QQ空间封杀抖音？腾讯：系统BUG

来源：界面

柯晓斌

继微信朋友圈间接性屏蔽抖音后，腾讯旗下另一款社交通讯产品QQ也疑似“封杀”抖音了。不过，刚刚，腾讯相关负责人回复界面新闻称，并不存在QQ空间封杀抖音，系用户系统BUG。

今日下午，据知情人士透露，腾讯系已开始打压今日头条系的抖音，具体打压方式为：微信朋友圈分享量超阀值后，每晚九点左右所转发抖音链接到朋友圈后仅自己可见，同时，把抖音链接分享至QQ空间，一分钟后该条朋友圈便只能自己可见，目前，QQ空间采取的是24小时封杀。

下午，界面新闻记者把抖音内容分享至QQ空间，在未设置分组可见情况下，该条朋友圈也仅自己可见。而昨日晚间，界面新闻记者发现，分享抖音链接至微信朋友圈， 情况也如上述。

随后，认证为腾讯公关张军的人在多个平台公开表示，微信朋友圈一直有防刷机制，过了阀值就自动不可见了，过了凌晨12点就自动回复正常，屏蔽之说不存在。

尽管如此，但这接二连三“封杀”头条系产品的巧合背后依然耐人寻味。早在今年3月，腾讯系的微信也曾屏蔽掉过今日头条的链接，屏蔽方式和上述并无二致。

同样在今年3月份，腾讯董事局主席马化腾表示，游戏在腾讯赢利中所占的比例在下降，目前已经低于50%，而社交、效果广告将成为腾讯未来比较大的增长点。此外，腾讯也在探索发展短视频、直播等新型社交平台。

“探索发展短视频”，这大概是曾沦为弃子的“微视”再度复活，腾讯投资快手的原因之一。

2013年9月，腾讯微视正式上线，定位为8秒短视频分享社区，用户可以通过QQ、微信等方式登录；除了在其中分享拍摄的短视频之外，还可以将内容同步分享到微信好友、朋友圈等。不过，去年4月份，微视关停服务。但微视一直保持更迭版本，随后并恢复正常使用。据第三方数据机构极光大数据的报告显示，在春节期间，微视的DAU相比2月月均高出363%。

几乎是微视宣布即将停止服务的同时，短视频领域的巨头级应用快手就在今年3月宣布，完成新一轮3.5亿美元的融资。

春节期间，根据第三方机构QuestMobile统计的数据，快手的最新日活已经达到1亿2千万，而抖音、火山小视频和西瓜视频的日活则分别为6200万、5300万和4000万。

去年5月，抖音官方接受媒体采访时表示，抖音用户主要集中在身处一、二线城市、24岁以下、受过良好教育的年轻人，女性用户和男性用户的比例大概是 6：4。