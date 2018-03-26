7小时通宵搜查！英国隐私监管机构进驻剑桥分析

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

深度卷入Facebook（脸书）泄密风波的英国数据分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）位于伦敦的总部办公室，被英国执法机关连夜搜查了7小时。

据卫报3月24日报道，3月23日晚间，英国信息委员会（ICO）的18位调查员进入“剑桥分析”伦敦办公室，进行了约7小时的全面搜查，搜查一直进行到24日凌晨3点。

英国信息委员会是英国的隐私监管机构。此前媒体曝光称，5000万Facebook用户的数据被英国数据公司“剑桥分析”泄露，并用于在2016年美国大选时，为特朗普团队定向投放政治广告。

据英国卫报报道，3月23日晚间，法院向委员会出具了搜查令，此时距英国信息委员会3月20日首次宣布申请搜查令已过去4天。在搜查令被授予一个18人调查小组的1小时之内，身着英国信息委员会夹克的人员便进入了剑桥分析的办公大楼。媒体还透过剑桥分析办公室所在的二楼窗口，拍摄到正在取证的执法人员。

据3月24日BBC报道，英国信息委员会申请到的搜查令能够让他们有权进入剑桥分析的服务器。

据BBC报道，英国信息委员会委员的Elizabeth Denham称，她正在调查这些个人信息是否通过“未经授权”的方式获取，这些数据在分享之前是否获得过有效的同意，为保护这些数据做了什么，以及Facebook在得知数据泄漏时是否采取了有力的行动。该委员会还称，“这只是将个人数据用于政治目的的更大调查中的一部分。”

剑桥分析现在的代理首席执行官Alexander Tayler则表示，剑桥分析自从2017年就与英国信息委员会保持联系，并将会继续协助委员会调查。

自5000万Facebook用户信息被“剑桥分析”泄露一事曝光之后，Facebook和剑桥分析公司都成为了舆论关注的焦点。5000万Facebook用户的信息，在用户不知情的情况下，被“剑桥分析”获取并利用，向这些用户精准投放政治广告内容。而Facebook在两年前就知晓事件的情况下，并未及时对外披露这一信息。

当地时间3月20日，剑桥分析宣布，该公司CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）已被停职。此前在英国4频道（Channel 4）播出的秘密摄录视频中，尼克斯等其他剑桥分析高管曾在暗访镜头中吹嘘，自己与特朗普会面过“多次”，2016年特朗普在美国总统竞选中一系列的活动都是剑桥分析的功劳。

除英国执法机关之外，美国的消费者权益保护执法机关、美国联邦贸易委员会（The U.S. Federal Trade Commission，FTC）也已对Facebook开展了调查，据路透社3月23日报道，知情人士透露，美国联邦贸易委员会主要在调查Facebook有没有违反2011年的和解令规定的隐私条款。

此外，当地时间3月22日，美国国会官员也喊话Facebook创始人扎克伯格，前往美国众议院能源和商业委员会（House Energy and Commerce Committee）作证，并表示计划未来几日发出正式信函。美国国会官员还喊话美国联邦贸易委员会参与调查，是否还有其他公司也不当获取了Facebook用户的用户数据。

英国卫报3月22日的评论员文章对美国执法机关采取的行动评价称，Facebook需要更多监管。比起简单让Facebook从其巨额利润中交出罚款，美国联邦贸易委员会更应该立即行动重组Facebook，保证这个具有媒介交流属性的社交平台能够真正服务于美国公民在21世纪的政治和经济利益。