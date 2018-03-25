专访刘晓松：微信生态链崛起 “区块链+文娱”有机会

刘晓松

新浪科技讯 3月25日下午消息，2018中国（深圳）IT领袖峰会于2018年3月24-25日在深圳市五洲宾馆举行，在会上，新浪科技专访了A8新媒体集团董事局主席兼CEO、青松基金创始合伙人刘晓松。

微信生态圈崛起带来新机会

据刘晓松介绍，目前A8新媒体在泛娱乐领域重点在内容和发行两个方面，涉及音乐、文学、影视、游戏等领域。

对于未来泛文娱领域潜在的创业和投资机会，刘晓松分析说，目前包括小程序、公众号等在内的微信生态圈崛起并已经形成，很多公司已经从微信里走出来，并依托这一平台专注做内容；另外，直播也已经进入到向深层次服务演进的方向。

“泛文娱领域的发展的基本道理就是付费、用户习惯和生态，这些都越来越好，内容创作者也越来越多地专注内容质量上，不用太去担忧付费问题、获客问题。相比之前，如果有好的产品、好的内容是可以抓住机会的。”刘晓松说道。

刘晓松介绍说，目前A8的阅读业务和影视业务都在微信生态圈上有发展。“这一部分的生态和流量体系很精准，数字阅读领域也有很大的增长。”2016年5月，A8新媒体联同公司主席兼大股东刘晓松，以5.5亿元收购北京掌文，北京掌文运营国内最大的悬疑类文学平台黑岩网、以女性言情为主的若初网、以古风为主的若夏网以及以针对二次元读者的少年梦掌，目前黑岩在衍生品和第三方分销方面增长迅猛。

刘晓松认为，未来网络文学在整个影视生态的作用越来越多，影视最重要的是故事，游戏靠IP，也是故事形成的，IP的打造以文学为来源。“网络文学转换作品上面还有些链条没打通，比如编剧，一旦打通，对影视的影响非常重要，要牢牢地抓内容源。”

对于泛文娱行业的机会，刘晓松表示，平台竞争已经告一段落，未来还会有一些平台机会出现，但大的平台机会没有了，流量也已经有归属。“未来拼的是内容和产品本身，平台有了流量，怎么和内容更好的服务，这是一个挑战，到现在中国还没有出现漫威、迪士尼这类真正有核心竞争力的公司，甚至影子还没有。”

“区块链+泛文娱”有机会

对于近来大火的区块链发展，刘晓松表示，看好区块链应用，这是非常重要的技术方向。“区块链+文娱是有机会的。”

刘晓松认为，目前区块链还没有到应用阶段，内容还不能上链，时间还有些早，但区块链的积分方式可以上链。“应用随时能做起来，太多精英在做，目前区块链的发展相当于互联网的早期阶段。”

在应用的领域上，刘晓松表示，主要可以应用在金融、物流、物联网上，在泛文娱领域可以应用在确权比如版权方面。“游戏是天生的道具、分值体系，这类应用的落地应该会很快。”

除创立A8新媒体集团外，刘晓松也是投资人。1999年，他便已经成为了腾讯的天使投资人。此外，他还是青松基金的创始合伙人，关注文化娱乐、在线教育、消费升级等领域投资，刘晓松的团队和青松基金目前已经孵化或投资了包括映客、多米音乐、懒人听书、狼人杀、哒哒英语、掌门一对一等明星公司。

刘晓松分析说，其判断是否投资的标准，第一是看团队的可成长性和潜力，第二看模式是否锋利、有足够的杀伤力，市场和赛道空间是否足够大。

据介绍，近来目前教育类项目的投资比较火热，一方面是一些公司探索出一些成果，另一方面是一些投资机构投资的项目也非常好，使得整个行业的钱也非常多。“钱很多的情况下，创业的也比较多，行业内包括K12等领域有巨大的机会。”

另外，刘晓松分析说，人工智能与其他行业的结合也产生了很多机会，比如人工智能与教育、人工智能与医疗。“以前医疗体系比较复杂，在这领域创业成功的没有那么多，但最近看了一些人工智能医疗领域的项目，非常激动人心，痛点太痛，要打破资源的不平衡。”（谭宵寒）