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疯狂的ICO“代投”：层层加码 虚假宣传

疯狂的ICO“代投”：层层加码 虚假宣传
2018年03月25日 09:36 经济观察报
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　　疯狂的ICO“代投”：层层加码 虚假宣传

　　宋笛

　　在近两个月时间里，ICO　退币事件频频爆发，自Arts币始，多个ICO项目均被指涉嫌诈骗，并激起了投资人的强烈反应，其中一些项目涉及金额达到数亿元。

　　在这些事件的背后是各类数字货币的价格普跌，特别是ICO币频频被爆破发，一些此前隐在上涨行情中的问题也不断暴露，并有激化的趋势。

　　一些案例中，“代投模式”所起到的巨大影响也开始浮出水面。

　　“代投模式”是2017年9月监管政策落地后ICO领域的主要募资形式。简单来说，代投以能拿到项目方的私募份额为由——项目方会提供给早期投资人一部分私募份额作为回报，私募价格往往低于公开发行价格——向普通投资人募集资金。在2017年下半年，由于公开I-CO的平台关停，代投模式日渐壮大，并成为主要渠道。

　　目前ICO代投形成了逐层分销、层层加价的模式，利用这些途径，往往某一代币还尚未正式发行，一级代投即已经通过这种逐层分销的模式获得了数倍的回报。其中一些代投甚至建立所谓的“自媒体”进行引流，并在社群中实现销售。

　　在ICO行情普遍下落，市场由“卖方市场”转向“买方市场”之时，一些项目方为了完成募资，更加倚重代投渠道，两者形成了千丝万缕的联系，从而让代投成为目前ICO领域极具影响力的一支势力。

　　代投加码

　　一位币圈投资人对经济观察报表示，某些代投已经形成了成熟的组织，可以分出多级、一级代投负责从项目方获得低成本的份额，然后逐层向下销售，经过多级的不断加码，在代币尚未发行之时，一些投资人拿到私募的金额就已经比“基石价”高出50%左右。

　　在持续半年的时间中，能够以较低的价格获得“优质项目”的私募份额被视为币圈暴富的捷径。一时间，社交媒体中的代投社区层出不穷，“我有XX项目的私募份额，有没有人要”成为了币圈投资中频繁出现的话语。

　　在2017年年末，多个ICO代币价格上涨超过十倍，因此，代投加码的幅度尚未引起投资人的关注，而在2018年年初，随着破发现象的普遍出现，代投开始成为“众矢之的”。

　　一位ICO投资人为经济观察报提供了一个他参与代投的案例。2018年1月中旬，这一投资人以3.5-5元（折算成法币）每币成本自代投处获得了一部分私募份额。但这一项目最终的发行价折算成法币仅为2.6元，在此后两个月中，这一项目持续下跌，目前下跌的幅度已经超过了80%。

　　而根据这位投资人事后获知，这一项目在2017年年中的初始私募阶段的价格折算法币价格大约仅为1.5-2元。这也意味着，在项目上线之前，从代投处获得的私募成本已经上涨了接近一倍。这一巨大的价格差让一些自代投处高位接盘的投资人损失极大，同时也激起了投资人的强烈反应。

　　虚假宣传

　　被投资人诟病的是，代投不仅仅通过层层加码获得盈利，同时还涉及虚假宣传等问题。

　　一位ICO投资人对经济观察报表示，此前他参与了一个项目的代投，在私募阶段，代投曾经许诺项目会在国内数个大型交易所上线——在大型交易所上线被币圈视为鉴定一个项目的重要标准，但是最终项目却并未做到。

　　在一些ICO案例中，代投甚至传播一些可信性存疑的白皮书——包含ICO项目团队情况、进展时间表等信息，并通过这些白皮书吸引投资人，而对于一般投资者，白皮书几乎是了解一个项目的唯一渠道。

　　与二级市场不同，没有监管机构迫使ICO项目团队进行公开信息披露。特别是在2017年9月监管政策落地后，公开披露ICO信息的多个平台均被关停，由此形成了一个巨大的信息“黑洞”，投资人和项目方之间存在着巨大的信息不对称。

　　在这种利益驱动和信息不对称的情况下，各种空头支票广泛在社群中传播，项目方出于种种动机，往往不会主动进行辟谣。

　　一些大型代投还会搭配成立一些所谓的“币圈自媒体”配合销售。这些自媒体往往会进行以测评、消息等多种形式吸引投资人进入自媒体的社群，然后再在社群中推广销售私募份额，同时还会适时传播一些所谓的“内部消息”进行销售造势。

　　通过代投渠道进行投资的投资人则处于完全被动的局面：他们不仅不能准确知道项目的具体情况、私募的合理金额，甚至无法获知自己给代投的数字货币是否已经投入项目，兑换成代币——一位ICO投资人对经济观察报表示，此前他曾经通过代投参与了一个ICO项目，在项目上线后，代币价格上涨了15倍，但此时代投却告诉他，没有拿到份额，并把投资人交给代投的数字货币返还到投资人的账户。

　　代投还是项目方？

　　伴随着代投的不断壮大和市场情形的变化，项目方对于代投这一募资模式的依赖也日渐强烈。

　　一位ICO项目早期投资人对经济观察报表示，一些早期投资人在投资了ICO项目方后，项目方会以代币的形式给予回报。而这些投资人获得代币后，出于变现或求稳的考虑，会将其中一部分私募份额通过代投的渠道销售出去，这样如果代币在上线后出现下跌，早期投资人依然可以获得回报。在这些案例中，项目方和代投已经出现了重叠。

　　“现在你已经很难把代投和项目方做一个明确的区分，大的代投往往也是参与了项目的早期投资，以较低的价格获得了大量份额，因此他们会扮演一级代投的角色，将份额逐层售出。而项目方要想把完成私募，也必须依靠这些渠道”，该ICO项目早期投资人对经济观察报表示。

　　一位ICO项目团队人士也对经济观察报表示，在现在ICO项目中，项目方确实和一级代投有接触，但是双方的合作都是可以通过协议进行约定，而一级代投之后的二、三等多级代投的行为已经远远超出了项目方可以影响的范围。

　　在2017年下半年发行的ICO项目中，私募已经成为了主要的投资渠道，而这些私募份额中相当比例的形式都是通过代币层层下传，并最终由散户投资人买单。出于利益一致的诉求，一些项目方对于代投的虚假宣传也保持了默认的态度，甚至某些项目方还会从侧面配合代投进行私募。

　　但在币价普跌之时，一些代投又变成了维权组织的领头人，他们通过各种形式迫使项目方优先高价赎回他们手中尚存的代币，从而减少币市整体下跌所带来的亏损。一些代投会建立维权的微信群，在项目方给代投个人完成退币后，代投就会解散相关社群。

　　在一位币圈投资人看来，“代投模式”本身就存在一些问题，在这一繁杂的体系之中，各级代投的利益诉求和整个环境的监管缺失必然会让一些不道德、不合法的行为层出不穷。但是不得不承认的是代投模式填补了2017年监管落地后项目方和普通投资者之间的空缺，已经成为了ICO领域中一个必要的组成部分。

　　“现在ICO已经是买方市场，渠道正在变得格外重要，没有代投，项目方很难大范围接触到一般投资人，因此代投在整个ICO模式中的影响力也正在变得越来越大”，这一投资人对经济观察报表示。

代币ICO
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