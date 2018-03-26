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谁动了我的外卖？记者实测:同样分量外卖比堂食贵1倍

谁动了我的外卖？记者实测:同样分量外卖比堂食贵1倍
2018年03月26日 09:34 新浪综合
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　　原标题：谁动了我的外卖？ 记者实测饿了么、美团外卖同样价格，外卖比堂食小1/3同样分量，外卖比堂食贵1倍

　　来源：IT时报

　　IT时报记者 潘少颖 报道

　　外卖江湖深似海，尽管叫外卖已经成为一种“生活常态”，各种各样的红包让你忍不住多加几个菜，但实际上，“买的没有卖的精”，明明看上去是亮丽得让人垂涎欲滴的照片，实际拿到手的食物却黯然失色；明明看上去食物装得盆满钵满，送到你手上的却是清汤寡水。

　　外卖和堂食何以在质量上、价格上产生明显的差异？这样的现象是否普遍？原本是为了图方便而叫的外卖会不会带来各种吐槽？

　　记者亲测

　　品相：外卖的19块肉中没有一块好于堂吃

　　外卖分量少、品质差以及价格贵是网友们吐槽外卖的三大热点，不过有时，这些细节上的差异不太容易被发现。

　　位于上海市常德路的70后饭吧是一家适合朋友小聚的小资餐厅，人均消费70元左右，3月12日中午，记者来到这家餐厅，在现场点了一份碳烤肉，价格为48元，随后将这份送上桌的碳烤肉打包。与此同时，记者又在美团外卖上找到了这家70后饭吧（常德路店），同样也点了一份碳烤肉，价格也为48元。

　　约30分钟后，外卖送到。打开这两份几乎同一时间点的同一食物，能明显看出差异。从肉的大小上来比较，堂吃的碳烤肉每一块都比外卖的碳烤肉大了三分之一左右；从肉的质量上来看，堂吃的碳烤肉色泽比较亮，每一块都肥瘦相间，而且瘦肉基本都占到整块肉的一半以上，而外卖的碳烤肉不仅小而且黑，每一块的瘦肉占比不超过三分之一，肥肉占了大部分；从数量上来看，堂吃的碳烤肉一共是18块，外卖的碳烤肉一共是19块，但从这19块肉中，挑不出一块可以与堂吃的相媲美，感觉外卖的碳烤肉是用下脚料制作而成。“如果不去堂吃，可能觉得他们家的碳烤肉就是这样的。”经常点70后饭吧（常德路店）外卖的钱先生告诉《IT时报》记者。

　　此外，记者在浦东的一家羊肉汤店也进行了测试，在这家店用堂吃和外卖分别点了一份羊肉汤，并分别加了10元的羊肉。拿到两份羊肉后，从分量上看，两者差别并不大，堂吃打包回来的羊肉分量是167克，外卖的羊肉分量为150克，但质量却有相当不同。堂吃的羊肉中，碎小的羊肉较少，以整片羊肉为主，而外卖的羊肉中，碎小的羊肉占了三分之一左右。

　　价格：最大价差将近一倍

　　在大多数人的眼中，外卖比堂吃便宜，再加上平台上的各种满减优惠，且很多都是常态性的优惠，让人感觉力度不错。

　　戚小姐平时喜欢吃红宝石的奶油小方，且每次都是叫外卖，偶尔一次经过一红宝石门店，进去看了之后，她发现店里的价格比外卖价格便宜不是一点点，让戚小姐大有外卖被“斩”的感觉。“我经常在外卖上叫的奶油小方是25元，店里同样的东西只卖15元。”记者在饿了么以及美团外卖上搜索红宝石门店，大多数门店的奶油小方价格是25元，另外一种拳头产品迷你栗子杯在外卖平台上的价格也是25元，而在线下则是13元。

　　不仅红宝石的外卖价格远高于线下价格，这种现象也存在于其它餐厅。连锁快餐店振鼎鸡四分之一只鸡的价格在外卖平台上普遍售价是55~58元，而振鼎鸡（华池路店）的工作人员告诉《IT时报》记者，一般四分之一只堂吃的鸡价格在25~30元。外卖和堂吃价差将近1倍。

　　3月21日，记者来到澳门路上的一家东北菜馆，现场点了麻酱拉皮和酱肘子，随后在饿了么上也点了这两个菜，从分量上看，两者几乎没有差别，但价格差异也十分明显。线下，麻酱拉皮和酱肘子的价格分别为20元和28元，而饿了么平台上，这两道菜的价格分别是25元和36元，在美团外卖上则是23元和34元。　　

　　谈及线上线下价格为何相差如此之多？上述红宝石相关人士告诉《IT时报》记者，外卖过程中涉及配送费、平台费、保价费等各种费用，建议消费者可去线下店购买。

　　深度解读

　　有人说，餐饮店要做得好，以前看进店率，现在看的是外卖。随着外卖平台的日益壮大、用户的日益积累，稀松平常的外卖背后，俨然成了一个暗潮汹涌的“江湖”。

　　每一单外卖平台抽两成

　　在商言商，无论是提高外卖价格还是把菜品质量“缩水”，归根到底就是利益。

　　在记者采访的几家商户中，不少老板坦言，平台要抽成，餐饮店要控制成本是关键原因。目前，平台对于商家的抽成普遍在20%左右，在一些商家看来，这是一个不小的压力。

　　“抬高外卖单品价格，减少甚至降低菜品，也是为了抵消外卖平台的抽成。直白地说，这就是一种降低成本的行为。”一位餐饮界人士向《IT时报》记者表示，外卖价格比堂食贵一些，好像已经是约定俗成的规矩了。另外，商家还经常有一些店铺活动、减免等，所以商家可能会对商品价格做一定上调。

　　在电子商务中心分析师陈礼腾看来，外卖整个流程相比于堂吃更为复杂，外卖的送餐需要时间，打包的餐盒需要成本，而且菜品从打包到送到用户手中，菜品口味难免会与堂吃有所差异。外卖的价格是经过商家有意设定的，目的是为了让用户感觉获得优惠的同时也保证自己的利益最大化。此外，平台要抽成，餐饮店要控制成本，包括包装成本等，外卖比堂吃贵在所难免，这部分成本最终还是会转嫁到消费者身上。

　　外卖价格高于堂吃，这样的做法可以吗？记者了解到，根据现行价格法律法规，餐饮行业的类似价格实行市场调节价，经营者可以根据运营成本和供求状况自主定价。这就是说，餐饮价格，到店吃以到店的价格为准，网上订餐以网上的价格为准。

　　赚钱诀窍：先提价后优惠

　　提高利润除了在品质、价格上“做手脚”，另一种做法就是“跑量”，通常，商家会推出各种营销活动，有时一家店同时推出的活动有五六个。“满23减20、满45减24、满60减30”“超级会员领4元无门槛红包”“半价工作餐”……这是记者在饿了么上一家铁板炒饭店看到的优惠活动，活动越多，销量越高，这家店的月销量超过12000份，不少用户为了达到优惠条件会多点几样东西，当用户把食物添加到购物车后，页面下方会提示有“再买XX元可减XX元”。

　　但如果商家的优惠是基于提高单品售价的基础，优惠就并没有看起来那么大。以振鼎鸡为例，记者在美团外卖上搜到一家振鼎鸡，它有满38元减3元、满98元减5元等活动。其四分之一的价格是55元，记者用了这单所有可用的优惠，包括美团红包等，加上配送费、包装费，最终还需支付61元，即使加上新用户优惠20元，也要41元，还是比店里25~30元的价格贵。

　　这不仅让人想起双十一期间，被爆出的不少商家先提价后又优惠的做法，优惠之后的价格甚至比原价还贵。

　　记者手记

　　正在缺失的信任

　　据记者了解，从电子商务中心“电子商务消费纠纷调解平台”收到的用户投诉情况来看，配送速度以及售后服务质量是用户投诉的重点，陈礼腾认为，这些都是外卖存在的痛点。售后服务中，其中有一种情况就是用户认为商家出现缺斤少两的行为。

　　外卖是非面对面的购买行为，是导致商家出现不诚信行为的主要诱因。堂吃时，除了顾客能一眼看清量多量少之外，餐厅还讲究摆盘，如果用下脚料的食材，难免影响一盘菜的“色”。而外卖则不同了，食材再好，最终还是要放在一个外卖盒子里，已然失色；再者，有多少消费者会为了“这分量怎么那么少”“食材怎么那么差”去找商家理论，最多在评论里发发牢骚，或者下次不点就是了，这也正符合某些商家“斩到一个是一个”的心态。

　　或许，关键还是缺少一个标准，一份食物应该多少分量、定价范围区间应如何控制，有了这些明确的规定，既能保护消费者，也能避免消费者对商家日益严重的信任危机。

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