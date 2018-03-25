国美旗下互金平台“华人金融”股权遭冻结

国美旗下的互联网金融平台“华人金融”正在经受一场考验，有资料显示，由国美作为第一大股东的华人金融，其第二大股东深圳市潮人投资集团有限公司所持有的公司股权已经遭遇冻结。而此前有消息称，公司第三大股东已经处于“失联”状态。

北京青年报记者昨天通过深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询系统看到，深圳前海华人金融控股集团有限公司创立于2014年1月9日，公司法定代表人为曾执掌国美财务大权的周亚飞。周后来出任国美控股集团常务副总裁，并主导国美在互联网金融业务上的开拓。根据华人金融的公开信息显示，国美控股集团有限公司为公司第一大股东，出资5.5亿元持股55%。公司第二大股东即为深圳市潮人投资集团有限公司，其出资额2.5亿元持股25%。此外，公司第三、四大股东分别为稼轩投资有限公司、深圳市华盛基金管理有限公司，二者出资额分别为1.5亿元和5000万元。

资料显示，华人金融的第三大股东稼轩投资有限公司应该算是国美的关联方，这家注册地在北京通州的企业，法人代表也是周亚飞。资料显示，稼轩投资的前身是从事房地产开发的北京鹏润豪苑置业有限责任公司，该公司在2013年实施了变更，从公司名称、经营范围和法定代表人全部变更。

尽管国美对于华人金融具有控制权，然而其选择的两家合作伙伴似乎有些麻烦。同样来自深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询系统的公开资料显示，公司第二大股东深圳市潮人投资集团有限公司持有的华人金融25%的股权已被深圳前海合作区人民法院冻结，冻结期自今年2月23日至2021年2月22日。

此番股权冻结的依据是深圳前海合作区人民法院“（2017）粤0391执382和383号”执行令。而北青报记者注意到，该等股权将被轮候冻结。有法律人士表示，如果是因为债务问题产生的冻结，那么可能的引发原因就是有多个债权人都上门讨债，而欠债者目前可供冻结的资产已经抵不上这些债，只能轮流来冻结。

作为一家综合性平台，互金业务显然又不是国美愿意放弃的。其实，国美涉足互联网金融并不算早，直到2015年才在这项业务上开始高调。北青报记者了解到，国美当年先后上线了美盈宝、美银票和投金宝等多款互联网理财产品。其中“投金宝”曾以预期15%的年化收益率在业内走红，其是国美在线与华人金融共同打造的一款高收益理财产品，当时通过国美旗下线上平台“国美在线”对外发售。据时任国美在线董事长牟贵先透露，在正式上线前，“投金宝”已经试运行了两个月，卖了近1.6亿元的理财产品。文/本报记者 张钦