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未成年人可叫香烟外卖？媒体调查：商家换名卖躲监管

未成年人可叫香烟外卖？媒体调查：商家换名卖躲监管
2018年03月25日 07:28 新浪综合
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　　未成年人可叫香烟外卖？媒体调查：商家换名售卖躲避监管

　　邓景轩、忻晓松/华西都市报

　　据华西都市报3月25日报道，近日，有网友称不少商家利用外卖平台在网上售卖香烟，还有成都的网友发现自己未成年的孩子也通过外卖软件买到了烟。3月10日，华西都市报-封面新闻记者在外卖平台饿了么上，短时间内搜索到了不少卖香烟的“小超市”，不仅购买流程快捷流畅，而且没有确认和识别购买者是否成年。

香烟的名字被改为“吞云吐雾”“神仙草”等极具迷惑性的名字。香烟的名字被改为“吞云吐雾”“神仙草”等极具迷惑性的名字。

　　这些商家，除了将香烟的名字改为“吞云吐雾”“神仙草”“冲上云霄”等极具迷惑性的名字，以躲避外卖平台监管外，还提供代买服务，只要消费者在店内消费其他商品，并备注上需求的香烟，快递骑手便会把购买的商品和香烟一同送到消费者手中，香烟的费用由骑手收取并转交给店家。

　　香烟改名网上销售 部分商家提供有偿代买服务

　　记者调查发现，部分商家将商品分类改为代号来暗示消费者。在记者收藏的其中五家“小超市”里，商家把烟草划进打火机、扑克牌的分类里。也有的将分类名改为“吞云吐雾”“冲上云霄”及“神仙草”这样的代号。有几家则是设置“帮买产品请备注”分类栏，这些分类里每种烟的名称都是同音不同字。还有一家是在公告栏处注明，如需“吞云吐雾”可电话联系，并留下了商家的手机号码。

　　记者选择了其中两家购买。在一家将烟草分类为“吞云吐雾，你懂得”的商家，购买过程和平时买食品没有区别，下单后商家立即回复。

　　随后，记者又进入另一家店，拨通留在公告栏的电话后，告知买烟需求，商家说：“只要烟的话，这会儿可能没法送。如果你买其他东西的话，写了备注带烟的话，可以把烟带过来到付。”

　　以上两次购买过程中，商家都没有向记者确认身份信息。

　　外卖平台禁止售烟 相关监管措施年内研究

　　那么，在外卖平台上销售香烟，并且不进行身份信息确认，这样的行为是否合法？记者联系了四川省烟草专卖局进行了解。

　　对此，四川省烟草专卖局一位负责人表示，《烟草专卖管理实施条例》明确规定，任何公民、法人或者其他组织，不得通过信息网络销售烟草专卖品。

　　购买其他商品，提供有偿代买香烟服务的行为，是否属于网络销售香烟的范围？这位负责人表示，商家通过第三方平台帮消费者代买，“目前还没有明确的法律法规来约束或监管”。

　　四川省烟草专卖局一位工作人员说，部分商家利用条例漏洞来达到网络售卖香烟的目的，这种行为是目前行业监管的重点。“具体的监管措施，烟草专卖局应该在今年之内会有相关的研究。”

　　饿了么回应

　　已加大图片识别 严重违规者将下线

　　对此事，外卖平台有什么回应？记者随后联系上饿了么。

　　饿了么公关部工作人员说，根据规定，外卖平台不允许商家售卖香烟，更不允许向未成年人售卖香烟。饿了么合规部门对于明确使用烟草品牌名称的关键词，发布前会进行屏蔽拦截。“对于部分商户把香烟改名后上线的情况，我们始终积极排查，目前已从图片识别的角度加大监管。”

　　该工作人员表示，一旦发现违规售卖烟草的商家，会进行扣分，对严重者将下线处理，并同步烟草监管部门线下取缔。用户如发现商家违规售卖香烟，可通过饿了么开设的电话投诉热线、app一键举报功能进行反馈，平台收到相关信息后将第一时间进行处理。

　　（原题为《未成年人可叫香烟外卖？媒体调查：商家换名卖躲监管》）

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