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“独角兽”IPO提速：扎堆回归现象能否出现

“独角兽”IPO提速：扎堆回归现象能否出现
2018年03月26日 00:03 21世纪经济报道
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　　本报记者 周松清 重庆报道

　　2018年将是“独角兽”来到资本市场的最好时代。

　　3月23日下午，在证监会新闻发布会上，证监会新闻发言人表示，证监会将创造积极条件让更多新经济、创新经济在中国上市，这是落实党中央国务院要求的具体措施。

　　实际上在过去一段时间，这一概念已经在A股IPO待审企业，乃至海外上市企业中引起巨大反响。

　　3月23日，已经在美股上市的趣店集团相关负责人对21世纪经济报道记者表示：“如果监管条件允许，我们对在A股发行股票持开放态度。”

　　而同一天，记者实地走访了重庆最大的“独角兽”猪八戒网，猪八戒网副总裁刘川郁亦证实，“我们VIE结构已经拆完了，正在不断推进A股上市。”

　　不过，亦有市场人对独角兽热潮保持冷静。基岩资本副总裁岑赛铟对21世纪经济报道记者坦言：“虽然IPO开了绿色通道，但这不意味着所有新兴产业都有机会享受到政策优惠。即使CDR制度落地，上市门槛也是非常高的，所以新经济领域的头部企业获得政策支持可能性比较大。”

　　独角兽企业对A股市场充满热情，而另一边，扎堆上市或回归的现象又能否出现？

　　扶持地方产业崛起

　　在3月23日科技部火炬中心也发布了一份2017中国独角兽企业发展报告，其中包括互联网金融、电子商务、大健康、文化娱乐和物流五大领域的164家独角兽企业名单披露。

　　这份名单一经发布，即成为市场热议“独角兽”概念的参考标准。

　　而在同一天本报记者走访案例中，猪八戒网并未入围这个名单中。

　　刘川郁对此指出，“猪八戒网已经成立12年了，这个榜单是统计成立十年以内的企业。”按其提供的信息，猪八戒网在2015年估值就达到110亿元。

　　根据21世纪经济报道记者统计，其实在排队IPO的企业中已经有上榜的“独角兽”的身影。作为多家“独角兽”榜单上的常客，拉卡拉、宁德时代、药明康德三大“独角兽”已经在排队名单之中。尤其是宁德时代恰是上述科技部榜单中的一位，排名第六位。

　　其中，拉卡拉是第三方支付企业，宁德时代主业为锂离子动力电池，药明康德是国内CRO（药企研发外包）领域的领头者。

　　从财务数据来看，拉卡拉2015年至2016年1-9月的营收分别为15.88亿元、19.94亿元，2015年净利润1.24亿元、2016年前九个月净利润2.12亿元。拉卡拉目前尚未进行招股书预披露更新，其曾在2017年9月因为申请文件不齐备被中止，截至最新的证监会首次公开发行股票中止名单中已经没有拉卡拉。

　　拉卡拉还曾经在2016年2月试图通过和西藏旅游重组变相借壳登陆资本市场，当时拉卡拉估值为110亿元。

　　3月23日，一位北京地区投行人士对21世纪经济报道记者表示：“从目前的进度来看，拉卡拉距离成功上市还有一段距离，宁德时代应该会很快上会，3月9日发行部反馈意见，然后3月12日就预披露更新，动作十分迅速，同时作为国内锂电池巨头也最被看好。”

　　宁德时代领跑全球锂离子动力电池销量榜，与国内龙头车企保持长期战略合作，同时进入了宝马、大众等企业的供应链体系，成为国内一家走出国门，可与松下、三星、LG等国际电池巨头直接竞争的动力电池制造商。

　　2015年至2017年，公司分别实现营收人民币57亿、148.79亿、199.97亿，同期分别实现净利润9.51亿、30.88亿、42.88亿。宁德时代首次披露IPO招股书是在2017年11月10日，在2018年3月12日就进行了预披露更新。宁德时代在深交所创业板排队排名为52位。

　　药明康德是中国领先的新药研发外包服务公司。2007年药明康德曾在美股上市，2015年从美股私有化退市。2014年—2017年9月，药明康德分别实现营收41.40亿元、48.83亿元、61.16亿元及56.78亿元；净利润分别为8.08亿元、6.84亿元、11.21亿元和11.15亿元。

　　药明康德首次披露IPO招股书是在2017年7月14日，在2018年2月6日就进行了预披露更新，在上交所排队排名为73位。

　　提速进行中

　　实际上根据本报记者了解，按照证监会对生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大新经济领域的拟上市的“独角兽”企业定义，排队悄悄提速的还有其他的国内“独角兽”们，而不少独角兽已经开始正在呈现出成长优势。

　　譬如，猪八戒网在过去两年经历了一个大变化，从纯线上互联网企业走向线下。刘川郁介绍道，“目前猪八戒网已经签约全国37座城市，建立38个园区落地。”除了产业落地，猪八戒网在2018年还将成立10亿的知识工作者基金，预计投资50家企业。

　　而排队提速的企业中，深信服科技股份有限公司（简称：深信服）就是典型。深信服是安全与云计算解决方案供应商，不仅是第一批国家高新技术企业，还连续六年获得“深圳市重点软件企业”。

　　深信服首次披露IPO招股书是在2017年8月4日，发行部在2018年3月9日反馈意见，深信服在2018年3月12日就进行了预披露更新，其在深交所创业板排队排名为50位。

　　同样进行提速的还有江西金力永磁科技股份有限公司、杭州迪普科技股份有限公司等，都是在2017年年中进行的首次披露招股书，然后于近期进行了预披露更新。

　　21世纪经济报道发现，创业板排队名单中，包括深圳市新产业生物医学工程、南京优科生物医药集团、江苏新瀚新材料、西安万隆制药、北京金山办公软件等都具有独角兽特性。

　　谈到“独角兽”经营中的难点，刘川郁认为除了很多时候地方政府接受度还有待提高以外，更多的是面对自身的进化和挑战。

　　而对于目前纷繁复杂的独角兽，基岩资本副总裁岑赛铟对21世纪经济报道记者表示：“检验真假独角兽的最佳方式永远是时间。真实的、具有清晰发展前景的独角兽可以穿越牛熊成为中国的伟大企业，推动中国经济的蓬勃发展，仅仅是蹭热点、盈利无法持续的伪独角兽只是喧闹一时，终将一地鸡毛黯然退场。”（编辑：李新江）

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