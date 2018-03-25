杭州共享单车今年要砍三分之一！还有更多城市将出手

这几天，共享单车市场风波又起。3月17日，滴滴出行自有品牌青桔单车深圳违规投放，仅一天就被叫停。3月22日凌晨，青桔单车登陆武汉，但当日下午，武汉市相关三部门联合对其违规投放的数百辆单车进行收缴。

这不是青桔单车一家的问题，目前整个共享单车行业都处于一个尴尬的境地，在哈罗单车、青桔单车等势力搅动市场，行业格局再次生变之际，共享单车企业发现，他们在很多地方已经不受欢迎。

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近日，杭州宣布将对共享单车进行总量控制，今年的目标是将杭州的共享单车数量从77万辆减到50万辆左右，这意味着杭州共享单车今年要砍三分之一。

杭州：77万辆共享单车降到50万辆

根据钱江晚报报道，目前杭州市场上共有共享单车约77万辆。这些单车分属5家企业，分别为哈罗、摩拜、骑呗、ofo、名天动力。其中ofo的数量最多，约有29.2万辆。名天动力数量最少，只有2000多辆。

其实，现在这一数量，已经是经过“瘦身”的结果。据杭州市道路运输管理局城市公交和轨道交通管理处的相关工作人员介绍，去年年底，杭州共享单车总数已经达到约88.3万辆。

这样的投放量，已经大大超出杭州市民的出行需求。而且大量投放的单车占据了道路资源，老百姓的意见很大。

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根据研究报告显示，目前适宜杭州的共享单车，数量区间在32万~46万辆车之间。运管部门今年会尝试将数量降到50万辆左右，先看看市场反应、市民的需求、企业的运维。

“不过这个减量也不是绝对的，会根据市场来调节，如果车辆还多，那么就再减。如果供小于求，也会要求企业适当增加。增加也有相应的规则。”

单车数量怎么“瘦身”？

杭州市道路运输管理局城市公交和轨道交通管理处的工作人员表示，从今年起，他们要开始对杭州共享单车的服务质量进行考核。

目前，杭州已经出台了《杭州市互联网租赁自行车服务质量考核办法》。届时，将结合考核结果，决定每家企业的单车减少数量。

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钱江晚报记者查看了这份《考核办法》，指标共10项，分别是资料报备、信息化监管、现场管理、运营服务、投诉处理、社会满意、企业诚信、政策执行、媒体曝光等9个方面，以及企业创新1个加分项。

考核每季度一次，考核结果作为“减量”的主要依据。工作人员介绍，届时他们会根据考核结果，对在杭共享单车企业进行排名。根据排名前后，决定每家企业的单车减少数量。排名越靠后，减量的比重就越大。

多地共享单车呈饱和状态

每经小编注意到，控制甚至消减共享单车数量的城市不止杭州一个。

近期广州市交通部门约谈了摩拜、ofo两家目前在广州运营企业，明确要求企业严格落实禁投新车的管理要求。还约谈了有意进入广州的滴滴、哈罗单车，明确要求短期内不在广州市域内投放自行车。广州市交通委还要求做好现有存量单车的压减工作。

类似的城市还有厦门，2018年1月17日，厦门出台管理新规，共享单车今年控制在15万辆左右，可2017年其全市共享单车的数量最高峰时超过40万辆。这意味着别说新投放，已投放的共享单车还要做“减法”。

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多地禁止新增共享单车投放的原因基本一致，就是投放车辆过多，车乱停乱放问题对城市的环境以及交通造成较大影响。

据深圳特区报报道，深圳市交委近日发布深圳互联网租赁自行车总量规模初步评估报告。

报告指出，目前深圳市活跃共享单车数量约75万辆，与车辆周转率最大水平时投放规模相当，基本位于现状建成自行车道及停放空间承载力合理范围内。但是企业大规模、快速投放车辆的同时，后期运维管理水平难以跟上，导致现在存在大量未能提供服务的损坏车、僵尸车，已经超过了深圳公共设施资源的承载能力。

从活跃车辆的投放分布来看，目前罗湖、宝安区已严重超载，超空间资源承载力水平2.5倍以上；龙岗、福田、南山区已超过空间资源承载力水平；龙华、坪山、大鹏、光明等区（新区）空间资源承载力仍有剩余。

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据中新网报道，目前市场上投入共享单车数量最多的是摩拜和ofo，不难看出，禁止投放新增单车的情况下，这两家企业将获得先发优势。最新的数据显示，ofo全球投放车辆为1000万辆，摩拜在全球已经运营超过900万辆单车。

国家行政学院行政法研究中心副主任张效羽接受记者采访时表示，禁止新单车投放有利有弊，在短期内，当地可更好地管理共享单车，但长期看，不利于市场竞争。

张效羽认为，治理共享单车乱象需要多方共同努力，一个基本思路应是“谁违法谁担责”。广东东方金源律师事务所律师金焰认为，在互联网大数据的背景下，政府对各相关行业的监管要及时跟上，立法要先行，更要有前瞻性。