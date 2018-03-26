次流量平台之争：美团出战 滴滴出牌

滴滴目前针对美团打车的策略是：若美团只在单个城市测试，并未投入大量资金和精力，滴滴的主要策略不受影响；若美团“All in 打车”，滴滴将视美团补贴等策略做出相应调整。针对外卖，滴滴的策略则是“谨慎投入”。

文 | 全天候科技 舒虹

王兴创立的美团，用户数超6亿，外卖用户2.5亿，占据中国外卖市场约60%份额；程维创立的滴滴，用户数4.5亿，市场占有率超过90%。

眼下，这两家O2O巨头正在将火烧到对方后院，直指主营业务：3月21日，“美团打车”正式登陆上海，同日拿下杭州运营资质，开始全国化布局；“滴滴配送”App上线后，滴滴外卖业务计划于4月1日在无锡启动。

“休战”一年后，程维迎来了新的对手。报道称，去年2月美团打车在南京试点时，滴滴就在南京成立了“三角洲事业部”，集合快车、出租车和优步事业部人员，意在“打美”。

合并快的、击退Uber之后，面对美团这一战，程维如何出牌？

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滴滴打车：严守“护城河”

对于打车，美团野心勃勃。3月24日，王兴出席“中国发展高层论坛2018年会”时说，虽然在出行领域还是新玩家，但美团的目标是拿到三分之一的市场。此前，美团曾提出一年内要获得网约车20%的市场份额。

在合并快的和优步中国后，滴滴几乎独步于中国网约车市场，但首汽约车、神州优车、易到、嘀嗒拼车等对手仍在四周环伺。受限于线上运营能力，滴滴并未看重上述竞争对手。滴滴内部人士张岳（匿名）表示：“美团之所以值得警惕，关键在于执行力”。

3月21日，美团打车正式登陆上海，同时上线出租车及快车两种业务。据美团披露，当日获得近15万个订单。3月22日，订单量超过25万单，司机平均接单时长为5秒钟。在试点城市南京，美团打车已拿下超过20%的市场份额。

美团打车在南京的试点长达一年，今年初开始向全国铺开，论证了试点的可行性。

全天候科技独家获悉，滴滴目前针对美团打车的策略是：若美团只在单个城市进行测试，并未在打车业务上投入大量资金和精力，滴滴的主要策略将不受影响——保证核心业务的同时发展无人驾驶、金融等新业务；若美团“All in 打车”，滴滴则视美团补贴等策略而做出相应调整。

3月21日，美团打车正式获得杭州市颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，美团打车落地杭州进入倒计时。去年12月底，美团App在全国7个城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。截至目前，其余5个城市的牌照情况和开通时间还未得到确认。美团方面告诉全天候科技，“北京应该比较快”，但具体时间尚不确定。

美团打车事业部与外卖事业部均由高级副总裁、美团元老王慧文负责，足见打车在美团新业务版图中的重要性。

“不过，美团的外卖、到店餐饮、酒店等业务盈利压力都比较大，预计不会在打车业务上投入过多；阿里入股饿了么,也为外卖市场带来不确定性”，张岳称。

2012年，滴滴入局打车。程维曾说：“在网约车市场，专车的壁垒在于服务，快车的壁垒在于交易市场设计和技术能力，它是一个包括了技术、资本、效率、营销、品牌、政策等的全方位的竞争。”滴滴通过行车路线积累了大量数据和根据这些数据快速做出运营决策的能力，在线上派单、拼车运营效率、密度等方面，都能预测需求并及时做出调整。过去几年，滴滴曾凭借这一套完备的体系数次打败对手。

张岳表示，滴滴在打车领域积累的经验、用户、数据都建立了较高壁垒，虽然美团可能在短期内靠补贴在个别地区（比如南京）获得市场份额，但未来长远发展与滴滴的差距还很大。

据滴滴披露的数据，2017年滴滴全年为全国400多座城市的4.5亿用户，提供了超过74.3亿次的移动出行服务（不包含单车和车主服务）。这相当于2017年全国每人使用滴滴5次进行叫车服务。

目前，美团用户数超过6亿。但是，猎豹大数据显示，从2017年的周活跃用户的数量来看，美团超越了滴滴。

此外，美团App对滴滴App的重合度达到了19.46%，即在使用滴滴的用户中，有19.46%的用户同时也使用美团。这意味着，有将近1/5的用户一旦在美团打车中发现更多的价值，就有可能转移至美团。

目前，美团打车已接入美团App首页。同时，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，还可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。

可以肯定的是，挑战者美团会吃掉滴滴部分的利润。润米咨询董事长刘润表示：“美团要进入的打车领域只有滴滴一家独大，这对后期进入的小巨头来说是一个好事。因为美团能够以挑战者的姿态进入，用一定的价格补贴的方式，吃掉滴滴垄断部分的利润，既让滴滴难受了，也拓展了自己的存活空间。”

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滴滴外卖：谨慎投入

“对手到你院子里放把火，你也跑到对方院子里放火”。这和当年微软意识到谷歌发展起来之后，开始做搜索引擎的道理如出一辙——战场要放在对方的后院。

美团“抢跑”后，滴滴也不甘落后。据悉，滴滴外卖将在4月1日登陆无锡。目前“滴滴配送”APP已上线，近期开始大规模招聘骑手。

滴滴方面回复全天候科技称，关于外卖业务目前尚无信息可披露。据媒体报道，除无锡外，滴滴外卖计划进军的其他城市包括南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都、厦门。其中，成都、福州、厦门、温州四城是和美团打车扩张计划相重合的城市。滴滴招募的骑手主要分为忠诚骑手和自由骑手。其中，忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底10000元；自由骑手可自由上线随时接单，订单收入翻倍。

目前，未见美团因此对外卖业务进行调整。

与滴滴在网约车领域的垄断不同，美团在外卖市场还面临着饿了么这一劲敌。今年2月，第三方数据机构DCCI发布的《2017中国网民网络外卖服务调查报告》显示，美团外卖在外卖平台中份额占比为53.9%，位居第一（美团提供的数据则是61%）；第二名饿了么占比29.8%，百度外卖占比13.7%，其它平台占比2.6%。饿了么与百度外卖两者市场份额之和为43.5%，不及美团外卖。

外卖在滴滴内部被视为主营业务之外的新业务之一，仅在个别城市测试。“外卖也是物流生意，与滴滴的派单体系、潮汐管理等方面的经验可结合，但是管理层会非常谨慎的投入。”张岳说。

事实上，滴滴试水外卖业务比美团打车的想法更早。2015年11月，滴滴就投资过饿了么，后曾于2017年9月考虑对其再进行一笔20亿美元的投资，意图切入外卖市场，与饿了么共同打造城内配送系统，一同“围剿”美团。对此，滴滴当时表示双方确实在业务合作层面接触过，但未上升到资本层面。

滴滴做外卖的逻辑已被Uber验证过。2015年，已经完成E轮融资、估值突破500亿美元大关的Uber推出UberEATS，截至2017年底在全球上线了200座城市。据TechCrunch报道，该业务至少在其中45个城市实现了盈利。在去年第四季度，UberEATS为公司贡献了11亿美元的总收入，成为财报的一大亮点。

Uber创始人Travis Kalanick曾说，人力资源的直接调用是Uber公司顺利开展外卖业务的优势之一。但也有分析认为，Uber做外卖能够成功，是因为国外人力成本太高，而中国专业的外卖配送体系已经很成熟。UberEATS模式能否在滴滴身上成功尚未得到论证。

据刘润预计，美团会在打车市场中占据小份额的第二的位置，而外卖市场已经有老大、老二，竞争已经很激烈，滴滴想占据好的位置会相对比较困难。

不过，2017年8月底，饿了么正式收购百度外卖，考虑到滴滴与饿了么的商业伙伴关系，滴滴入局外卖，也使得这场围剿战把外卖市场变成了3:1的“滴滴+饿了么+百度外卖VS美团外卖”局面。

《财经》专访程维时曾问到：“你知道美团做打车的时候惊讶吗？”程维回答：“中国有350个网约车平台，多一个竞争者而已。”而对于经历过百团大战、合并点评、外卖战争的王兴来说，或许也是如此。

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打车价格战再起？

美团、滴滴互相“放火”，曾经“滴滴、快的”，“美团、饿了么”发生过的补贴大战似乎近在眼前。

有消息称，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元（约63亿元人民币），而且上不封顶。该消息并未得到美团方面证实。

为了吸引司机加盟，美团打车推出了优惠政策：在上海，上线初期对加盟司机全部免抽成，司机在每日6-24点期间，在线满10小时、接够10单，可拿到600元的保底收入，超过600元后还将获得200元额外奖励。

对于消费者的补贴，美团也毫不吝啬，乘客前三单每单减14元。

据媒体报道，滴滴打车也于去年底在全国10个城市上线了保底政策：针对服从调度的优秀司机，每天在线满10小时，保底收入600元；10小时以上，每半小时补贴50元；司机最高可在线14小时，拿到800元的保底收入。

而滴滴入局外卖，在“重金”诱惑下，也需要其支付不小的市场补贴来满足骑手的需求。

此时，双方账上资金显得尤为重要。公开资料显示，美团点评7年融资近百亿美元，滴滴5年17轮融资近200亿美元。去年10月，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资；去年4月和12月，滴滴先后完成55亿美元和超40亿美元融资。

今年3月19日，滴滴更是获批额度为100亿元（人民币）的供应链金融ABS融资。不过，滴滴此次募资并不是针对将上线的外卖业务，而是用来帮滴滴合作方——汽车租赁公司购买新车，扩大运力。

据公开数据，滴滴联接了超过2100万司机和车主、4.5亿乘客、汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，每天完成超2500万订单。全天候科技获得的数据显示，截至2018年3月初，滴滴平均日单量已达到2600-2700万单。此次融资将进一步扩大滴滴平台的运力。

目前，滴滴与4000多家租赁公司合作，基本覆盖市场上所有主流汽车租赁公司，覆盖车辆20多万台。滴滴购车比司机自己去买便宜，据估算，滴滴的租赁业务可以为司机节省 20-30%的成本。

争夺运力是滴滴和美团目前的关键战役，获得ABS融资后，租赁公司不用等到司机按月交租后采购下一批新车，滴滴可提前获得运力的扩张。

今年初，王兴曾在公开活动上透露，美团2017年收入达330亿元（人民币），按年升约一倍。全年交易额（GMV）为3600亿元，较上年增加50%。去年5月，美团点评宣布整体业务开始盈亏平衡，每日完成定单量超过1800万单，活跃商户500万，现金储备逾30亿美元（约234亿港元）。

全天候科技独家获得的资料显示，滴滴目前账上资金约100亿美元，美团账上的资金储备为60亿美元。如该数据为真，滴滴的资金更加充足。不过，据彭博报道，美团点评正在讨论最早于今年年内在香港IPO以获得新的融资，估值至少为600亿美元。美团对此不予置评。

独立互联网观察家龙飞分析，从烧钱大战中走过来的独角兽显然不会像创业初期那样烧大量的资金。

滴滴、美团本身自有用户数据支撑，不需要像创业初期那样靠烧钱砸消费体验；滴滴、美团都从补贴大战中走过来，深知如果靠补贴硬生生从强者身上割肉的话，无疑是“损敌一千、自伤八百”。这样看来，二者开展业务性价比最高的操作是，从原有用户身上拓展需求，靠时间和服务培养用户习惯。

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次流量平台之争

2015年，美团合并大众点评，成为本地生活服务的龙头老大；滴滴在垄断出行市场之前，成功拿下快的，并击退大举扩展中国市场的Uber。

美团和滴滴之争将成为今年互联网生活服务领域最大的看点。

这是一个没有边界的战场。著名媒体人秦朔指出，超级流量入口早已被淘宝、微信、百度等占据了，新一代的TMD（头条、美团、滴滴）要争夺次级流量入口。

在秦朔看来，次级流量入口跟以前不太一样，以前往往一个产品覆盖一类人群，专注于某个需求，比如搜索，比如社交，比如电商，“如今必须要把次级流量入口做大，需要挖掘客户的多元化需求，形成总需求的扩张。因此无论美团和滴滴，都需要不断扩张用户需求的品类，竞争的边界已经非常模糊了”，他说。

以美团入局出行领域为例，按照王兴的想法，美团布局打车“是基于美团点评平台上的用户需求，打车业务除了能够为用户提供更丰富的出行选择，还可在为用户提供‘吃喝玩乐’服务的同时，一体化解决‘行’的问题”。

美团投资人、今日资本创始人徐新也指出，出行是美团最适合做的新业务，美团点评的 2.5 亿日活用户中，30%有出行需求。

目前滴滴已是全球最大的出行平台，但据程维透露，全中国每天有11亿次出行，滴滴只渗透了中国出行市场的2%。

按这个逻辑推演，已经掌握了海量用户行为数据的美团可以规划用户一整天的出游安排，比如一键预定打车-景区-餐厅-电影-酒店，这都是美团跨界进入出行市场的重要决策依据。

从盈利能力来看，外卖并不是一个短时间能实现盈亏平衡的市场。美团点评高级副总裁王莆中在采访中透露，美团外卖年交易额已达到1710亿元，还无法通过规模化来盈利，预计距离盈利仍有一到两年时间。美团近期也在逐步减少用户补贴金额，红包补贴从早期的最低3-4元，变成了现在的0.5元左右。

全天候科技独家获悉，滴滴打车目前单均毛利5-6%，相当于每单补贴2元左右。

刘润表示，美团今天的估值已经不低了，仅靠外卖很难支撑其估值，所以美团要寻找更大的市场和空间，不断多元化。出行业务预计会为美团带来不错的估值增长。

3月23日，科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》。根据上述报告，滴滴和美团分别以560亿美元和300亿美元估值，位居中国科技独角兽第二和第五。以此判断，滴滴目前估值接近美团的两倍。