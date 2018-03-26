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Uber同意将东南亚业务售给Grab 获合并后业务30%股份

Uber同意将东南亚业务售给Grab 获合并后业务30%股份
2018年03月26日 04:58 一财网
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　　原标题：Uber同意将其东南亚业务出售给Grab

　　Uber已同意将其东南亚业务出售给其竞争对手Grab，这笔交易将标志着东南亚共享汽车行业的第一次大型整合。交易完成后Grab将对印度尼西亚的Go-Jek等竞争对手施加更大压力。作为交易的一部分，Uber将在合并后的业务中获得最高30%的股份。

　　Grab公司原名GrabTaxi Holdings，于2012年推出，主要提供本地化的定制服务，例如摩托车出租车服务、送货服务以及现金支付服务等。如今，该公司员工数量已经达到1600人，业务遍布东南亚6个国家的30座城市。

　　日本软银集团早已是Grab的主要投资者之一，今年软银亦在Uber投资了数十亿美元，这激发了人们猜测Uber将通过Grab巩固其东南亚业务。

　　Uber首席执行官Dara Khosrowshahi在2月访问印度时承诺，继续积极投资东南亚地区，尽管公司预计将在快速增长的东南亚市场中承受一定损失。

　　Grab和Uber都从全球投资者那里募集了数十亿美元的资金来支持他们的扩张计划，这也让他们有底气提供大量的折扣和促销活动，以吸引司机和乘客。

UberGrab东南亚
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