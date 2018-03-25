新浪科技> 互联网 > 正文

微信小游戏上的大生意：开发者也能研发上线自制产品

微信小游戏上的大生意：开发者也能研发上线自制产品
2018年03月25日 10:56 PingWest
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　小游戏来了。

　　本周五，微信宣布小程序游戏类目开放测试——开发者可在注册小程序账号后，申请“游戏”类目并开发调试小游戏。

　　简单来说，在微信首发的17款小游戏之外，其他开发者也能研发、上线自己的小游戏。

　　另外，小游戏还新增了两大能力：打通了微信社交关系链和虚拟支付能力（安卓版）。

　　这代表了，在微信的流量红利之下，开发者们将有可能制造出下一个跳一跳——或许还是氪金版的。

　　进击吧，跳一跳

　　借助微信10亿月活，小游戏火箭式爆发，简直是小程序最成功的案例。

　　去年12月28日的广州微信公开课上，微信一共发布了包括跳一跳在内17款小游戏。

　　根据微信公布的数据，上线不到20天，小游戏累计用户数已经达到3.1亿。到了春节春节，小游戏同时在线人数已经达到2800万人/小时——在2004年，上线一年的QQ棋牌游戏的同时在线人数也只有62万。

　　除了用户数，小游戏的变现能力也是举步天下。

　　PingWest品玩曾经报道过，“跳一跳”是微信商业化最快的一个产品，每日广告费可能有500万元。

　　2800万人/小时，每天500万元。微信已经为后入场的小游戏开发者示范了教科书范本。

　　根据小程序统计平台阿拉丁发布的2018年1~2月Top 200小程序榜单显示，游戏类小程序占了24%，排名第一。

　　游戏开发者皆想从微信流量红利中分一杯羹，并且小游戏生产门槛较低。生产“星途”这款产品只有四个人。

　　目前，小游戏的主要商业模式是广告和道具销售。在小程序在安卓上的支付打通后，《欢乐斗地主》的每日流水几乎直线上涨。

　　保不齐在未来，开发者会上线一个氪金版的跳一跳。

　　而那些只能靠广告变现的公众号如今有了新的方向——小游戏。一个公众号可以关联13个小程序或者小游戏。

　　超级App

　　为什么微信要将能力开放给开发者呢？

　　最直接的解释是微信正在将自己打造成一个互联网生态系统，过去，用户通过微信聊天、看资讯、而今还可以购物、玩小游戏……

　　通过开放能力来增加粘性和延长用户时长，是微信通往超级App的必经之路。

　　在这条路上，游戏开发者和微信各取所需。开发者获取流量，微信获得技术能力。离开了这些流量巨头，这些小游戏放在别的地方或许都没人玩。

　　类似的还有支付宝

　　在支付宝的购物娱乐板块下有一个“游戏中心”入口，其中都是“免下载、无付费”的小游戏。如口袋小镇、口袋斗地主等。

　　其实，大家喜闻乐见的蚂蚁森林和蚂蚁庄园其实都是小游戏，不过是被包装成了公益的形式。

　　社交上，支付宝是没机会赶超微信了，但它肯定不愿看到用户都活跃在微信上，自己却只是个支付工具。在用户的差评声中，支付宝不再折腾社交，可从微信抢用户时间的方式也不只社交一种。

　　每天定早上7点的闹钟一响，千万用户准时睁眼摸手机，打开支付宝，收能量、偷能量、喂鸡、收金币，一系列流程下来没了再睡回笼觉的兴致……

　　原本像买电影票、缴水电费、买火车票这样的操作，其实在支付宝、微信还有其他什么平台上都差不多。但自从支付宝一张电影票给300g绿色能量，一次水电费给500g绿色能量之后，许多人就彻底倒戈了支付宝。

　　PC时代，偷菜游戏成就了开心网和人人网。可如今，开心网已经卖身，人人网靠着陈一舟的投资炒股能力度日。

　　业界把开心网和人人网落寞的原因归咎于用户对偷菜游戏的厌倦，然而换汤不换药的蚂蚁森林和口袋小镇，证明用户根本没有厌倦，换一种呈现方式，用户照样痴迷，只要入口足够大。

　　小游戏的边界

　　让我们畅想一下，未来的微信小游戏会是什么样呢？

　　不如先来看看现在的小游戏类型，知识竞赛（头脑王者）、协同作战（跳一跳多人版）、排名攀比（跳一跳排名）。

　　微信越来越像是一个真实社会，涵盖了合作、攀比、竞争等各种行为模型。

　　或许一开始使用微信，我们只想聊聊天而已，直到后来有了语音、朋友圈，一直到现在，微信已经成为一个涵盖了我们衣食住行的庞大系统。

　　现在正在发生的是，千万人涌入微信这个社会。

　　这个社会需要秩序，但微信宣称无为而治，“去中心化”。

　　未来我们会看到/玩到什么样的小游戏呢？微信官方称：“在遵循国家相关法律法规及平台规则的情况下，小游戏对全品类开放。”

　　谁也不能保证我们会不会看到牛鬼还是蛇神。

　　微信在吸引开发者、释放更多能力的同时，也开放了给用户决策的权力——用户可以主动在发现页管理里将小程序、搜一搜、购物等按钮关闭。

　　一边叠加功能，一边给用户更多权限。微信将玩家和裁判的位置都让给用户。

　　或许这一切就像微信启动页里的蓝色星球上的小人。这个视角是我们的，这个小人儿也是我们自己。

　　从网易云音乐的“乐评专列”到iPhone的贺岁短片《三分钟》

　　我们被一波波或“暖心感人”或“扎心扎肺”的营销案例刷屏

　　这证明了一个观点：

　　走心的营销是依赖[品牌]的价值观传递

　　联想集团品牌总监、前腾讯品牌总监王子乔

　　将用6节课、12个知识点、8个详解案例

　　讲授[如何将产品打造成独特的品牌]

　　给你一份可复制的品牌行动指南

　　这也是市场人和公关人的一份求生攻略

小程序游戏微信
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有