消息称360公司COO陈杰退休 回应：半年前已辞职

原360公司首席运营官（COO）陈杰

新浪科技讯 3月26日晚间消息，据知情人透露，360公司首席运营官（COO）陈杰已从360公司退休。360官方表示，早在去年10月，陈杰就因个人原因辞去了COO职务，但未对“退休”作回应。

据悉，陈杰1999年毕业于中央财经大学，拥有投资经济学学士学位。毕业后在门户网站当过编辑，在2004至2006年担任雅虎中国副总编辑，负责网站内容的制作和管理。2006年3月，陈杰加盟360公司，从2014年开始担任高级副总裁，曾领导过PC、移动和物联网等多项业务。

2015年12月底，360宣布任命陈杰为公司COO，主要负责公司的整体运营，直接向360CEO周鸿祎汇报工作。

周鸿祎当时评价她是一个值得信赖的领导者，“她过去几年已经展现出了卓越的能力。我十分信任她的能力，相信她能优化我们的业务，利用我们的各种优势更好地服务于客户，并推动360取得长远成功”。

2017年2月，陈杰作为COO代管游戏业务。仅仅半年后，在8月份的ChinaJoy上，周鸿祎表示将亲自推动360游戏业务的发展。10月份，陈杰因个人原因辞去了COO职务。（韩大鹏）