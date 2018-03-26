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美图2017年总营收超45亿元 经调整净亏损4600万元

美图2017年总营收超45亿元 经调整净亏损4600万元
2018年03月26日 18:25 新浪科技
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美图2017年总营收超45亿元 经调整净亏损4600万元
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美图公司2017年财务状况主要数据美图公司2017年财务状况主要数据

　　新浪科技讯 3月26日下午消息，美图公司（01357.HK）发布2017年年度业绩。据财报披露，美图公司2017年总收益为人民币45.275亿元，同比增长186.8%；年内亏损为人民币1.9732亿元，而2016年为人民币62.609亿元；经调整亏损净额为人民币4600万元，同比大幅下降91.5%。

2017年美图公司部分财务数据2017年美图公司部分财务数据

　　财报同时披露，互联网业务分部及智能硬件分部的收入分别增长652.2%及153.8%。互联网业务分部的收入贡献于2017 年持续增加，2017年下半年占总收入的23.0%，而2016年全年为6.6%。

　　就互联网业务分部而言，收入为人民币7.874亿元；其中在线广告的收入同比增长超过4倍至人民币3.075亿元；互联网增值服务及其他所得收入同比增长近10倍至人民币4.799亿元。美图公司披露，互联网增值服务业务主要包括在美拍直播上销售虚拟道具；有关收入增长受平均每月付费用户增长及付费用户平均付费上涨所驱动。2017年平均月付费用户为313,571名，而2016年度为200,738名。

　　在智能硬件分部方面，收入为人民币37.401亿元，同比增长153.8%。主要原因是销量及平均售价均有所增加。截至2017年12月31日止年度，已售智能手机数量为1,574,737台，而截至2016 年12月31日止年度则为748,256台。

　　在其他收入方面，其他收入从截至2016年12月31日止年度的人民币1300万元增至截至2017年12月31日止年度的人民币4940万元，增长280.6%，主要是因为获得的政府补助金额的增加。

　　年内亏损方面，年内亏损为人民币1.9732亿元，而2016年为人民币62.609亿元。主要原因是截至2016年12月31日止年度确认可转换可赎回优先股的公允价值亏损人民币56.061亿元，但有关亏损并未于截至2017年12月31日 止年度再次发生，原因是于2016年12月上市后可转换可赎回优先股自动转化为普通股。

　　经调整净亏损方面，经调整亏损净额为人民币4600万元，同比大幅下降91.5%。公告称主要由于因反映其业务变现初步成功的业务基本面而出现改善所推动。（建宇）

　

美图财报
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