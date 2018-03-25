马化腾谈智慧零售：腾讯不做零售 甚至不做商业

马化腾

新浪科技讯 3月25日上午消息，2018中国（深圳）IT领袖峰会于2018年3月24-25日在深圳市五洲宾馆举行。腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾《数字中国的机遇与探索》的主题演讲。

马化腾提到，通过10、11年智能手机的迅速普及，3G、4G等基础设施的搭建，传统的PC互联网已经迅速转到移动互联网，整个社会线上线下高度融合起来。这其中二维码是个很简单的方式，但是这是连接线上线下最重要桥梁。“微信的设计上，加好友就是通过扫码，移动支付就是扫码。线下移动支付已经成为中国的四大发明之一，如果没有扫码也没有共享单车。”

马化腾介绍说，相比之前商家不知道消费者是谁，现在移动终端这一生产者和消费者的利器，改变了很多组织架构的生产关系。

“过去人们认为，新经济和传统行业是互斥的，其实是互补的，比如智慧零售。”近几个月来，腾讯大举布局智慧零售公司的股份，对于腾讯的这一布局，马化腾解释说，智慧零售第一是对支付有好处，第二，对云有好处，第三，对广告有好处。“我们不做零售，甚至不做商业，只做底层，把机会让给所有的合作伙伴。”

据介绍，目前很多超市在用腾讯包括小程序等解决方案，让微信用户与线下越来越多地连接。“小程序已经成为编程者非常热门的开发方向，我是程序员出身的，这让我感到很骄傲、很自豪，这也是IT行业的一个成果。”（宵寒）