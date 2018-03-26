饿了么被曝强行扣商户3元推广费 回应称员工私下操作

来源：长江商报

饿了么称扣“推广费”为员工私下操作

如每单被强扣3元推广费，饿了么将从日均千万订单中一月抽成9000万元

来源：长江商报

长江商报消息 （记者 陈妮希）

春节后，传闻“阿里巴巴收购外卖平台饿了么”一直没有得到证实，双方当事人在接受长江商报记者采访时表示：“全资收购是市场传言，不予置评。”但是饿了么自身资金吃紧的传言却从未停止。

为了摆脱资金难题，饿了么“主动”为商家上线促销。就在今年1月，大连等地多家商户称被饿了么平台强制扣除每单3元的“推广费”，号称为入驻商户进行竞价排名。饿了么方面近日在接受长江商报记者求证时表示：“经过核实，商户所反馈的支付宝活动上线问题，是当地市场经理在未得到商户确认情况下，为完成个人业绩私自为商户上线。针对这一反馈，我们已安排专人与涉事商家沟通，安抚并赔付相应损失。”

然而，一波未平一波又起。就在日前，饿了么又被媒体曝光，饿了么后台系统在入驻商户不知情的情况下上线了满减促销活动，正常来说这些促销活动都是商户自愿参加的，但是饿了么这种为了平台效益用‘霸王硬上弓’的方式引来商户不满。

长江商报记者粗略估算，截至2018年1月，饿了么+百度外卖的日均订单量已经达到1000万单，覆盖全国2000个城市，加盟餐厅200万家，用户量达2.6亿。如果每个商户每单被扣除3元，那么仅一日的抽成就达3000万，一个月下来，就可带来近9000万的推广收入。

那么，一个外卖平台出现强制收取推广费用的风波，它的“饥饿”和“底气”从何而来？

员工私自操作，平台已赔付损失

一碗6、7元的面条外卖，竟然被饿了么强行扣除3元的“推广费”，且没有以任何形式通知过商户。近日，有媒体报道，很多地区的餐饮商户集体遭遇了饿了么的强制扣费。

位于旅顺口一家大学食堂内的一家面馆，就是饿了么的注册商户。根据媒体曝光资料，从去年12月25日开始，该店经营者姚先生就发现，店里有很多的饿了么订单中，都多了一项“赔付单”的扣款，每单被扣掉3元钱，名目是“推广费”。

据介绍，商户和饿了么合作，每一单饿了么都要扣除6%的费用，而现在6%扣款的基础上，又被扣了3元钱，这样对于一碗面才卖6、7元钱的店长而言，不少都成了赔钱的买卖。

对此，长江商报记者近日联系上饿了么，求证事件的来龙去脉及处理结果。饿了么方面表示：“经过核实，商户所反馈的支付宝活动上线问题，是当地市场经理在未得到商户确认情况下，为完成个人业绩私自为商户上线。针对这一反馈，我们已安排专人与涉事商家沟通，安抚并赔付相应损失。”

开通推广费业务疑为虚设

涉事市场经理为何要擅自收取商户费用？这个钱最后到底流向哪里？

中国电子商务研究中心生活服务O2O部助理分析师陈礼腾在接受长江商报采访时表示：“这种不公开不透明的违规操作，究竟是平台还是个别区域市场经理所为不得而知。钱的流向可能是市场经理私吞也可能流向平台。”

根据媒体曝光信息，3元推广费是饿了么做的“推广竞价”的活动，用于提高商户在饿了么榜单上的排名，从而提升用户流量，带来更多客户，该竞价带来的客户都会收取这3元的推广费用。

饿了么的竞价系统在饿了么客户端，普通商户的排名都是基于商户的好评度、销量等几个指标，而付费推广后，商户的排名就会靠前，获得更多曝光。只是，就目前曝光信息来看，很多商户都是在不知情的情况下被开通的。

对此，陈礼腾认为：“这种私自扣除推广费的行为是违背行业道德的，推广费的最终受害者还是消费者，商家也会在在该类事件中失去对平台的的信任，而最终平台的名誉会受损导致客户以及商户的流失。”

能否盈利仍然未知

根据易观智库提供的中国互联网餐饮外卖市场AMC模型中，我国餐饮外卖市场现在还属于市场启动期。在饿了么不断被资本看好的同时，对手美团也不断砸钱抢市场，使饿了么的盈利面临爬坡。

作为缺乏用户粘度的订餐平台，一旦开始收费，用户就有可能分散或者流失。在市场这个大蛋糕还没有完全做出来的时候，“主动”收取商家费用，用来壮大平台，可能会加深平台和店家的矛盾，适得其反。

今年3月份再一次分享论坛上，饿了么CEO张旭豪就曾表示，外卖市场持续烧钱的日子即将过去，持续性的补贴投入也进入尾声，“饿了么在很多城市已经开始盈利，而只要市场再往上增长一段时间，饿了么就可以把之前所有投进去的钱在一年内赚回来”。

真的能盈利了么？显然，饿了么留给市场的仍是未知。