来源：北京晨报

互联网科技公司内鬼盗取100个比特币 或面临严惩

“内鬼”盗取100个比特币

海淀区某互联网科技公司员工仲某利用职务便利，通过使用管理员权限插入代码以修改公司服务器内应用程序的方式，盗取该公司100个比特币，价值数百万元，后被北京市公安局海淀分局抓获。近日，海淀检察院以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪对犯罪嫌疑人仲某批准逮捕。本案也是北京市首例比特币被盗案件。

盗窃百枚比特币

竟是“内鬼”所为

在承办本案后，海淀检察院科技犯罪检察部调查发现，犯罪嫌疑人仲某系海淀区某科技公司运维工程师。仲某在进行服务器日常维护时发现服务器内数据异常，有他人试图通过黑客手段入侵公司服务器并尝试盗取该公司比特币，在排除异常干扰之后，他遂心生歹念，利用管理员权限登录服务器并插入一段代码，从而将公司的100个比特币转移到其在国外网站注册的比特币钱包内。

后为消除痕迹躲避追踪，仲某尝试使用了该网站的私密钱包功能，将10枚比特币投入私密钱包内，但该功能后被证实为钓鱼网站，存入的10枚比特币已无法找回。案发后，仲某将剩余90枚比特币退回公司。据被害公司称，100个比特币于2017年9月16日网络交易价值达200余万元人民币。

非法获取数据

嫌犯面临严惩

本案承办人纪敬玲检察官称，根据我国现行《刑法》第二百八十五条规定，违反国家规定，获取计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

犯罪嫌疑人仲某违反国家规定，采用技术手段，获取计算机信息系统中存储的数据，其行为已经触犯了《刑法》规定，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪。

检察官表示，比特币等“虚拟货币”作为一个新兴互联网金融概念，受到人们热炒，央行曾就“虚拟货币”发布风险提示强调：我国尚未发行虚拟货币，也未授权任何机构公司发行，更无推广团队，目前市场上的“虚拟货币”均为非法定的虚拟货币。

本案系北京市首例比特币被盗案件，虽然难以从法律角度对比特币价值进行定性，但如果超越权限，非法对计算机信息系统功能进行修改，造成维修等经济损失，也同样会触犯法律。

北京晨报记者 黄晓宇