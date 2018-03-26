BOSS直聘回应李文星父母起诉:高度关注 尚未接到文件

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新浪科技讯 3月26日晚间消息，针对李文星父母起诉的消息，BOSS直聘方面向新浪科技回应称，对媒体反映的信息高度关注，但目前尚未接到法院相关文件，将密切关注进展。

据财新报道，李文星父母将招聘软件“BOSS直聘”运营方北京华品博睿网络技术有限公司告上法庭，今日北京市朝阳区法院决定受理此案。起诉状显示，李文星父母请求法院判令BOSS直聘赔偿丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、财产损失费等共计230万余元。

BOSS直聘方面向新浪科技回应称，“对媒体反映的信息我们高度关注。目前，BOSS直聘尚未接到法院相关文件，我们将密切关注进展。”

去年8月，大学生李文星因BOSS直聘上的虚假招聘信息陷入传销致死的消息被媒体曝出，BOSS直聘方面承认，由于职位审核管理工作没有做好，让非法传销分子有机可乘，发布了虚假职位。对于在BOSS直聘平台上被虚假招聘伤害的用户，BOSS直聘称将承担法律和道义的责任。

不过去年10月，警方向李文星家属通报了案件调查情况。警方通报称，传销团伙为躲避警方打击，遣散部分人员，李文星被送往火车站回家途中失踪，两天后在水坑中被发现溺亡。警方判定李文星“系意外落水后溺水死亡”，因此未予刑事立案。(张俊)