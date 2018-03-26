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美食林CEO刘骁舟:已覆盖全球120城市 将上线会员服务

美食林CEO刘骁舟:已覆盖全球120城市 将上线会员服务
2018年03月26日 16:40 新浪科技
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携程美食林CEO刘骁舟携程美食林CEO刘骁舟

　　新浪科技讯 3月26日下午消息，携程美食林今日发布2018年度上海餐厅榜单。美食林CEO刘骁舟透露，目前美食林已覆盖全球120个城市，预计年底将达到150个。他还表示，美食林的会员体系将很快上线，未来将提供资讯、预订、会员服务三块业务。

　　发布会前，携程执行董事会主席梁建章通过视频表示，希望美食林通过评选机制和用户大数据结合，在不同城市评选出具备专业度与好评度的餐厅，从而让携程覆盖食、住、行三大方面业务。

　　美食林CEO刘骁舟表示，目前美食林已经覆盖全球120个主要旅游目的地城市15527家餐厅，其中国内35个，海外85个，预计年底将全球达到150个城市。

　　刘骁舟也介绍了美食林未来的发展方向，首先做好餐厅服务资讯。“年初，我们和OpenTable达成合作，预订体验会进一步得到完善；我们的会员体系也将很快上线。”未来，美食林将提供资讯、预订、会员服务三大业务。

　　他表示，与OpenTable的合作意味着美食林迈出了全球化第一步。他还透露，美食林正在和多个国际预订平台商讨更多合作细节。

　　实际上，不仅在海外发力，美食林在去年9月还与阿里旗下口碑达成战略合作，将打通资源、共同打造美食旅行一体化平台。颇有对美团点评国内联合对抗、国际狙击的味道。

　　此外，发布会上也发布了2018年度上海餐厅榜单，共涵盖469家上海餐厅，分为星级、甄选、风味三个级别，分别对应用餐者高端、品质、特色三种需求。(张俊)

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