的乐视文娱（原乐视影业）和新乐视智家（原乐视致新，大屏电视），孙宏斌表示：“我们会想办法把这两个业务做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。乐视在智能电视领域还是领先的。”

　　孙宏斌承认，对乐视的投资是融创的一个败笔，融创主要投的是乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，乐视影业和新乐视智家还好，主要是乐视网投资失败了。最复杂的是乐视网，因为是创业板上市公司，受限于很多监管规定，什么都做不了，也没有任何金融机构或个人愿意借钱给乐视网。

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