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公安部交管局：严查严管快递外卖配送员交通违法行为

公安部交管局：严查严管快递外卖配送员交通违法行为
2018年03月26日 18:12 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 邵克

　　澎湃新闻从公安部交管局获悉，为加强快递外卖行业电动自行车交通管理，公安部交通管理局会同中国物流与采购联合会，3月26日召开全国公安交管部门视频会，并向快递外卖行业组织、企业发出联合倡议书，强化快递外卖行业电动自行车交通管理。

　　近年来，我国快递外卖行业发展迅速，全国快递企业发展到2万多家，快递日均服务用户超过2亿人次。但是，部分快递外卖企业忽视交通安全，配送员闯红灯、逆行、超速等交通违法行为较为普遍，扰乱城市交通秩序，导致的交通事故也时有发生。

　　为此，公安部交通管理局要求各地公安交管部门按照《道路交通安全法》和《快递暂行条例》要求，积极会同快递外卖行业组织、企业建立协作工作机制，建立信用惩戒机制，共同加强快递外卖行业电动自行车管理。推动企业落实交通安全主体责任，完善安全生产责任制，优化配送考核制度，科学发单派单，合理规定配送时间。加大秩序整治力度，严查严管配送员闯红灯、逆行、占用机动车道等严重交通违法行为；对负有交通事故责任、多次严重违法的，纳入失信记录，督促企业落实清退和禁入措施。加强源头管理，对企业新增配送电动自行车，要督促使用符合国家标准的车辆；对企业在用超标电动自行车，要督促设置过渡期，逐步淘汰更换成符合国家标准的车辆。

　　中国物流与采购联合会电商物流与快递分会表示，快递外卖行业组织将认真履行行业指导监管责任，发挥好政府与企业、企业与企业之间的联动协同作用，做行业健康发展的引领者。推动建立企业联盟，制定配送员统一准入机制及其行为标准。健全完善行业信用制度，对快递、即时配送企业及配送员进行信用管理，对交通安全主体责任落实不到位的企业进行曝光，纳入不良企业记录，并推送通报相关部门；对有多次严重交通违法、负有交通事故责任的配送员，通报全行业清退和禁入。

　　公安部交通管理局和中国物流与采购联合会呼吁，广大快递、外卖行业配送员要珍爱生命安全，做维护道路通行秩序的示范者，自觉遵法守规、安全文明出行；不使用超标电动自行车等非法车辆进行配送；骑行配送车辆，要佩戴头盔，不打电话、不刷微信，不分心驾驶；自觉抵制占用机动车道、闯红灯、逆行、超速、酒驾等严重交通违法行为；配送车辆不乱停乱放，影响过往车辆和行人通行。

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