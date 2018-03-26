新浪科技> 互联网 > 正文

红岭创投：发现高管利益输送 已刑拘20多名嫌疑人

红岭创投：发现高管利益输送 已刑拘20多名嫌疑人
2018年03月26日 19:52 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃新闻记者 周炎炎

　　2018年3月25日，深圳市红岭创投电子商务股份有限公司创始人、董事长周世平官网社区发布文章称，不良资产已经回收现金将近20亿元，目前仍然有超过50亿元的不良资产在处置过程中。周世平称，期间发现公司高管利益输送，已经刑拘内外犯罪嫌疑人20多人。

　　红岭创投于2009年开始介入网贷业务，是国内成立最早、成交量最大的P2P网贷机构之一。红岭创投在去年7月27日宣布将在3年内清盘网贷业务，这与其“大单模式”“刚性兑付”在互联网金融专项整治背景下无法持续有关。

　　按照银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，同一法人或其他组织在同一网贷机构的借款余额上限不超过100万元。暂行办法给出一年整改期，业内均称整改主要看红岭，红岭创投如何转型整改在业内具有标本意义。去年3月，红岭创投已经停止发大标，转型小额信贷，然而红岭创投董事长周世平此前也表示过对小额信贷并不看好。众多原因叠加，做出了清退的决定。

　　在25日发布的这篇名为《2018年，红岭创投的自我革命》中，周世平称，自从银行高管团队进入红岭创投后，大量发行以房地产为主的大额债权标的，交易金额大幅上升，部分企业借款后逾期拖欠，红岭创投一直被不良债权事件影响，公司董事会经过总结反思，大额标的业务并非红岭创投的强项，而且多项不良资产处置过程中发现有公司高管有利益输送行为，牺牲公司利益谋取不义之财。红岭创投近两年来，撤换总裁、副总裁多名，开除分公司总经理及员工多名，同时报请深圳市经侦部门查处多起案件，刑拘内外部犯罪嫌疑人20多名。

　　“综合评估互金整改形势和红岭创投目前现状，历史问题负担较大，制约了红岭创投短期内合规进程，特别是不良资产的处置和银行存管进展等，”周世平在文章中表示。

　　在银监会要求的银行资金存管问题上，周世平称红岭创投正式签约厦门国际银行，技术接口已经基本完成，目前等待互联网金融协会公布测试白名单协调存管上线时间。

　　值得注意的是，根据监管文件要求，平台进行备案必须对接符合条件的存管银行。网贷机构应当与通过测评的银行开展资金存管业务合作，而这项测评，由中国互联网金融协会负责进行，获得测评通过的银行，则进入存管白名单。

　　此外，由于深圳金融办要求P2P网贷银行存管“属地化”，只能找深圳辖区内设有分行以上（含）级别机构的商业银行达成资金存管安排。但厦门国际银行官网显示，尚未设深圳分行，因此目前还不能满足此要求。

　　红岭创投的不良贷款也是多年累积问题之一。周世平提到，虽然大额标的已经在今年3月份停发，但存量不量资产问题严重，经过合作机构合作开发，诉讼拍卖等手段，去年已经回收现金将近20亿元，目前仍然有超过50亿元的不良资产处置过程中。

　　周世平称，今年2月底，对处于保全阶段的60个项目进行了评估：本金抵押率70%以下的项目共计40个，占比66.67%；本金抵押率70%至100%的项目共计10个，占比16.67%；本金抵押率100%以上的项目共计10个，占比16.67%；综合评估目前红岭创投整体资产状况，风险可控，三年内处置全部资产的目标具备可行性。

　　在违背监管要求的净值标方面，周世平称，5倍以上高杠杆人数已经大幅降低，5倍以上的杠杆将是今年上半年的降杠杆重点；公司内部评估，目前净值标整体风险可控，随着不良资产的回收，净值标整体规模也会大幅度降低；另外近期将试行资产包转让，让流动性充分的客户承接资产，化解高杠杆用户的流动性难题，降低净值标的整体杠杆率，最大限度满足监管要求。

　　净值标是指投资人以个人在网贷平台的净投资作为担保，在一定净值额度内发布的借款标，一般用以满足投资人资金周转，但经常会导致扩大杠杆、循环借贷的现象。去年12月13日P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《P2P专项整治验收工作通知》明确规定，出借人不得以所持有的债权为抵押进行借款。

　　根据红岭创投官网，目前该平台共有投资者258万人，累计投资3458亿元。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有