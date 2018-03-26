新华社揭秘区块链：一份“超级账本”带来什么？

新华社北京３月２６日电 题：揭秘区块链：一份“超级账本”带来什么？

新华社记者 何雨欣、刘羊旸、安娜

尽管充满专业化词汇，但区块链的确是“火”了，就连普通人的微信朋友圈也被相关解读文章刷屏。

互联网时代，每一个新事物的诞生都会让人浮想联翩。了解区块链究竟是什么，是所有期待、质疑、探讨的前提。

一份人人记账的“超级账本”

“利用块链式数据结构来验证与存储数据”“利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全”……一个个专业解释词条为区块链蒙上神秘面纱。

对于区块链，有人认为是多项技术算法的新集合，有人认为是一种新机制，也有人认为是一种新理念，而无论怎样，区块链的确呈现出超越传统互联网的一些新特点。

——人人记账。网络上每天都在记录着大量数据信息，目前的技术模式下，数据由一个个中心化的平台记账并存储；区块链模式下，一个区块相当于一个账页，区块链相当于一个首尾相连的大账本，每个人均有机会参与记账过程。

——难以篡改。区块链上的区块环环相扣，每个区块都将对应一长串函数密码，如果修改某个区块内容，那么后续区块内容就不再匹配，导致信息篡改作废，这让信息在网络上的完整性、真实性大幅提高。一些业内人士将篡改区块链上信息的难度称为“在地球所有沙子中找到一粒沙子”。

——去中心化。相比传统方式，区块链可以实现某个体系在没有中心机构管理的情况下自动运行。“两个陌生主体不依靠第三方中介就能够低成本、快速达成信任，进而实现点对点的直接高效交易。”工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁说。

举例来看，现在网购商品在支付环节需要一个第三方支付平台，如果在区块链应用之下，卖家买家可以实现信任机制下的直接交易。

一个解决痛点的“中间件”

说到区块链，很多人会想到比特币，甚至将区块链与比特币混淆。事实上，区块链是比特币的底层技术，而比特币是区块链的实践应用。区块链可以应用的领域还很多。

解决痛点和难点，是互联网时代很多新技术诞生的内在驱动力。区块链具有透明高效、安全稳定、降低中介与信用成本的特点，让其在多个领域都有预期应用前景。

其中一个就是供应链管理，比如沃尔玛和ＩＢＭ进行了实验，使用区块链对食品从商店追溯到农场，可以从传统方法的几天改善到几秒，并保证信息的真实性。

比如在交易双方需要互信的国际贸易领域，去年底，中国中化集团公司针对从中东到中国的原油进口业务，成功完成我国第一单区块链原油进口交易试点，优化２０％至３０％交易融资成本。

在公益慈善领域，捐赠项目、资金流向、受助人反馈等流程信息，均可存放于区块链上，更加公开透明便于监督；在数字版权保护领域，可以利用区块链保证权属的真实性、唯一性；区块链具有难篡改特点，也让其在认证和公证领域有广阔市场……

中国证监会信息中心主任张野认为，区块链是以带有加密、信任、点对点、难篡改等为标签的“中间件”，联结起了互联网和实际中的应用场景，很好地补充了目前互联网的一些不足，这可能让某些产业产生原来没有的效果，但是区块链并不适用所有场景。

新事物的诞生往往充满讨论。有人认为，目前对区块链的应用，只是无穷可能性中的冰山一角；也有人认为，未来区块链的发展还有很多不确定性，其应用领域也许没有想象那么广阔。

一片多方布局的“新大陆”

每一个新事物都仿佛一片“新大陆”，蕴藏机遇。尽管区块链发展还处初期，但无论是国际还是国内，政府还是市场，都已动作频频。

欧盟委员会启动促进区块链技术发展的新机制；美国众议院就区块链相关问题进行听证；国际标准化组织、国际电信联盟、万维网联盟等纷纷启动区块链标准化工作；航运巨头马士基、零售巨头沃尔玛、科技巨头英特尔等很多跨国企业也在布局区块链。

从国内来看，国务院２０１６年印发的《“十三五”国家信息化规划》将区块链技术列为战略性技术，由央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，工信部也就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。

越来越多的地方也开始涉足。河北雄安新区探索运用区块链等技术，建立科学有效的住房租赁积分全生命周期管理机制；重庆、青岛等地开始从产业规划角度，打造区块链产业基地和孵化平台。

投资未来一直是国内大型互联网企业的一致特征。在区块链方面，腾讯已在供应链金融、数字资产保护等领域进行探索；阿里巴巴、京东聚焦于透明供应链体系打击假冒伪劣产品……

“区块链只是一项技术，本身并不神秘，只有真正在产业场景落地才能体现价值。决定区块链未来的重要因素是与实体经济相结合的程度，看其究竟能对产业诚信发展环境有多大改善，为实体经济解决什么问题。”于佳宁说。