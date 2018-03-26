在日本被监管：加密货币交易平台币安总部迁至马耳他

新浪科技讯 北京时间3月26日上午消息，据国外区块链媒体CCN报道，加密货币交易平台币安（Binance）将其总部搬迁至马耳他，目前币安已将资源转移至当地，并决定雇佣200多名全职员工在当地全面建立公司。

马耳他是一个位于地中海的南欧岛国，对加密货币业务和投资者一直较友好。马耳他总理Joseph Muscat于3月23日发Twitter称：“欢迎币安来马耳他，我们要成为全球数字货币领域的先驱。并且规范区块链技术行业，为全球一流金融科技公司打造最适宜的栖息地。”

而币安创始人、CEO赵长鹏在会见马耳他议员Silvio Schembri后表示：“在审阅提议之后，我们确信马耳他将成为创新性区块链企业的下一个温床，也将成为欧洲区块链系统的中心。币安承诺将通过我们的技术，帮助建立一个健康的监管框架，并为其它区块链创业公司提供资金，帮助马耳他当地的区块链产业发展。”

此前币安收到来自日本金融厅（FSA）的警告，该部门要求币安在没有获得许可的情况下，停止在日本进行经营。而该公司回应称他们正在寻求获得FSA的执照，但是在获得执照之前，他们已经将部分员工安置到了位于东京的办公室，并且允许日本居民在该平台上进行交易。

根据加密货币行情网站CoinMarketCap的数据，币安目前是全球最大的加密货币交易平台，其24小时内交易额已接近16亿美元。(月恒 轶群)