Facebook泄密门：大数据、班农主义与“通俄门”

大数据、班农主义与“通俄门”

孙兴杰

Facebook的市值一夜之间缩水好几百亿美元，其创始人扎克伯格的个人资产也缩水70亿美元，到底是什么原因呢？泄密！Facebook的5000万用户的资料被侵入和利用，一家叫作“剑桥分析”的公司使用这些信息帮助特朗普赢得大选，这家公司是SCL集团的子公司，而SCL专门为世界各国选举提供服务，其业务包括美洲、非洲和欧洲。这一消息披露之后，人们似乎理解了为什么特朗普不被主流媒体看好，却能够打败希拉里，原来他手中有选举政治的“核武器”。这也让“通俄门”的调查可能会出现方向性的调整。

值得关注的是，已经离开白宫的班农去年收入的一半（50万美元）就是来自于剑桥分析这家公司，也就是说，作为特朗普竞选的主要负责人，班农背后是一家主要从事信息分析的公司。我们也可以理解为什么特朗普募集的资金远远比不上希拉里，但是却实现了最有效率的政治动员。与传统的选举专家的粗放“作业”不一样的是，剑桥分析将美国的选民分成了32个类型，选举的广告可以进行精准投送，也就是通过信息轰炸，改变选民的心理以及投票的行为。剑桥分析的主要任务就是通过研究、数据、分析来改变行为方式，服务于国内政治和国际政治舞台上的客户。

特朗普当选本身就是这家公司的杰作，其创始人尼克斯在不同的场合都进行了宣传和吹嘘，据说，美国国务院和五角大楼也与这家公司有合作关系，主要是反恐等目标。当媒体开始披露剑桥分析用了5000万Facebook的私人账户的信息之后，Facebook的黑色时刻就来了。不仅股价暴跌，也牵扯到Facebook涉嫌卷入到政治风暴，甚至是“通俄门”调查的主要对象。此前，特别检察官穆勒已经查到，俄罗斯的机构和组织通过社交媒体，设立虚假账号散播消息。而剑桥分析通过Facebook账号的“入侵”行为，比此前俄罗斯的虚假账号不知高明到哪里去了。这件事情也让Facebook的用户意识到，在互联网的空间中，个人隐私就是个笑话。2007年~2014年，Facebook允许第三方的APP开发者可以提取用户的个人信息。剑桥分析的研究人员中也有出生于俄罗斯的，而且同时为圣彼得堡大学工作，更玄乎的是，剑桥分析也与俄罗斯有业务联系，比如说有巨头“卢克石油”，至于说剑桥分析与克林姆林宫有没有直接的联系还没有确认。美国的媒体已经发挥想象力了，克里姆林宫才是剑桥分析背后的“东家”，而现在国务院和五角大楼还要跟剑桥分析合作，岂不是美国外交与安全的灾难呢？

剑桥分析的母公司叫作SCL，其前身就是战略传播实验室，其理念就是可以通过分析或者技术手段控制人的心灵。只不过在美国，这家公司一直没有什么名气，这一次特朗普胜选，它也跟着火了。一是班农与这家公司过从甚密，二是特朗普曾与这家公司的人员有过接触。“通俄门”调查了很久，但是并没有确凿的证据表明特朗普和俄罗斯有直接的联系，而特朗普和普京之间的确是惺惺相惜，普京当选之后，特朗普打电话道贺。

剑桥分析这家公司跟Facebook不一样，借着新闻的爆点可以充分地宣传自己，只不过把扎克伯格给坑了。小扎打破了五天的沉默，接受媒体采访，发表声明，声称“辜负了用户的信任”，承认这件事情对用户们造成了伤害。而那个最可能哭的人就是希拉里了，只不过，希拉里也要怪自己，思维太传统了， 在一个大数据的时代，她还生活在报纸和电视的世界里。特朗普虽然年龄也不小了，但是思维比较活络，尤其是用了班农这个引领民粹主义风潮的人。

班农对于特朗普的贡献不仅仅在于将这个地产商推向了白宫，也在于将一套非传统的理念变成了政策，虽然他已经被赶出了白宫，但是班农的理念反而成为白宫的主流。简单来说，特朗普主义就是班农主义的节选本，班农从不忌讳自己是个民主主义者，强调美国优先，甚至有非常强烈的种族主义色彩。“通俄门”的调查越来越变成了为什么特朗普能够当选的问题，换句话说就是为什么特朗普能够成为黑马？特朗普的竞选团队中多个人被认为与乌克兰的大选有关系，马纳福特等人为乌克兰竞选提供建议，剑桥分析的丑闻传出之后，则让“通俄门”的调查更具有了指向性，也就是说特朗普的竞选团队中的一些人并不是“背叛”，而极可能是将特朗普视为一个新的客户。从这些蛛丝马迹背后似乎隐约看到一个新的政治秩序。那就是由数据构成的世界中，一些组织和公司可以通过技术手段进行分析，研究人的意识和思维，也就是一直被人所讨论的“信息战”，曾经信息战通过有形的手段，现在足不出户就可以做到。

从战略上来说，“通俄门”含义的转变是明显的，在新的战争和博弈形态之下，美国是不是已经落后了。克里姆林宫成为“通俄门”的映像，符合美国人的思维，尤其是类似“白宫陷落”的想象。而剑桥分析也会夸大自己的能量，将特朗普当选的功劳揽到自己的名下。班农与这些公司之间的紧密关系，更是平添了浓浓的阴谋论，特朗普总统到底是谁的总统呢？

大数据制造了新的政治空间，这个空间对于美国的政治，尤其是200多年前制定的宪法来说是前所未有的挑战。总统以及自媒体创造的直接动员的方式和途径，加上类似于剑桥分析这样将选举视为生意的公司，美国政治陷入了迷乱之中。“通俄门”已经不仅仅是特朗普一个人的问题，而是美国政治在新的时空范围中如何重构的问题。技术对政治的改变，有时候是极其剧烈的，因为它改变了人的生存状态和思维状态，世俗政治秩序面临的一个终极的难题，那就是一帮俗人如何实现幸福。