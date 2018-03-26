神州租车用户约国外用车遭坐地涨价，54美元被索近千

市民投诉：预订“神州租车”国外用车遭坐地涨价

“预订54.32美元的车，取车时要求缴纳近1000美元，最终另外租车花了400美元”

来源：辽沈晚报

不懂西班牙语，还拎着两个大行李箱……2月28日下午5时开始，人生地不熟的沈阳市民张先生在墨西哥城国际机场经历了4个多小时，花了400美元，才在当地的租车店租到了一辆车。

如此仓促，事出有因。张先生称，自己早在四天前就在国内通过“神州租车”预约了自己在墨西哥期间的用车，可到了当地却无法按照预约的订单取车，“订单显示我只需要支付54.32美元，而到当地门店取车时，对方表示我需要支付近1000美元”。

回国后，张先生从3月8日开始向神州租车进行投诉，质疑神州租车坐地涨价的行为。可截至目前，双方就赔偿问题一直未达成一致。

3月12日开始，记者向神州租车提出采访要求，神州租车始终没有回应。但记者发现，神州租车官方网站上已经撤下了墨西哥城涉事门店。

市民投诉神州租车

张先生称，自己去墨西哥考察业务，为了方便出行，在国内时就提前在神州租车租好了车，“是一款B 级车，几天下来是一共是54.32美元，这个价位还包括全部的保险，确实便宜”。

2月24日，神州租车向张先生发送了预订成功的短信。短信上显示：张先生预订了墨西哥城2018年2月28日下午2时至2018年3月5日下午2时的租车服务。

2月28日下午5时许，张先生到达墨西哥城国际机场，在准备取车时遭到了拒绝，“接待人员告诉我需要缴纳超过17000墨西哥元，算下来将近1000美元。而且还不能为我提供当初预定的那款车，要换成其他品牌”。

取不到车，张先生只好现场给神州租车客服打电话，“客服回复让我先租车，他们核实情况，如果属实会处理。但我希望还是能用我的预定价用车，就又联系客服，可第二个接电话的说现在不是工作时间，不给处理；我就第三次打客服电话，客服让我把电话给墨西哥方面，但被墨西哥那边的服务人员拒绝了”。

“取不到车，我只好找另外的租车店租车。机场很大，我拿着两个装有不少现金的大行李箱来回跑，当地主要语言是西班牙语，大部分人不懂英语。最终，经历了4个多小时，我才花400美元租到一辆车。当天我需要开车走山路，由于耽搁了时间，几乎一晚上没有休息。”张先生表示。

神州租车未回应采访

回国后，3月8日，张先生开始与神州租车方面沟通解决问题。

“3月8日当天，他们回复说只能赔偿我200元人民币的代金券，我没有答应。3月11日，我再和他们联系，回复还是这个。”张先生表示。

随后，记者多次拨打神州租车官方网站上的“新闻采访”联系电话010-58209888，始终无人接听。

3月12日、13日，记者又数次致电神州 租车 客服24小时 热线4006166666，客服人员记录了记者的联系方式和相关问题，表示会让负责部门给记者回电。但直至截稿也一直无人回电。

官网已撤下涉事门店

记者发现，事发后神州租车官方网站撤下了墨西哥城涉事门店的租车业务。

随后记者以消费者身份致电神州租车客服人员，对方表示：“墨西哥城（店）是个加盟店，现在和我们没有合作了。（不合作）是临时决定的。”

3月13日下午4时许，张先生告诉记者，神州租车方面主动提高了赔偿，“他们客服主动给我打电话，说可以赔偿2000元人民币，我没有同意，因为2000元人民币都不够我租车的直接损失的”。

律师：坐地涨价涉嫌欺诈

北京大成律师事务所（沈阳）分所高级合伙人赵哲律师表示，张先生预订成功，那么和神州租车之间已经构成了合同关系。神州租车方面如果存在坐地涨价的行为，已经构成合同违约，甚至涉嫌民事欺诈，应该承担赔偿责任。建议张先生向相关主管部门投诉，对其进行行政处罚。 辽沈晚报、聊沈客户端记者隋冠卓