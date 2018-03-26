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马化腾谈腾讯布局智慧零售意图：连接越好好处越大

马化腾谈腾讯布局智慧零售意图：连接越好好处越大
2018年03月26日 01:20 每日经济新闻
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　　每经记者 宗 旭 每经编辑 陈俊杰

　　随着云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，中国的数字经济规模快速扩大，政务和民生服务效率也在提升。互联网在这一过程中发挥了重要作用，但是，当前数字中国建设面临较为复杂的现实环境，仍需要针对具体问题有步骤有次序地制定解决方案。

　　腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾，在2018中国（深圳）IT领袖峰会上表示，“互联网+”是手段，数字经济是结果，数字中国或者说网络强国是目的，中国的实体经济要走上数字化舞台，成为真正的主角，还需借助互联网的工具箱和新型的基础设施实现转型升级。

　　中国数字化进程很快

　　马化腾认为，得益于智能终端以及3G、4G的普及，传统的PC互联网在2010年前后迅速转向移动互联网，而这些基础设施的完善也使线上线下得以融合起来。在以往，生产厂家并不和终端的消费者产生联系，而今天却可以把生产者和消费者连接起来。

　　“例如二维码，二维码是一个看似很简单的技术，但是在未来是连接线上线下一个最重要的桥梁。所以腾讯在微信里设计加好友的时候，有意设计成扫二维码，让大家知道扫二维码就要打开微信。这是最简单的，反而最容易被消费者认可。”马化腾说到。

　　而当生产力发生改变的时候，也改变了很多组织架构以及生产关系。马化腾表示，正是有了这些变化，才使得中国的数字化进程比发达国家更快。随后，马化腾从“一纵”、“一横”和“一新”三个角度，阐述了其对数字中国的理解和展望。

　　“一纵”，是指互联网与各行各业加速融合，从“互联网+”发展到数字经济，是一个纵向深化的过程；“一横”，是指数字化进程正从经济领域，向更广泛的社会民生领域进行横向扩展，横向发展到一定程度，就成为整个数字中国；而“一新”指的是在各行各业数字化转型的背景下，中国的经济也正在由高速增长阶段，转向高质量发展阶段。

　　“互联网+”是手段，数字经济是结果，数字中国或者网络强国是目的。马化腾说，在中国实体经济走向数字化舞台、成为真正主角的过程中，还需借助互联网这种工具箱和新型基础设施实现转型升级，民生、政务等公共服务领域也需要通过数字化升级，解决社会痛点、改善民生、创新社会治理。

　　腾讯称只做连接器

　　当具体谈到互联网信息技术改造各个行业时，马化腾表示，过去大家认为新经济和传统经济是冲突和互斥的。不过现在大家逐渐认识到，它们其实是互补的，是可以互相深度融合的。“我们看到需求在变化，比如智慧零售，零售店、超市开始用微信小程序直接扫码完成订单，中间的服务商也开始利用工具为线下商铺提供服务。”

　　此前，文化产业投资人曹海涛在接受《每日经济新闻》记者采访时曾表示，对于腾讯来说，智慧零售或将成为其下一个利润增长爆点。在2018中国（深圳）IT领袖峰会上，马化腾也详细介绍了腾讯在智慧零售领域的战略布局以及意图。

　　马化腾在提到智慧零售时特别指出，腾讯不做零售，只做连接器以及提供底层的技术支持，包括云、AI等，腾讯看中的是微信用户和线下用户的连接。“我们希望微信用户能够和线下越来越多的服务连接，只要能连起来，用得好，这就是我最大的目的。”

　　在业内人士看来，通过新零售，腾讯找到了从线上切入线下的途径。马化腾也表示，连接的越好，对于腾讯来说好处越大。第一，对支付业务的发展有好处。支付后面还带着腾讯相关的金融服务；第二，对云的发展。云计算未来支撑实体行业大数据在云端用AI来处理大数据，连得好云业务就更具优势；第三，能够带来更多的广告服务。

　　反映在经营数据上，在刚刚披露的2017年财报中腾讯提到，支付相关业务中就商业交易量而言，线下同比增长超过了一倍。与此同时，支付也成为腾讯销售互联网金融产品的重要平台，其中理财通截至2018年1月末，资产管理总规模逾3000亿元人民币；截至2017年末，微粒贷管理的贷款余额超过1000亿元人民币。

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