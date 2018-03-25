自制迪奥口红LV包视频获推荐 抖音快手成假货橱窗？

抖音、快手平台上有大量“名牌”化妆品、山寨名表、山寨奢侈品的短视频，部分明码标价。

迪奥口红78元、LV包430元……制假视频竟获推荐

抖音快手成假货橱窗？

来源：南方都市报 作者：刘苗

红色液体倒入模具，插上塑料外管，脱模，一根“迪奥”口红就做好了，膏体上“Dior”字样清晰可见。

这是抖音上一段小视频的内容。在抖音、快手等平台搜索“口红”，类似视频还有很多。视频作者们并非只想展示DIY技艺，通过所留的微信号，他们将这些自制的三无产品出售牟利。

近日，南都记者调查发现，原本定位于记录美好生活、记录世界的“南抖音、北快手”，皆难逃微商“魔爪”，成为其展示假冒化妆品、山寨奢侈品的橱窗。甚至，部分疑似制假视频还获得了平台推荐。

制假

发自制“名牌”口红视频

近日，根据网友报料，南都记者在抖音、快手等短视频平台以“自制”、“口红”、“彩妆”等关键词搜索，找到大量制作化妆品的视频，其中很多自制化妆品使用的容器外观与国际知名品牌相似，且有品牌标识。

在快手平台，一位名为“做口红的×××”的用户，拥有粉丝10 。7万，其发布的159个作品内容几乎全部是口红制作，使用的外壳涉及纪梵希、圣罗兰、阿玛尼、迪奥等多个国际知名品牌，不少口红还用专门的模具套印上品牌标识。另一名为“××植物彩妆手作坊”的用户发布了制作“香奈儿”气垫粉底的过程，不仅外壳，印有品牌标志的封贴、粉扑也一应俱全。

在抖音平台，有的疑似制假视频甚至还获得首页推荐。

3月21日，南都记者在抖音“推荐”中看到，一位名为“××手作彩妆”的用户发布了一段自制腮红视频，其将色粉倒入烧杯，与透明液体混合后涂抹在假花花瓣上，再放入一个外形独特的容器中，用粉刷涂抹在手背试色。该视频描述为“腮红界的颜值担当”，已获超6万人点赞，评论233条。

“这是仿拉杜丽啊！”在评论中，不少人质疑，该用户使用的腮红外壳与国际知名品牌拉杜丽（LADUREE）一样。南都记者在该品牌官网看到，相似外形的腮红售价1万日元（不含税），约合人民币600元。

在该视频评论中，有人询问“怎么卖”，作者回复“168（元）”。有人质疑“你敢说你做的这些假货不是当正品售出？”该作者回复“正品多钱你能去查查吗？我卖那个价格有人要吗？”

南都记者在其主页看到，该用户共发布39个作品，大多是手工制作口红、粉底等化妆品的视频。在另一视频中，她用一支外观类似迪奥的口红在手臂试色，称“看下我们家口红的滋润度”。有人在评论中询价，她回复“78（元）”。

南都记者发现，该用户发布的单个作品点赞人数大多几十或上百，而上述获抖音推荐的视频，点赞人数超6万，传播效果有明显差异。

售假

山寨奢侈品明码标价

上述短视频作者绝非只想展示DIY技艺。通过在主页或评论中注明微信号，这些作者将卖场转至微信，私下出售自制的三无产品。

3月21日，南都记者以买家身份在微信上与一位自制口红的抖音用户取得联系。她告诉南都记者，其出售的“大牌”口红均为亲手制作，分“普通款”和“私人定制款”，售价分别为78元和120元。“自己用的话，普通款就行，外面不带（品牌）标。私人定制款里面外面还有盒子都带标，盒子可以扫码。”她强调：“我拿私人定制款出去，没人看出来是假的。就味道模仿不来，其他都一样。”

当问及安全性时，她表示其自制口红原料是蜜蜡还有橄榄油、植物色粉，“家人自己都在用，是亲身用过之后才敢做这个的。保质期跟平常口红一样”。

除了自制“名牌”化妆品，在抖音、快手等平台，搜索“奢侈”、“名表”等关键词，还能找到大量展示山寨奢侈品的内容。

南都记者在一个名为“××奢侈品总汇”的抖音用户页面看到，“原版”LV双肩包430元，“原版”Dior手袋640元，“顶级原单”Coach钱包180元，所有视频描述中均留下微信号。

另一名为“××瑞士名表行”的快手用户，已获5万粉丝关注，其共发布105个作品，展示了劳力士、浪琴、卡地亚等多个品牌标识手表，有的视频注明“瑞士精仿名表”、“各种名牌手表”等字样，并留下微信和QQ号。

根据微信号，南都记者与一位“奢侈品”卖家取得联系，询问某奢侈品牌某款手袋是否有售，对方很快发来实物图和多张细节照片。该款手袋在官网定价1 。65万元，该卖家开价1600元，称是牛皮质地，“很真，标配礼盒整套都有”。其表示，南都记者看中后需告知地址并微信转账，他会安排后续流程，出仓、质检、包装好再寄出。他还表示，自己有4个微信号，“包包、服装、腰带、腕表，主流类全奢全系都有”。

平台回应

或封禁相关账号

针对用户涉嫌制假并贩售假冒名牌产品的行为，抖音有关工作人员向南都记者表示，用户发布垃圾广告、售卖假货的问题在全网的各大平台都普遍存在，“我们没办法提前预知用户发布的内容和动机，只能在平台审核和处罚机制上尽可能不断完善。我们会对涉嫌制假或有其他违规行为的用户停止推荐，如果情节严重的直接封号”。

据其介绍，抖音会根据系统识别、人工审核以及站内外的举报等方式，对垃圾广告内容的创作者进行标注。一旦被识别为垃圾广告账号，抖音会停止对该作者视频的推荐，并向其发送消息。如果该用户在收到平台信息后仍然坚持发布垃圾广告，情节严重时，抖音会对用户实行封禁。如果用户后续能够发布正常的内容，平台会考虑解除限制。

快手有关负责人也表示，南都记者提到的问题，“在多个网络平台都有出现，快手科技已经有配套解决措施”。

该负责人称，快手平台严格管理与用户相关的推广与销售行为，任何用户行为只要触犯了《广告法》、《工商法》或其他相关法律，平台都将严厉处理。目前，该平台发现违规账号及内容，主要是通过机器筛选、人工审核加用户举报相结合的方式，“对于涉嫌传播教授制假售假行为的账号，平台会进行限制部分功能直至封禁等阶梯式处罚，行为严重者平台还会报请国家相关管理部门进一步处理”。

律师解读

若明知售假不处理

平台承担连带责任

3月22日，陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善接受南都记者采访时表示，如果短视频平台用户仅在视频中展示自制化妆品，但未销售，其行为不违法；但如果其不仅展示，还注明微信号或在网友评论中回复联系方式私下售卖，那么该用户行为违法。

赵良善表示，对于使用品牌容器自制化妆品进行售卖，除需具有相应资质、证照外，还需取得品牌商的授权，否则，用户的行为不仅违法制假贩假，还侵犯了品牌商的知识产权。情节严重的，将构成造假售假罪，将被追究刑事责任。

北京中盾律师事务所主任张剑锋对南都记者表示，用户在网络销售假化妆品，将受到工商部门处罚，严重者需承担相应的刑事责任。利用大牌化妆品外壳换了“内容”再销售的行为显然侵犯了“大牌公司”的商标专利权，“大牌公司”有权利依法追究造假商家的法律责任。

赵良善指出，用户制假贩假，短视频平台发现后，应予以审查，及时采取必要措施。若短视频平台未及时采取必要措施，属于间接故意，与用户构成共同侵权，将承担连带责任。

张剑锋表示，如果短视频平台在疑似造假视频中提供了技术支持、首页推荐等提高人气的推广行为，显然其对用户监管不力，存在过错。短视频平台知道用户存在侵犯专利或者假冒专利行为后，有义务及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等措施，或直接将该用户封号。如果在平台“明知道”或“应当知道”情况下，仍不做出处理，平台将承担相应的法律责任。

采写：南都记者 刘苗