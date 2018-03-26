红岭创投：发现高管利益输送 已刑拘20多名嫌疑人

澎湃新闻记者 周炎炎

2018年3月25日，深圳市红岭创投电子商务股份有限公司创始人、董事长周世平官网社区发布文章称，不良资产已经回收现金将近20亿元，目前仍然有超过50亿元的不良资产在处置过程中。周世平称，期间发现公司高管利益输送，已经刑拘内外犯罪嫌疑人20多人。

红岭创投于2009年开始介入网贷业务，是国内成立最早、成交量最大的P2P网贷机构之一。红岭创投在去年7月27日宣布将在3年内清盘网贷业务，这与其“大单模式”“刚性兑付”在互联网金融专项整治背景下无法持续有关。

按照银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，同一法人或其他组织在同一网贷机构的借款余额上限不超过100万元。暂行办法给出一年整改期，业内均称整改主要看红岭，红岭创投如何转型整改在业内具有标本意义。去年3月，红岭创投已经停止发大标，转型小额信贷，然而红岭创投董事长周世平此前也表示过对小额信贷并不看好。众多原因叠加，做出了清退的决定。

在25日发布的这篇名为《2018年，红岭创投的自我革命》中，周世平称，自从银行高管团队进入红岭创投后，大量发行以房地产为主的大额债权标的，交易金额大幅上升，部分企业借款后逾期拖欠，红岭创投一直被不良债权事件影响，公司董事会经过总结反思，大额标的业务并非红岭创投的强项，而且多项不良资产处置过程中发现有公司高管有利益输送行为，牺牲公司利益谋取不义之财。红岭创投近两年来，撤换总裁、副总裁多名，开除分公司总经理及员工多名，同时报请深圳市经侦部门查处多起案件，刑拘内外部犯罪嫌疑人20多名。

“综合评估互金整改形势和红岭创投目前现状，历史问题负担较大，制约了红岭创投短期内合规进程，特别是不良资产的处置和银行存管进展等，”周世平在文章中表示。

在银监会要求的银行资金存管问题上，周世平称红岭创投正式签约厦门国际银行，技术接口已经基本完成，目前等待互联网金融协会公布测试白名单协调存管上线时间。

值得注意的是，根据监管文件要求，平台进行备案必须对接符合条件的存管银行。网贷机构应当与通过测评的银行开展资金存管业务合作，而这项测评，由中国互联网金融协会负责进行，获得测评通过的银行，则进入存管白名单。

此外，由于深圳金融办要求P2P网贷银行存管“属地化”，只能找深圳辖区内设有分行以上（含）级别机构的商业银行达成资金存管安排。但厦门国际银行官网显示，尚未设深圳分行，因此目前还不能满足此要求。

红岭创投的不良贷款也是多年累积问题之一。周世平提到，虽然大额标的已经在今年3月份停发，但存量不量资产问题严重，经过合作机构合作开发，诉讼拍卖等手段，去年已经回收现金将近20亿元，目前仍然有超过50亿元的不良资产处置过程中。

周世平称，今年2月底，对处于保全阶段的60个项目进行了评估：本金抵押率70%以下的项目共计40个，占比66.67%；本金抵押率70%至100%的项目共计10个，占比16.67%；本金抵押率100%以上的项目共计10个，占比16.67%；综合评估目前红岭创投整体资产状况，风险可控，三年内处置全部资产的目标具备可行性。

在违背监管要求的净值标方面，周世平称，5倍以上高杠杆人数已经大幅降低，5倍以上的杠杆将是今年上半年的降杠杆重点；公司内部评估，目前净值标整体风险可控，随着不良资产的回收，净值标整体规模也会大幅度降低；另外近期将试行资产包转让，让流动性充分的客户承接资产，化解高杠杆用户的流动性难题，降低净值标的整体杠杆率，最大限度满足监管要求。

净值标是指投资人以个人在网贷平台的净投资作为担保，在一定净值额度内发布的借款标，一般用以满足投资人资金周转，但经常会导致扩大杠杆、循环借贷的现象。去年12月13日P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《P2P专项整治验收工作通知》明确规定，出借人不得以所持有的债权为抵押进行借款。

根据红岭创投官网，目前该平台共有投资者258万人，累计投资3458亿元。