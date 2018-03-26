成都实施共享单车服务打分制，低于600分退出市场

成都华兴街上停放的共享单车。 中国青年网 资料图

来源：成都商报

共享单车对于解决群众“最后一公里”问题发挥着积极作用，“共享单车+公共交通”正成为越来越多市民选择。但在快速发展的同时也出现了一些问题。

为此，成都市交委会同市城管委、市公安局牵头制定了《成都市共享单车运营管理服务规范（试行）》和《成都市共享单车服务质量信誉考核办法（试行）》，即日起实施。

成都商报客户端记者了解到，共享单车服务质量信誉考核等级共分为优良、合格、基本合格和不合格等四个等级，分别用AAA级、AA级、A级和B级表示。

考核指标主要有企业自评、政府评价、社会评价、加分项目等四大类。基准分值为1000分的计分制，另外加分分值为100分。

1、周期内综合得分在850分以上，为AAA级；

2、周期内综合得分在700分至849分之间的,为AA级；

3、周期内综合得分在600分至699分之间的,为A级；

4、周期内综合得分在600分以下的或企业未按要求执行政府及行业主管部门要求等的，考核等级为B级。

考核时间为每年一次。由考核委统一组织，采取企业自评、政府评价和社会评价相结合的方式。考核结果作为奖惩运营企业的重要依据。AAA级，增加车辆投放配额，并给予表彰；AA级，不新增投放配额；A级，减少投放配额，行业主管部门对企业约谈，督促其加强管理；B级，责令其退出成都市行政区域营运，并纳入企业信用信息共享平台。

（原题为《重磅！共享单车服务开始打分 低于600分退出成都市场》）