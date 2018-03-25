伊利诺伊州诉Facebook泄数据 影响1名用户罚5万美元

Facebook 数据泄露 影响一个用户罚5万美元 伊利诺伊州诉数据泄露 影响一个用户罚5万美元

新浪科技讯 北京时间3月25日上午消息，Facebook和Cambridge Analytica由于滥用用户数据正面临多起民间诉讼。目前，它们即将面对一起美国州一级诉讼。

伊利诺伊州库克郡对两家公司提起诉讼，指控它们违反了该州的“消费者欺诈和欺骗性商业行为法”。此前媒体曝料称，Cambridge Analytica将应用“thisisyourdigitallife”描述为学术研究工具，但实际上却是为了收集Facebook的用户数据。Facebook则被指控承诺保护用户数据，但却没有采取任何措施保护这些数据，以及在了解Cambridge Analytica的行为几年后仍没有阻止该公司。

库克郡并没有提出总的赔偿额数字，但诉讼指出，根据伊利诺伊州当地法律，对于每个受影响用户，罚款额将达到5万美元。如果受害者年龄超过65岁，那么罚款额还将达到10万美元。尽管罚款不太可能按照上限来执行，但这起诉讼如果胜诉仍将给Facebook造成巨额成本。

目前，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）都已承认了该公司存在的问题。因此，Facebook目前的努力方向可能是减小损失，而不是完全避免损失。此外，考虑到此次事件波及5000万Facebook用户，因此其他州也可能提起类似诉讼。（邱越）