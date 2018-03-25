李小加：A股特殊股权安排是巨大突破 但也面临问题

李小加发表演讲

新浪科技讯 3月25日上午消息，2018中国（深圳）IT领袖峰会今日开幕。香港交易及结算所有限公司集团行政总裁李小加以“王老五寻亲记”的故事，阐述了美国、中国内地和中国香港三地资本市场的资本运作逻辑。

在这场故事中，王老五是独角兽在“寻亲”，新娘是投资者，岳父是监管者，而岳母则是政府、媒体和专家等。

“今天我要讲三场戏，美国、内地和香港共三场”，李小加说，在美国，王老五是各种各样的上市公司，美国的新娘（投资者）都很成熟，“她们身材高，阅历高，资金高，追求自由恋爱，相投什么投什么”，李小加认为，投资者的想法“敢爱敢恨”。而美国的岳父（即监管者）支持自由恋爱，“整体来说，美国的这场故事比较清晰”。

但在中国内地，王老五人数巨多，需要资金量巨大，而新娘也众多，“这些散户（投资者）很单纯，很热情，推动了经济，但是很情绪化”，李小加认为，在内地的岳父却非常辛苦，要帮助新娘选择好的夫婿，所以政府的工作很难做，“选好了是本职工作，选不好就会被质疑”。而内陆的岳母（政府、专家和媒体等）各有想法。香港的现状则夹杂中国内地和美国中间。

李小加认为，近期出台了很多新创新，他认为是个巨大的突破，但也会有很多新问题产生，“比如特殊股权安排，如果要改，将面临着公司不愿回来，如果不改，则不公平。此外，对于正在排队的企业，怎么向他们交代？更重要的是，要不要符合A股逻辑管理？发大还是大小？发大市场受不了，发小没有意义，这些都将如何解决？”

李小加称，很多人认为岳父责任大，实际上更多问题在于岳母，“岳母认为岳父什么都能干，政府、老百姓、媒体和专家，想法都不同，不同的做法会引来不同岳母的骂声。所以，如果认为把独角兽带进来更重要，那就接受带进来后一系列的问题。如果说A股市场的逻辑还没到大改时，独角兽就只能做个小试点”。(韩大鹏)