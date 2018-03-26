第一批赴美上市互金企业期末考 趣店最赚钱但遭冷落

《投资者报》记者 闫军

截至3月22日，在美上市的7家互金平台已有简普科技（融360）、趣店、宜人贷、乐信和拍拍贷这5家企业发布了2017年业绩。作为首批海外上市的互金平台，它们的第一份期末答卷还让人满意吗？

数据显示，去年最赚钱的是趣店，营收同比增长了231%达到近48亿元，净赚近22亿元，同比增幅超过275%；而简普科技成为已发布业绩的平台里唯一亏损的，其去年全年营收超过14亿元，同比增长306%，亏损2亿元，同比去年增亏11%。

在看起来利润前景光明的互金行业，融360旗下的简普科技却亏幅扩大，这究竟为何？正在美国进行路演的简普科技CEO叶大清接受《投资者报》记者采访时称，公司营收是大规模增长的，净利润亏幅扩大的主要原因是，按美股对公司财报的披露要求，上市第一年要将过去6年公司发放的期权计入财务成本，如果不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），简普科技亏损大约9440万元，同比2016年减亏约47%。

用户数成业绩关键

除了趣店和简普科技，最早上市的宜人贷去年净收入55亿元，同比增长71%，净利润近14亿元，同比增长23%；拍拍贷紧随其后，全年总营收为39亿元，同比增长223%，净利润11亿元，同比增长115%；乐信在去年虽然取得56亿元的营收，但是净利润仅为2.4亿元。

宜人贷财报显示，2017年宜人贷净收入增加主要归功于两个方面：第一，平台促成借款金额的增长；第二，随着借款余额增长，公司向出借人收取的服务费和向借款人收取的月度服务费随之增加。

事实上，持续稳定增加的用户量也是其他互金平台业绩规模不断攀高的不二法门。趣店2017年度注册用户达到6240万，授信用户数达到2620万，其中690万用户为活跃借贷用户；宜人贷则为近65万人促成总额414亿元借款，同比增加102%；拍拍贷方面，截至2017年底，其累计注册用户数量达到6541万，累计借款人数为1052万，投资用户数量为55.98万，同比增长56.7%；同期乐信的注册用户数达到了2390万，比2016年底的1200万总注册用户数增长99%。

尽管上述平台的用户人数均有增长，但在客群定位方面各不相同。比如，趣店的资产更为小额分散，平均每笔现金分期交易额约为960元，每笔商品分期交易额约为1400元；拍拍贷用户的金额更高一些，平均每笔借款金额为2470元；而宜人贷的用户平均借款金额则高达6.4万元。

而对简普科技来说，其用户群体虽然也增长迅速，从去年第三季度的6700万人上升到四季度的8000万人，但其与前4家公司的商业模式不同，并不直接提供借贷服务，不向用户收费，而是搭建综合性平台，以搜索和推荐服务为主，并对金融机构提供营销、撮合、风控等收费服务，这也是其用户数增长但并未盈利的原因之一。

对于何时能够盈利，叶大清回应称，简普科技目前已经收购了国内一家从事大数据、人工智能的公司，今年二季度将完成交割。此外，其还收购了一家东南亚版“融360”，在聚合效应之下，预计今年第四季度就可以实现盈利，明年实现全年盈利。

股价喜忧参半

虽然赴美上市的互金平台整体业绩亮眼，但海外投资者也不是统统买账。《投资者报》记者统计发现，目前5家已发布业绩的互金企业中，宜人贷表现最好，截至3月22日，其收盘价近39美元/股，较10美元/股的发行价翻了近4倍。此外，去年底刚刚上市的乐信为近15美元/股，也高于每股9美元的发行价。

趣店、拍拍贷以及简普科技目前股价则均跌破了发行价，截至3月22日，趣店股价为13美元/股，较每股24美元的发行价跌去近46%；拍拍贷和简普科技则分别约为8美元/股、6美元/股，皆低于每股13美元和8美元的发行价。

面对这一尴尬局面，趣店未回复记者的询问。相比之下，叶大清并不避讳这一问题。他向《投资者报》记者表示，衡量一个公司的投资价值不应该以短期的股价表现来判定。其公司当前流通股票很少，大部分都在机构手中，而专业的机构愿意长期持有也是认可公司模式的表现。

拍拍贷则在财报发布当天（3月21日）宣布，公司董事会已批准了一项股票回购计划，授权公司在未来12个月内回购总价值最高达6000万美元的股票。其CEO张俊表示：“我们希望通过这项股票回购计划表明我们对拍拍贷未来增长前景的信心和对股东价值最大化的承诺。”

华南一位互金从业人士向《投资者报》记者表示，去年监管层整肃现金贷，海外投资者可能担心监管加大力度使此前企业野蛮高速增长不再，继而投资更加谨慎。去年12月，央行与银监会联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，要求现金贷年化利率不得超过36%，严禁“砍头息”，暂停发放无特定场景和指定用途的网络小额贷款，要求平台不得暴力催收等。

应对逾期增长难题

上述分析人士表示，不得暴力催收的强令虽然某种程度上为借款人提供了保护，但也助长了部分人恶意借款，这导致去年四季度以来，部分互金企业逾期率增长。

宜人贷披露的信息显示，截至2017年四季度末，其逾期15~29天、30~59天、60~89天借款的比率分别为0.8%，0.9%和0.7%，分别较去年三季度末上升了0.3个百分点、0.2个百分点和0.1个百分点。对此，宜人贷按照质保服务覆盖的新增借款金额的8.5%计提质保服务和担保负债10.48亿元。

趣店财报显示，去年逾期超过30天的金额达到4亿元。趣店集团首席财务官杨家康曾对外表示，在2017年12月至2018年1月期间，公司主动实施了相对保守的缩贷措施来保护信贷质量，今年1月期间新放贷的逾期率已经逐步稳定。

此外，不少互金企业也在年报中透露出转型的讯息。宜人贷进行了网贷平台、在线财富管理等多元化布局，而趣店方面则除了网贷，还增加了汽车新零售业务，并将后者作为今年的重点。