张首晟：人工智能能发现人类不懂的科学时才超越人类

张首晟在现场演讲

新浪科技讯 3月25日下午消息，2018中国（深圳）IT领袖峰会于2018年3月24-25日在深圳市五洲宾馆举行，会上，美国斯坦福大学讲座教授张首晟发表题为《量子计算、人工智能与区块链》的演讲。

张首晟介绍说，量子计算、人工智能、区块链都是基础科技里最重要的科学模块。在60年代，人工智能就已经被提出来，但在近两年快速发展得益于三个潮流，第一，摩尔定律所描述的计算能力的指数增长；第二，互联网和物联网的爆发性增长所产生的海量数据；第三，智能算法的快速发展。

但张首晟也表示，人工智能目前还处在非常早期的阶段，人的最伟大能够做科学发现，人工智能超越了人的标准就是，人工智能能做科学发现，而人类还不了解人工智能发现的这一科学。

张首晟也提到了区块链技术的发展，“人工智能和区块链结合能够非常好的发展。”人工智能突飞猛进发展的同时，存在的问题是缺少数据，今天世界上能够产生很多数据，但很多数据都掌握在中心机构里，没有去中心化，但区块链的产生就能产生数据市场。

“我们最需要的是少数派拥有的数据，而不是以前学过的数据，要达成人工智能和区块链共存的理念。”张首晟表示。（宵寒）