英介入Facebook用户数据泄露案 搜查剑桥分析办公室

英国信息监管局调查人员23日搜查英国剑桥分析公司在伦敦的办公地点。这一数据分析公司不仅被指受雇于美国总统唐纳德·特朗普的竞选团队，试图利用大数据技术影响美国总统选举结果；还被指受雇于英国“脱欧”阵营，影响英国脱离欧洲联盟的全民投票。

英国战略实验室公司旗下的剑桥分析公司分析数据、建立模型，以预测并影响政治活动中公众的选择。美国和英国媒体此前报道，剑桥分析公司2016年6月起受雇于特朗普的总统竞选团队，未经授权获取5000万脸书用户的数据，随后分析数据、建立模型，试图利用大数据技术影响美国总统选举结果。

特朗普竞选团队否认使用过剑桥分析公司数据，声称竞选所用选民数据全都来自共和党全国委员会，仅雇用剑桥分析公司做电视广告，与一些数据员有过合作。

脸书公司创始人、首席执行官马克·扎克伯格21日承认，脸书在保护用户数据方面犯了错误。扎克伯格23日现身国会，就脸书用户数据外流作出解释。

与此同时，英国《卫报》23日继续爆料，剑桥分析公司前政治分析师布里塔妮·凯泽指认，剑桥分析公司为英国“脱欧”阵营做了大量工作，对外却矢口否认。凯泽2014年至2018年初供职于剑桥分析公司。

英国商人、“脱欧”阵营“大金主”阿伦·班克斯澄清称，“脱欧”阵营从未从剑桥分析公司收取过数据分析资料。剑桥分析公司确实想卖，但他没有买。不过，班克斯的赞助对象之一、英国独立党承认，给剑桥分析公司提供过数据用于分析。英国独立党同样致力于“脱欧”。

就脸书用户数据泄露，英国信息监管局向法庭申请了搜查令，获准后派遣调查人员进入剑桥分析公司位于伦敦的办公地点。

英国媒体报道，大约20名调查人员得到大厦安保人员放行，进入剑桥分析公司办公室，查阅数据和文本资料。

英国信息监管局一名发言人说：“此次调查只是一小部分，整个调查将涉及个人数据被分析利用于政治目的。我们现在需要搜集资料、评估和审视证据，才能得出最后结论。”

至于脸书用户数据如何“失窃”，媒体报道称，英国剑桥大学心理学教授亚历山大·科根2014年推出应用软件“这是你的数字化生活”，以个性分析测试的名义投放脸书平台。27万名脸书用户下载这款软件。而科根“窥视”这些用户的“朋友圈”，实际获取多达5000万用户的数据并移交给剑桥分析公司。

不过，就媒体曝光的脸书丑闻，脸书、剑桥分析公司和科根都拒绝“背锅”。英国剑桥分析公司代理首席执行官亚历山大·泰勒23日致歉公众，但坚称剑桥分析公司一直以为，公司获取的原始数符合脸书的用户服务条款以及数据保护相关法律法规。

剑桥分析公司首席执行官亚历山大·尼克斯在丑闻曝光后已被停职。（陈立希）（新华社专特稿）