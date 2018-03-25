2018中国(深圳)IT领袖峰会今日开幕

来源：南方都市报

南都讯 记者周世玲 2018中国（深圳）IT领袖峰会今天正式开幕。围绕“新时代：数字中国与未来世界”的峰会主题，马化腾将发表主题演讲。此外还有“人工智能与实体经济”、“独角兽与前沿产业”等9场高端对话、演讲和主题论坛。峰会上还将进行战略合作协议签订，并发布中国和深圳的IT产业发展报告。

峰会议程

5场高端对话，4个前沿话题

中国（深圳）IT领袖峰会自2009年起在深圳连续举办。今年，围绕“新时代：数字中国与未来世界”主题，峰会将进行“人工智能与实体经济”、“量子计算、人工智能与区块链”等5场高端对话和演讲，并围绕“工业互联网与中国制造”、“科技金融与风险防控”、“独角兽与前沿产业”等4个话题进行探讨。

此外，当天还将进行战略合作协议签订，并发布中国和深圳的IT产业发展报告。

根据峰会议程安排，当天上午9点55分，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾将作主题演讲。不过今年峰会上，BAT三巨头的另外两位，阿里巴巴集团董事局主席马云和百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏均未出现在嘉宾名单中。

趋势报告

人工智能产业开始理性发展

24日下午举办的信息行业研究报告发布会上，IDC、赛迪等6家研究机构发布了有关2018年产业趋势和机会分析、市场剧变下传统企业转型和2018中国网民春节消费娱乐调研等领域报告。

对于2018产业的经济发展态势与机会，赛迪顾问股份有限公司总裁助理邢婷分析，目前数字经济是新经济，而人口变化带来消费升级、技术驱动和数字领域的垄断加剧等背景原因驱动中国数字化经济时代的到来。

关联这次峰会的主题，未来世界的六大主题词包括智能、互联、健康、求职、高效和绿色，其中可重点关注2018年十大行业和四大规模产业，包括人工智能、云计算、虚拟现实和有万亿级规模的家庭互联网等。

目前人工智能的产业规模在不断增长，2020年预计会超过1600亿。从2017年起，“伪”人工智能质疑声渐起，媒体开始为人工智能产业的热度进行降温，产业逐步开始理性发展，辨别真假人工智能。邢婷分析，但由于市场的需求巨大，人工智能不会发生像去年初虚拟现实投资滑坡的现象。此外，人工智能领域最具投资价值的领域包括无人驾驶、智慧医疗、机器人和计算机视觉。