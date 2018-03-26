新浪科技> 互联网> 比特币争议:质疑与追捧同行专题 > 正文

在日本被监管：加密货币交易平台币安总部迁至马耳他

在日本被监管：加密货币交易平台币安总部迁至马耳他
2018年03月26日 09:50 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月26日上午消息，据国外区块链媒体CCN报道，加密货币交易平台币安（Binance）将其总部搬迁至马耳他，目前币安已将资源转移至当地，并决定雇佣200多名全职员工在当地全面建立公司。

　　马耳他是一个位于地中海的南欧岛国，对加密货币业务和投资者一直较友好。马耳他总理Joseph Muscat于3月23日发Twitter称：“欢迎币安来马耳他，我们要成为全球数字货币领域的先驱。并且规范区块链技术行业，为全球一流金融科技公司打造最适宜的栖息地。”

　　而币安创始人、CEO赵长鹏在会见马耳他议员Silvio Schembri后表示：“在审阅提议之后，我们确信马耳他将成为创新性区块链企业的下一个温床，也将成为欧洲区块链系统的中心。币安承诺将通过我们的技术，帮助建立一个健康的监管框架，并为其它区块链创业公司提供资金，帮助马耳他当地的区块链产业发展。”

　　此前币安收到来自日本金融厅（FSA）的警告，该部门要求币安在没有获得许可的情况下，停止在日本进行经营。而该公司回应称他们正在寻求获得FSA的执照，但是在获得执照之前，他们已经将部分员工安置到了位于东京的办公室，并且允许日本居民在该平台上进行交易。

　　根据加密货币行情网站CoinMarketCap的数据，币安目前是全球最大的加密货币交易平台，其24小时内交易额已接近16亿美元。(月恒 轶群)

我要反馈
相关专题： 比特币争议:质疑与追捧同行
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有