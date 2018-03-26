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张勇首以高鑫主席身份发股东信：对新零售坚信不移

张勇首以高鑫主席身份发股东信：对新零售坚信不移
2018年03月26日 09:30 新浪科技
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阿里巴巴集团CEO、高鑫零售董事会主席张勇阿里巴巴集团CEO、高鑫零售董事会主席张勇

　　新浪科技讯 3月26日上午消息，今日，高鑫零售2017财年年报发布了高鑫零售董事会主席、同时也是阿里巴巴集团CEO的张勇的股东信，强调正是因为全心全意地相信新零售的未来，全心全意地以用户和合作伙伴为中心，使阿里巴巴在新零售战略的推进中有“充足的信心”和“清晰的路径”。

　　张勇强调，阿里巴巴赋能合作伙伴“从来不是半信半疑半心半意，而是全心全意全力以赴”。这是因为阿里真正相信“互联网世界和实体商业世界是一个世界，可以共同创造更多的客户价值和商业价值”。

　　据悉，阿里近期一系列内部会议都提及，阿里所引领的新零售变革所秉持的中心，是“以用户为中心”，“以合作伙伴为中心”。

　　阿里巴巴也首度披露新零售战略布局的三个标准：是否能推进行业与市场的发展与革新，是否能激发新技术与商业的紧密融合，以及是否能提升用户的消费体验。

　　张勇指出，阿里巴巴所引领的新零售战略之所以具备“清晰的步骤和实施路径”，源于阿里的互联网基因、在大数据领域多年深耕积累、对零售行业的深刻理解，以及合作伙伴的零售基因、门店管理基因、高效率基因。

　　这在包括高鑫零售、银泰、苏宁、百联等众多阿里新零售的协同者的业务发展中都有充分展现。据高鑫零售年报披露，在阿里巴巴入股后，高鑫旗下大润发超市立即开展了全面的新零售改造，包括门店数字化、数据化管理采购、供应链升级、大数据营销驱动等。

　　以下为张勇股东信全文：

　　致列位股东：

　　感谢大家对高鑫零售一如既往的关注和支持。过去的二零一七年，无论对中国零售业还是高鑫零售而言，都是重要的一年。很多人把我们的战略合作归纳成“搞新零售”，是的，这一年，正是基于对“新零售”的共同理解和认知，阿里巴巴、Auchan Retail和高鑫零售走到了一起。我们有充足的信心和清晰的路径，在新的一年里，将“新零售”开花结果。

　　二零一六年阿里巴巴提出了“新零售”，不是提出一个概念，更不是制造一个热点，而是我们真的相信。我们相信互联网的世界和实体的商业世界是一个世界。数字、数据化、技术，使得这两个世界走在一起，让这两个世界能够发生很多美好的变化，创造更多的客户价值和商业价值。这一点上，高鑫零售与阿里巴巴理念高度一致。

　　高鑫零售通过几十年的发展，已经在一个非常高的起点上。参与到高鑫零售的发展，是阿里巴巴推进新零售过程中一个重要的里程碑。阿里巴巴赋能合作伙伴，从来不是半信半疑半心半意，而是全心全意全力以赴。接下来我们的目标很清楚：让高鑫零售变得更好！

　　二零一八年，高鑫零售在持续稳步拓展店铺的基础上，基于“新零售”升级有三大核心策略：门店数字化改造、多业态多渠道发展、重新定义大卖场。

　　我们会利用互联网的技术、数据及思考方式，更好的、精细化的管理采购、营运、营销、客服及供应链。能够真正变成用大数据来驱动、真正变成消费者来驱动。我坚信，阿里巴巴的互联网基因、大数据的资源、技术加上高鑫的零售基因、门店管理基因、高效率基因，这两者结合在一起，能够产生全新的 化学反应，并缔造一个“新零售”的样板。

　　这也将是中国商业零售史上规模最大、覆盖面最广、受益人数最多的系统性升级之一，并足以改变中国整个零售格局。

　　二零一八年，我们共同努力，把高鑫零售打造成全球新零售的明珠。

　　张勇

　　董事会主席

　　二零一八年三月二日

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