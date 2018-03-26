Uber CEO：将来不会再出售其他地区业务

Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)

新浪科技讯 北京时间3月26日晚间消息，Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)今日表示，继出售东南亚业务之后，不会再将Uber其他地区业务出售给竞争对手。

Uber今日宣布，将把东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

这是继中国和俄罗斯市场之后，Uber与竞争对手达成的第三起出售协议。2016年8月，Uber与滴滴出行达成出售协议，交易完成后Uber将持有合并后新公司20%的股份。去年7月，Uber又与俄罗斯搜索引擎Yandex达成协议，将俄罗斯和五个东欧国家的打车业务转让给Yandex。

那么将来Uber是否还将采取同样的战略出售其他地区业务呢？科斯罗萨西表示，至少在他的任期内，不会再有类似交易。

科斯罗萨西在致员工们的信件中称：“继中国和俄罗斯市场后，出售东南亚业务已是第三起类似交易。大家可能要问：出售部分地区业务是否是我们当前的战略？答案是否定的。”

“我们全球战略的潜在风险之一是：我们拥有太多的竞争对手，在太多领域面临着太多的竞争。而今天的这笔交易能让我们更加专注于核心市场。”科斯罗萨西还称，Uber将来会通过更好的产品、服务和技术来推动公司的有机增长。(李明)