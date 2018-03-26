映客在港交所提交招股书 Q4直播月活2500万人次

新浪科技讯 3月26日晚间消息，直播平台映客正式向香港交易所递交招股书，联合保荐人为中金公司、花旗银行和德意志银行。

映客在招股书中并未列出计划募集金额，所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

招股书披露，映客2015年3月31日至12月31日期间收益总额为2870.2万元，2016年全年的收益总额为43.35亿元，2017年全年收益总额为39.42亿元。2015年3月31日至12月31日期间亏损4941.6万元，2016年全年亏损14.67亿元，2017年全年亏损2.40亿元。

映客的大部分收益来自直播业务，2017年映客直播收益为39.19亿元，而2016年直播收益为43.26亿元。2015年2016年2017年及年，直播业务所得收益占收益总额的94.6％，99.8％及99.4％。

映客2017年的直播月活数从第一季度的2212.4万人次上升到四季度的2518.4万人次，小于2016年四季度的3000.6万人次。

招股书中披露，映客天使轮融资由多米在线投资，A轮融资投资者包括金沙江朝华、紫辉天马、紫辉聚鑫、厦门赛富、昆仑万维、宣亚国际，B轮融资投资者包括嘉兴光联、嘉兴光美、宁波安合、宁波青正、芒果文创、深圳腾讯、紫辉聚鑫、嘉兴光信。