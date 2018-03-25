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ICO退潮：大户、操盘手、代投、散户群像

ICO退潮：大户、操盘手、代投、散户群像
2018年03月25日 08:27 经济观察报
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　　ICO退潮：大户、操盘手、代投、散户群像

　　宋笛

　　大户度假，散户维权，操盘手改做商学院??在短短的三个月时间中，ICO这片曾经孕育了无数暴富和破灭的浪潮，渐趋退去。“破发”成为了ICO领域的普遍现象——根据 ICO　Stats和 Tok-endata　统计，2018年年初完成的74个ICO项目中有76%处于破发状态，以往一经上线立涨十倍的案例变得稀少，伴随着整个数字货币市场额度的下跌，参与其中的人群骤然失重，进入了真正的“假期”。

　　ICO（Initial　Coin　Offering）是始于区块链技术团队创业募资的一种形式，具体而言，技术团队通过发行代币募集投资者手中持有的比特币、以太坊等流通状况较好的数字货币。这一募资形式在2017年上半年开始崭露头角，在该年9月被央行等多个部委定性为非法集资后，ICO曾经经过了一段时间的沉寂。从11月起，随着主流数字货币价格的不断上涨，I-CO又呈现了爆发的态势，十倍币频频出现。

　　如果尝试做一个切分，2017年末兴起的ICO模式应该被视为2.0版本。这个版本拥有一套更为复杂和专业的游戏规则，“代投”、“专业操盘手”这些在2017年上半年还并不常见的角色开始变得普及。而涌入的普通投资者数量也在不断增加，其中还有一些对区块链技术、金融常识几乎毫无了解的散户投资人。

　　在2017年末—2018年初的一段时间，代投忙着向人推销私募份额，散户到处打听哪里能低价投资。操盘手一次为数十个项目拉盘，减少项目早期投资人变现对该币行情的冲击。而在三个月过后，在大潮渐次退去之时，除了投资人要求退币的维权群还在活跃外，其余的一切似乎都变得沉寂了。

　　闲散的大户

　　“大户们都闲了”，一位数字货币投资人对经济观察报表示。

　　在2017年-2018年数字货币不断上涨的行情中，一些长期投资者获得了大量的回报，完成了个人财富的积累，这些个人资产动辄上千万的数字货币投资人被视为币圈的大户。

　　陈坤（化名）是其中的一员，他从事数字货币投资领域已经超过了3年的时间，在行情没有到来、比特币没有率先上涨之时，他的主要工作就是利用各个交易所的价格差套利，这一行为也被称为“搬砖”。

　　2017年一整年，这些大户都处于极度忙碌的状态。“形势来了，就要把握住”，陈坤对经济观察报表示。在最匆忙的一段时间，陈坤很少会选择开车出行，因为行情随时都有可能出现变动，开车不方便。

　　这种紧绷的状态在2018年年初开始逐渐改变。颇有投资天赋的陈坤早早的察觉到了行业内的风向有所改变，此前的上涨趋势可能不会一直维持下去，因此他开始逐渐减仓，减少在数字货币领域的持仓比例。

　　这并不是陈坤一个人的观点，在2018年2月底至3月初的一段时间中，多位数字货币投资人对经济观察报表示了自己的保守态度。“大部分人都在观望，看看后续的行情该怎么走”，陈坤对经济观察报表示。

　　在这段时间，陈坤开始频繁的出差，从自己摆满了屏幕的工作室中走出去，去国内、美国的多个城市拜访之前只在网络上认识的币圈朋友。“我想利用这点时间多去看看，等时机成熟，行情回暖的时候，多做点事情”，陈坤对经济观察报表示。

　　问题在于，行情还会回暖吗？“肯定会的，经过这一年，现在我是对数字货币由信仰的人”，陈坤对经济观察报如是回答了这一问题。

　　转型的操盘手

　　任西（化名）是ICO领域的一位操盘手，所谓操盘手实际就是为ICO发行方提供服务，辅助ICO发行方推高其发行的ICO代币价格，其本质上是帮助项目方坐庄。

　　请专业的团队进行操盘是ICO项目方在2017年下半年较为普遍的一个选择，其中原因之一在于ICO团队大多数并非二级市场专业机构，因此对于币价的拉升经验不足，再加上代币的资金盘较浅，贸然套现很有可能会对币价产生极大的冲击。

　　基于这一原因，一些号称在ICO领域获利上亿的投资人实际上很难全然的实现回报——这些获利仅仅是按照当前币价计算的浮盈，由于单个项目的资金盘交浅，这些大量持币者一旦抛出套现，就有可能砸低币价，从而使浮盈缩水。

　　任西此前任一家私募基金的总经理，长期从事二级市场投资。在2017年年中，他接触到虚拟货币投资领域，并成立了一支专门从事虚拟货币对冲的“私募基金”，这支基金除了帮助ICO项目方操盘外，还会提供配资服务——借给项目方一部分用来操盘的资金。凭借这两个业务，任西的团队在半年时间中获益颇丰。

　　2018年年初，任西的客户数量快速增长，短短一月间，找上他的客户达到数十家。背后的原因就在于，在2018年年初，一些上线的ICO币出现了破发的现象，项目方对于拉升币价的需求也越来越旺盛。

　　而在最近的一段时间，任西开始着手进行类似于区块链商学院等项目的开发，在他看来，目前的ICO行情已经暂告一段落，但是区块链技术还有很大的前景，从单纯的资本投资转向具体的业务将会是一个正确的选择。

　　如今，在任西的办公室，每天来拜访的人员如流水般，他平均在一个下午能接到3-4个拜访的人员。这些人员中相当比例都是传统行业的企业相关负责人，比如农业、能源等。这些企业希望能够通过任西寻找到自身业务与ICO、区块链的结合点。“最近形势不太好，你还是再等等吧”，在一家公司负责人表露出希望推动一个ICO项目意愿时，任西如此规劝道。

　　强势的代投

　　代投们是退潮后最匆忙的一个群体之一，在市场行情上涨之时，他们是项目方分发私募份额的重要渠道，而在市场下跌时，他们又成为了代散户维权的主力。“代投模式”是去年9月监管政策落地后，ICO领域的主要募资形式。简单来说，代投以能拿到项目方的私募份额为由——项目方会提供给早期投资人一部分私募份额作为回报，私募价格往往低于公开发行价格——向普通投资人募集资金。在2017年下半年，由于公开ICO的平台关停，代投模式日渐壮大，并成为主要渠道。

　　在目前ICO领域，成熟的代投已经形成了逐层分销，层层加价的模式，利用这些途径，往往某一代币还尚未正式发行，一级代投已通过这种逐层分销的模式获得了数倍的回报。其中一些代投甚至建立所谓的“自媒体”进行引流，并在社群中实现销售。

　　一位币圈投资人对经济观察报表示，某些代投已经形成了成熟的组织，可以分出多级。一级代投从项目方获得低成本的份额，然后逐层向下销售，经过多级的不断加码，在代币尚未发行之时，一些投资人拿到私募的金额就已经比“基石价”高出50%左右。

　　代投的盛行源于渠道的缺乏——在2017年9月监管政策落地后，ICO平台普遍关停，项目方也失去了一个可以和普通投资人接触的渠道。在这样的情形下，代投实际上成为了项目方和“散户”之间的桥梁。在币价下跌、新币上线减缓、私募份额销售趋于困难的3月，代投们开始忙于维权和退币的事情。“维权也是有利可图的”，一位数字货币投资人对经济观察报表示。

　　代投们有能力通过各种形式——比如披露项目方负责人的信息或者通过住址信息，直接找到项目方负责人的家中——迫使项目方进行退币。因此，一些代投也成为了散户们退币的依靠之一，在一些案例中，代投也确实通过自己的途径帮助散户以一定折扣的比例，讨回了散户投资的数字货币，尽管在这一服务中，代投又会再获得一次收益。

　　维权的散户

　　最焦虑的依然是散户，多个ICO项目被指虚假宣传等情况激发了普通投资者的强烈反应，更重要的是一落千丈的币价让一些投资人难以承受。

　　这些普通投资人相当比例都是在2017年下半年才进入ICO投资领域，他们普遍对于区块链技术不甚了解，对于ICO的各种潜规则也并不熟悉。

　　在一些资深币圈的投资人看来，这些散户缺乏鉴别项目的能力。“有些空气币项目，币圈的人一看就知道不能投，那些项目大部分都是散户通过代投投资的”，一位币圈资深投资人对经济观察报表示。

　　是否是空气币并没有明确的界限，判断的主要标准是看为项目站台的人是否可靠，但是在2018年年初被指涉及虚假宣传的项目中也包括了上述投资人所看好的“优质项目”——这个项目有大量币圈名人站台，但是在上线后价格同样一落千丈。

　　在这样“大小通杀”的局面下，普通投资人唯一能做的事情就是“维权”。一些投资人借助于2017年9月4日中国政府对于ICO“非法集资”的定性，向执法机构举报了相关项目方，在一些案例中，这种方式取得了效果，举报人获得了项目方的退币。

　　但是，更多的维权还是通过投资人和代投共同配合，尝试在私下解决这一问题。大大小小的维权群开始建立，投资人在群中商量对策，责骂项目方泄愤，并且通过各种途径寻找项目方的个人信息，希望以此迫使其退币。但是在这种情况下，获得退币的也只有少数人——项目方会优先给群主和群中较活跃的投资人退币，并要求群主在获得退币后，立刻解散维权群。

　　即便获得退币，这些人的损失也已经出现。在过去的1个月时间中，用来进行ICO募集的比特币、以太坊价格均出现大幅度的下降，这意味着即使项目方按原有比例将比特币或者以太坊推给投资人，投资人手中的数字货币折算法币的价值也已经出现了大幅度的下降。“没有别的办法了，只有希望下一个牛市能快点来临”，一位ICO投资人对经济观察报表示。

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