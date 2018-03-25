付费的就是优质的吗？火爆知识付费课程背后谁在获利

“新世相”近期掀起的知识付费领域风波，终以课程暂停购买、多名用户成功退款告一段落。购买和分享课程，其初衷究竟是分享知识，还是类似传销？有律师表示，实际上这种多级分销的方式已经符合法律上对于“传销”的构成要件，会对市场竞争造成不公平的影响。不过，知识付费仍是近年来的关键词，多家平台相继推出多种形式的知识付费，有统计显示，中国愿为知识付费的用户达1.88亿人。移动支付的便利、付费观念的普及、用户的个性需求等，都成为知识付费大行其道的关键因素。但也有人质疑，“付费的就是优质的吗？”

进展：多名用户收到新世相退款

多名用户向北青报记者反映，目前已经收到新世相方面的退款，退款过程十分方便，只要直接在微信支付内申请，即可实现“秒退”。用户还可以在公号内直接输入“申请退款”，填写手机号码及申请退款原因后，经过审核即可退款。同时，新用户已经无法通过任何途径购买“新世相营销课”，但已购课程的用户将不受任何影响。

目前微信团队已对新世相公众号进行了处罚。北京青年报记者发现，腾讯此前发布的《微信公众平台关于整顿新型多级分销欺诈行为的公告》中明确禁止了几种行为，均为利用微信关系链，通过微信公众账号实施多级分销欺诈行为，发布分销信息诱导用户进行关注、分享或直接参与，新世相本次的活动符合其中一类规定。

分析：分享平台为何爱推知识付费课程

近年来，知识付费成为各知识分享平台甚至自媒体变现的重要方式，它们相继推出各种付费玩法，包括社区问答、直播、付费课程、产品订阅等多种形式。

近年来，中国内容付费用户规模呈高速增长态势。艾媒咨询发布的《2017年中国知识付费市场研究报告》显示，2017年内容付费用户规模达1.88亿人。为何知识付费的市场如此大？艾媒分析师认为，付费技术和付费观念逐渐普及，知识付费的时代即将到来。近年移动支付技术逐渐成熟，为各APP在移动端实现打赏、付费等功能提供便利；而为优质内容付费观念的形成，也促使大批优秀内容提供者开始进驻各大知识付费平台。果壳网创始人姬十三则表示，“在脱离系统学习的阶段之后，人们更多需要按需学习，即学即走。”

腾讯研究院此前对用户知识付费意愿进行过调查，调查显示，消费有偿分享的知识的渗透率在网民中超过了一半，达55.3%。从消费者的付费内容偏好来看，“能提高工作效率或收入的知识和经验”最被认可，占比63.3%。“职业与学业的发展建议”也达到将近四成的付费意愿。也就是说，用户知识付费的目的更具投资性，希望听到的课程内容更具专业性，希望该课程对自己的工作、学业带来益处。

质疑：近半知识付费用户认为体验一般

有观点认为，“知识付费产品大大节省了用户筛选和接收优质内容的时间，驱动了用户的付费行为”。不过，“付费的就是优质的”这一观点遭到质疑。数据显示，在有过知识付费行为的消费者中，有38%表示体验满意，还会尝试；49.7%表示一般；而12.3%的用户表示不满意，对于付费得到的内容，自己本可以找到免费的途径来获取。另有用户表示，碎片化的内容都是他人思考的产物，“就像别人嚼过的甘蔗”，对建立自己的逻辑体系帮助不大。

还有观点认为，在这些火爆课程的背后，最火爆的并非真正的知识大家，而是一些自媒体商人，名为帮助用户，实为销售自己。另外一些“草根大V”，则可能只是借着知识经济的东风，拼凑资料，开专栏赚钱。

追访：知识付费课程不乏分级营销模式

在这些知识付费课程中，不乏类似新世相的“分级营销”模式。今年1月，某付费课堂推出的课程，原价199元，促销价39.9元，并采取分销模式，当用户在朋友圈分享该课程链接，朋友在该链接处购买，用户本人即可获得收益。一级分销60%收益，二级分销30%收益，并且无论本人是否购买该课程都能够参与分销，根据该收益计算，一级分销获益23.4元，二级分销获益11.7元。最终，该课程售出14万份。

不过，这一分级营销很快因违反微信的内部规定而被处罚，但后来者依旧愿意复制这种快速营销方式。

声音：“分级营销”符合传销的要件

这种多级分销方式是否涉及传销？中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领对北青报记者表示，类似新世相的“分级营销”与法律规定的传销比较相似，基本符合传销的两个要件：一是组织要件，即发展人员组成网络，也就是“发展下线”。二是计酬要件，这是以参加者本人直接和间接发展的下线人数或销售业绩为依据，计算和给付报酬。这两个要件共同构成了传销的“人员链”和“金钱链”，而在新世相的分级营销中，也涉及这两个构成要件。

赵占领表示，包括新世相在内的分级营销方式会造成众多危害：对于用户来说，影响广泛，深陷其中会浪费金钱、时间和精力；对于其他竞争对手来说，短期内会带来不公平的市场竞争环境，破坏市场正常秩序。

文/本报记者 温婧