马化腾回应大股东减持腾讯：投资了17年就卖了一点点

马化腾淡定回应大股东减持腾讯：投资了17年就卖了一点点

澎湃新闻记者 包雨朦

马化腾。视觉中国 资料

3月25日上午消息，在2018中国（深圳）IT领袖峰会上，腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾发表题为《数字中国的机遇与探索》的主题演讲。

马化腾在演讲中从“一纵一横一新”三个角度，阐述了数字中国建设的机遇和挑战。他指出，互联网+是手段，数字经济是结果，数字中国和网络强国是目的。

回忆腾讯上市

马化腾在演讲开始，回忆了腾讯公司当年上市的情形。“当时的公司全部都在纳斯达克上市，要么两地上市，最终香港上市，当时香港市场死气沉沉的，市盈率只有十几倍、几倍，想追求高市盈率很难，但我们为了长远的考虑，而不是追求一两年的发展，我们希望我们的用户明白我们做的事情，和我们的投资者在一个时区，所以选择了香港上市。”

马化腾说，当时腾讯上市时估值6亿美元，融资2亿美元，“我们当时觉得这也无所谓，最终没有让我们失望。”

马化腾还回应了近日腾讯大股东出售股份的事情。他表示，上市公司需要非常好的股东，“南非大股东17年来就卖了一点点，还马上说3年之内不会再卖了。”

3月23日，腾讯控股（00700.HK）公告称，该公司接获控股股东MIH TC知会，MIH TC已于3月22日交易时段后与配售代理订立配售协议，内容有关按总代价769.4亿港元（约合673亿元人民币）出售合共1.9亿股股份，占已发行股份约2%。此次出售后，MIH TC对腾讯的持股比例，将从33.17%下降到31.17%，仍为腾讯控股股东。

而且，MIH TC Holdings Limited母公司南非报业（Naspers）3月22日已经宣布，至少未来3年将不会进一步出售股份。

这是南非报业投资腾讯17年来的第一次减持。

二维码是连接线上线下的重要桥梁

马化腾指出，随着2010、2011年智能手机的迅速普及，以及运营商的3G、4G等基础设施的搭建，整个社会线上线下高度融合起来。

“2012年我们就看到，二维码看似很简单，但是连接线上线下最重要的桥梁。所以我们设计微信加好友时就是通过扫码，让人们习惯扫码这个行为。这是最简单也是最容易被消费者认可的方式。”马化腾说道，“我们可以看到线下移动支付已经成为中国的四大发明之一，如果没有扫码也就不会有无桩式的共享单车这个业态诞生。还有共享充电宝等新业态也只有移动支付才能出现。”

马化腾指出，各行各业都在想如何用好信息化去升级转型。今天有了移动终端这个利器之后，就可以把最终端的生产者和消费者连接起来了。这样一个思路会完全改变组织架构和生产关系。

不做零售和商业，只做连接器

在谈到如何从纵向上理解数字中国时，马化腾以新零售和智慧零售举例。

他表示，过去人们认为，新经济和传统行业是互斥的，其实是互补的，可以互相深度融合。我们看到很多需求在变化，超市零售店开始用新技术。

“最近大家比较关心的智慧零售，很多人说我们大举布局线下零售，很多人看不懂这个故事。腾讯最看重的点是，希望微信用户能和越来越多的线下服务连接，只要他们能够连起来，用得好就是我最大的目的。”马化腾说道。

他指出，这样做好处有三：第一是支付，支付背后还带着金融的服务；第二个是云，云计算会支撑实体行业未来的服务，在云端处理大数据是未来所有企业都必须要做的；另外一个是广告，过去传统的商家投放广告效力都不高，大部分钱都大到空气中了，未来用数字化的方式，在社交体系里面用效果广告，腾讯也可以获得更多的收入。这对于未来以互联网广告为主的平台来说是非常重要的。

马化腾强调，在新零售上腾讯的心态是开放的，“我们不做零售也不做商业，只做连接器和底层的东西，比如云、AI”。

“小程序让我感到骄傲自豪”

马化腾说，现在有一大群的开发者生态成长起来了。比如小程序是我们门槛非常高的创新，过去我是程序员出身，编程语言都是美国的，只有现在小程序成为国内编程者非常热门的编程环境和要学习的编程语言。这是我作为程序员出身感到比较激动和自豪的地方，这也是中国IT行业的成果。

信息化如何帮助传统产业升级

马化腾指出，数字中国的纵向发展还表现为以信息化手段帮助传统产业升级。

他认为在制造业方面，很多工业企业把制造业和互联网结合，包括汽车行业，现在汽车行业从汽车制造商变为出行服务上，如果汽车共享化，新车的购买需求就没有那么大了，车厂做服务就需要互联网的连接，需要知道怎么运营这些出行服务。再比如，三一重工，生产挖掘机的企业，以后都服务化，按照使用时长收费，不用购买了，这些都可以用信息化技术、物联网、大数据、云计算就可以摇身一变，实现制造业转型升级。

马化腾表示，农业也有很多需求。“大家希望农产品更加可靠，不仅要可以溯源，还要求质量提升。现在的鸡都是速成的，45天从出生到宰杀，肉质怎么能好呢？但是有人说我愿意多出一倍的钱，去买一个90天养成的鸡，这个想法很朴素很好啊。消费升级之后，这种个性化的生产端，通过数字化连接起来都变得可行了。”

信息化与政务的结合

马化腾表示，信息化、数字化不仅能够实现经济领域的转型升级，还可以横向延伸到民生、政务等方面，发展到一定程度就是数字中国。

他举例说：“腾讯帮云南省做了‘一部手机游云南’，简称叫‘一机游’。一部手机可以把旅游所有信息、数据、过去不透明、宰客的现象用数字化手段管起来。游客可以给商家评分，我们用信息手段帮政府建立了一个投诉处理机制，可以跟踪到位，这样关起来信息透明，效果会非常好。我们开了发布会之后，很多西部的旅游大省都很关注。”

谈粤港澳融合

马化腾指出，数字中国发展的第三个方向是“一新”。中国经济从高速度发展转向高质量发展，高质量发展靠的是创新，创新靠的是人才。

马化腾认为，促进人才融合和流动需要先解决最基础的一些问题，“我在过去两年提了很多关于粤港澳大湾区的提案，希望能做一个粤港澳的身份证，叫一证通。现在很多港澳的居民在内地用不了移动支付等服务。现在讲大湾区，总不能湾区内互相身份都不能认证吧，包括出入境能不能再简化流程，咱们先不谈大的，人才流动最基本的问题能不能解决这些都是和人才创新有关系的。”

“我们还希望培养粤港澳大湾区年轻人、孩子的交流，多年的隔阂都是文化的隔阂，未来十年要真正融合在一块，还是要做很多的事情，从去年开始我们搞了一个夏令营，希望粤港澳的孩子通过这个活动参观广东的很多企业。今年香港也有很多大企业愿意出钱出力出资源，让孩子们去看一看等等。”马化腾说道。