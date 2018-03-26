传软银或投资中国卡车物流平台满帮：金额达10亿美元

新浪科技讯 北京时间3月26日晚间消息，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，软银计划向中国的移动货运平台满帮集团投资10亿美元。满帮集团此前获得了腾讯，以及马云联合创立的一家私募股权公司的投资。

满帮集团利用移动平台去匹配卡车司机和货主。目前，该公司估值超过10亿美元。软银的投资将是满帮集团最新一轮融资的一部分。

消息人士称，满帮集团计划融资5亿到10亿美元，在中国快速增长的物流市场进行扩张。融资额和参投的投资方都尚未敲定。不过，如果满帮集团融资5亿美元，那么估值将达到约50亿美元。

满帮集团发言人尚未对此消息做出回应。

软银将通过规模近1000亿美元的愿景基金进行投资。此前，该基金投资了共享出行公司Uber和滴滴。去年，软银以约80亿美元的价格收购了Uber的约15%股份。软银拒绝对此置评。

满帮集团希望借力中国快速发展的物流行业。电商消费增长和基础设施升级推动了中国物流行业的繁荣发展。国内媒体报道称，中国物流行业的总收入今年将达到9万亿元人民币（约合1.4万亿美元）。

满帮集团由运满满和货车帮两家创业公司去年11月合并而来。该公司当前的投资方包括云锋基金、红杉资本，以及香港投资公司All-Stars Investment Ltd。满帮集团还向用户提供汽车贷款、保险和运营资本等服务。(邱越)