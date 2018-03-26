51Talk发2017年Q4财报:净营收2.6亿元 净亏损1.6亿元

新浪科技讯 3月26日下午消息，互联网教育公司51Talk（NYSE：COE）公布了截止2017年12月31日的第四季度及全年财报。数据显示，51Talk第四季度的净营收达到2.61亿元，同比增长103.3%；净亏损1.60亿元，同比亏损扩大4%。Non-GAAP净亏损为人民币1.52亿元，去年同期亏损1.45亿元。现金收入为3.934亿元，同比增长37.8%。

值得注意的是，自2017年第三季度，51Talk宣布了包括K-12大众市场青少业务和精品班课业务的战略聚焦之后，其第四季度来自K-12学生的现金收入占总现金收入的比例已经超过了80%。此外，51Talk2017年全年的活跃学生达到了24.97万人，相较去年实现53%的年增长。

2017年第四季度财务和运营主要数据

净营收人民币2.61亿元，去年同期为1.28亿元，同比增长103.3%；

净亏损1.60亿元，去年同期为1.54亿元，同比亏损扩大4%；

现金收入人民币3.93亿元，去年同期为2.86亿元，同比增长37.8%；

现金收入中K-12占比达到80.3%，2016年第四季度该占比为64.4%。

2017年全年财务和运营主要数据

净营收人民币8.48亿元，2016年为4.18亿元，同比增长102.7%；

现金收入人民币14.27亿元，2016年为8.69亿元，同比增长64.3%；

现金收入中K-12占比达到74.6%，2016年该占比为55.4%；

运营现金净流入达到人民币5510万元，2016年运营现金净流入为2870万元。

51Talk创始人兼首席执行官黄佳佳表示，“很高兴我们结束了这坚实的一年。第四季度的亮点在于K-12青少一对一大众市场业务的继续高速成长和近期推出的精品班课业务取得的令人鼓舞的成果。因此我们第四季度来自K-12学生的现金收入占总现金收入的比例已经超过了80%。精品班课的一些重要业务指标都达到或超过了我们的预期，我们对其未来的成长非常期待。”

黄佳佳还表示，“我们在2017年为公司的未来持续成长迈出了重要一步。2017第三季度我们宣布了公司的战略聚焦，包括K-12的大众市场青少业务和精品班课业务。此聚焦将帮助我们获得更好的利润水平，进一步渗透到中国的二三四线城市，扩大目标客户群体。”

“结合我们的战略，我们在前几周宣布了新的品牌定位。‘51Talk’品牌专注于在线青少外教一对一大众市场的产品，这也是我们春季市场营销活动的核心。‘哈沃’品牌代表精品班课，而成人英语使用‘无忧英语’品牌。我们相信升级的定位和品牌形象将提升各产品在国内的知名度，帮助我们保持增长。”黄佳佳总结道。

51Talk首席财务官赖佑明表示，“2017年我们的净营收和现金收入都取得了高速成长，这印证了我们商业模式和竞争优势。由于我们继续降低对较低毛利美国小学业务的投入，在此转型期我们预计2018年第一季度的现金收入会有一定压力，但重要的是，我们的业务组成转向了具有更高利润率的青少大众市场业务。继第一季度的相对疲软，随着聚焦K-12青少一对一大众市场业务战略的取得成效以及精品班课业务的发展，我们相信在今年第二季度收入会重新回到增长的趋势。此外，在春季开学季我们全国范围的品牌市场推广活动可能会对近期的销售费用造成一定影响，但我们预计这些支出将有益于公司今年的成长。”

“利用我们业界领先的技术的同时，我们的战略有助于具有更高利润水平的收入增长，同时触及更广泛的客户群体，我们对未来充满信心。”赖佑明总结道。

2017年第四季度财务业绩

净营收

净营收为人民币2.61亿元，去年同期为1.28亿元，同比增长103.3%。增长主要来源于活跃学生数目的增加，其次也由于每个活跃学生的平均净营收的增加。本季度活跃学生数为17.52万人，较去年同期的115.5万人增长51.7%。

营收成本

营收成本为人民币9800万元，去年同期为4540万元，同比增长115.8%。增长主要由于支付教师总费用的增加，本季中老师教授付费课程的数量增加，同时欧美老师的增长也提高了平均的单课成本。

毛利和毛利率

毛利为人民币1.63亿元，去年同期为8280万元，同比增长96.4%。

毛利率为62.4%，去年同期为64.6%，降低主要受较低毛利的美国小学业务规模较去年同期占比扩大影响。

运营费用

总运营费用为人民币3.16亿元，去年同期为2.33亿元，同比增长35.2%，增长主要来源于销售费用、研发费用及管理费用的增长。

销售费用为人民币1.90亿元，去年同期为1.39亿元，同比增长37.3%。增长主要由于市场营销人员增长带来的相关费用的增加和品牌推广费用的增加。除去股权激励相关费用的non-GAAP销售费用为人民币1.89亿元，去年同期为1.376亿元，同比增长37.3%。

研发费用为人民币6040万元，去年同期为4610万元，同比增长31.1%。增长主要由于为加强技术平台和扩展课程产品而增加研发人员以及技术服务费用的增加，股权激励相关费用的减少抵消了部分影响。除去股权激励相关费用的non-GAAP研发费用为人民币5810万元，去年同期为4230万元，同比增长37.3%。

管理费用为人民币6490万元，去年同期为4880万元，同比增长33.1%。增长主要由于为支持业务规模扩大增加的相关人员、招聘费用增加、以及作为一家上市公司所需的合规和报告责任费用的增加。除去股权激励相关费用的non-GAAP管理费用为人民币6100万元，去年同期为4430万元，同比增长37.5%。

运营亏损

运营亏损为人民币1.53亿元，去年同期亏损1.51亿元。

Non-GAAP运营亏损为人民币1.46亿元，去年同期亏损1.42亿元。

净亏损

净亏损为人民币1.60亿元，去年同期亏损1.54亿元。

Non-GAAP净亏损为人民币1.52亿元，去年同期亏损1.45亿元。

归属于普通股股东的每股ADS（美国存托股份）基本和摊薄亏损均为人民币7.95元，去年同期均为7.70元。每ADS代表15股A类普通股。

Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS基本和摊薄亏损均为人民币7.50元，去年同期均为7.24元。

资产负债表

截至2017年12月31日，公司持有现金和现金等价物，定期存款以及短期投资共计人民币6.23亿元，截至2016年12月31日为6.47亿元。

截至2017年12月31日，公司递延收入（包括流动和非流动部分）共计人民币12.02亿元，截至2016年12月31日为6.87亿元。