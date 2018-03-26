李文星家属起诉BOSS直聘获法院立案 共索赔230余万元

澎湃新闻记者 邵克

大学毕业生李文星身陷传销后死亡一事余波未了。澎湃新闻从李文星家属处获悉，李文星父母将BOSS直聘运营方北京华品博睿网络技术有限公司告上法庭，索赔丧葬费、死亡赔偿金等共计230余万。北京朝阳区法院3月26日向李文星家属出具的受理案件通知书显示，朝阳区法院经审查，决定登记立案。

此前的2017年5月，李文星通过BOSS直聘投发简历，被传销人员诱骗至天津静海，之后被发现溺亡。

BOSS直聘上投简历后身陷传销

根据北方网2017年8月6日报道，天津警方查明，“蝶贝蕾”传销组织成员陈某利用手机和邮箱在“BOSS直聘”网上冒用“北京科蓝软件系统有限公司”之名，发布虚假招聘信息。李文星投发简历后，陈某于2017年5月20日将李文星诱骗至静海。经过调查取证以及相关涉案人员供讳，确认李文星在静海期间已交付了传销产品费，正式加入了传销组织，并在进入传销组织后期已不需要被控制，可以在传销组织内部自由活动。

2017年7月14日，在天津静海区北外环南侧100米、西外环西侧附近的一处水坑里，李文星的尸体被当地群众发现。

上述北方网消息称，陈某、江某等5名涉案人员已被抓获，对诱骗李文星进入传销组织并进行控制的犯罪事实供认不讳，江某因涉嫌组织领导传销被刑事拘留，其他4人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。另据《新京报》2017年10月25日报道，天津静海警方称传销团伙为躲避警方打击，遣散部分人员，李文星在被送往火车站的途中溺亡。警方判定其为意外落水后溺水死亡，未予刑事立案。

网信办曾约谈BOSS直聘责令整改

网信天津微信公众号2017年8月9日发布消息，北京市网信办、天津市网信办开展联合执法专项行动，就BOSS直聘发布违法违规信息、用户管理出现重大疏漏等问题，依法联合约谈BOSS直聘法人，并下达行政执法检查记录，责令网站立即整改。

消息称，经查，BOSS直聘在为用户提供信息发布服务过程中，违规为未提供真实身份信息的用户提供了信息发布服务；未采取有效措施对用户发布传输的信息进行严格管理，导致违法违规信息扩散。

随后BOSS直聘针对李文星事件发道歉信称，“由于我们的职位审核管理工作没有做好，让非法传销分子有机可乘，发布了虚假职位，李文星被诱骗加入传销组织后不幸溺亡。我们为李文星的父母失去爱子深深悲痛，为他的双胞胎妹妹失去哥哥深深悲痛”，“此时此刻，我们向李文星的家人，向用户和公众表达内心最深切的歉意”。道歉信还称，“对于在BOSS直聘平台上被虚假招聘伤害的用户，我们承担法律和道义的责任”。

李文星家属提供的民事起诉状显示，李文星父母认为，BOSS直聘运营方北京华品博睿网络技术有限公司为对其平台的注册用户进行基本的审查，其审查失职直接导致李文星队传销组织的合法性信以为真并最终酿成惨剧。李文星父母求求法院判令北京华品博睿网络技术有限公司赔偿丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、死亡精神损害抚慰金、财产损失费等共计230余万元。