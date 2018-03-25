微信小游戏上的大生意：开发者也能研发上线自制产品

小游戏来了。

本周五，微信宣布小程序游戏类目开放测试——开发者可在注册小程序账号后，申请“游戏”类目并开发调试小游戏。

简单来说，在微信首发的17款小游戏之外，其他开发者也能研发、上线自己的小游戏。

另外，小游戏还新增了两大能力：打通了微信社交关系链和虚拟支付能力（安卓版）。

这代表了，在微信的流量红利之下，开发者们将有可能制造出下一个跳一跳——或许还是氪金版的。

进击吧，跳一跳

借助微信10亿月活，小游戏火箭式爆发，简直是小程序最成功的案例。

去年12月28日的广州微信公开课上，微信一共发布了包括跳一跳在内17款小游戏。

根据微信公布的数据，上线不到20天，小游戏累计用户数已经达到3.1亿。到了春节春节，小游戏同时在线人数已经达到2800万人/小时——在2004年，上线一年的QQ棋牌游戏的同时在线人数也只有62万。

除了用户数，小游戏的变现能力也是举步天下。

PingWest品玩曾经报道过，“跳一跳”是微信商业化最快的一个产品，每日广告费可能有500万元。

2800万人/小时，每天500万元。微信已经为后入场的小游戏开发者示范了教科书范本。

根据小程序统计平台阿拉丁发布的2018年1~2月Top 200小程序榜单显示，游戏类小程序占了24%，排名第一。

游戏开发者皆想从微信流量红利中分一杯羹，并且小游戏生产门槛较低。生产“星途”这款产品只有四个人。

目前，小游戏的主要商业模式是广告和道具销售。在小程序在安卓上的支付打通后，《欢乐斗地主》的每日流水几乎直线上涨。

保不齐在未来，开发者会上线一个氪金版的跳一跳。

而那些只能靠广告变现的公众号如今有了新的方向——小游戏。一个公众号可以关联13个小程序或者小游戏。

超级App

为什么微信要将能力开放给开发者呢？

最直接的解释是微信正在将自己打造成一个互联网生态系统，过去，用户通过微信聊天、看资讯、而今还可以购物、玩小游戏……

通过开放能力来增加粘性和延长用户时长，是微信通往超级App的必经之路。

在这条路上，游戏开发者和微信各取所需。开发者获取流量，微信获得技术能力。离开了这些流量巨头，这些小游戏放在别的地方或许都没人玩。

类似的还有支付宝。

在支付宝的购物娱乐板块下有一个“游戏中心”入口，其中都是“免下载、无付费”的小游戏。如口袋小镇、口袋斗地主等。

其实，大家喜闻乐见的蚂蚁森林和蚂蚁庄园其实都是小游戏，不过是被包装成了公益的形式。

社交上，支付宝是没机会赶超微信了，但它肯定不愿看到用户都活跃在微信上，自己却只是个支付工具。在用户的差评声中，支付宝不再折腾社交，可从微信抢用户时间的方式也不只社交一种。

每天定早上7点的闹钟一响，千万用户准时睁眼摸手机，打开支付宝，收能量、偷能量、喂鸡、收金币，一系列流程下来没了再睡回笼觉的兴致……

原本像买电影票、缴水电费、买火车票这样的操作，其实在支付宝、微信还有其他什么平台上都差不多。但自从支付宝一张电影票给300g绿色能量，一次水电费给500g绿色能量之后，许多人就彻底倒戈了支付宝。

PC时代，偷菜游戏成就了开心网和人人网。可如今，开心网已经卖身，人人网靠着陈一舟的投资炒股能力度日。

业界把开心网和人人网落寞的原因归咎于用户对偷菜游戏的厌倦，然而换汤不换药的蚂蚁森林和口袋小镇，证明用户根本没有厌倦，换一种呈现方式，用户照样痴迷，只要入口足够大。

小游戏的边界

让我们畅想一下，未来的微信小游戏会是什么样呢？

不如先来看看现在的小游戏类型，知识竞赛（头脑王者）、协同作战（跳一跳多人版）、排名攀比（跳一跳排名）。

微信越来越像是一个真实社会，涵盖了合作、攀比、竞争等各种行为模型。

或许一开始使用微信，我们只想聊聊天而已，直到后来有了语音、朋友圈，一直到现在，微信已经成为一个涵盖了我们衣食住行的庞大系统。

现在正在发生的是，千万人涌入微信这个社会。

这个社会需要秩序，但微信宣称无为而治，“去中心化”。

未来我们会看到/玩到什么样的小游戏呢？微信官方称：“在遵循国家相关法律法规及平台规则的情况下，小游戏对全品类开放。”

谁也不能保证我们会不会看到牛鬼还是蛇神。

微信在吸引开发者、释放更多能力的同时，也开放了给用户决策的权力——用户可以主动在发现页管理里将小程序、搜一搜、购物等按钮关闭。

一边叠加功能，一边给用户更多权限。微信将玩家和裁判的位置都让给用户。

或许这一切就像微信启动页里的蓝色星球上的小人。这个视角是我们的，这个小人儿也是我们自己。

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